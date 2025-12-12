Anh Trai "Say Hi" 2025: ROBBER - Vũ Cát Tường đổi vai, team KARIK hóa "em xinh"

HHTO - Dàn Anh Trai "Say Hi" mang tinh thần vui tươi, giải trí đến với sân khấu nhóm cuối cùng. Nhóm Karik hóa "em xinh" ấn tượng, táo bạo. Team Sơn.K nhập vai "nông dân chân chất". Cả đội B Ray và Vũ Cát Tường cùng chọn âu phục cho tiết mục tốt nghiệp nhưng tạo ra không khí đối lập.

Sau 18 tiết mục solo, không khí Chung kết Anh Trai "Say Hi" 2025 tiếp tục “nóng” hơn khi loạt sân khấu nhóm Live stage 5 được hé lộ trong highlight tập 14. Bốn tiết mục thuộc Live stage 5 đều được thiết kế với tinh thần giải trí cao, "vui là chính", nhằm tạo ra kỷ niệm đẹp để kết thúc một mùa "Say Hi" thành công.

Đội của Vũ Cát Tường lựa chọn âu phục tông đen chủ đạo cho tiết mục Đắm Chìm. Jey B nổi bật nhờ sắc vóc cao lớn trong thiết kế dát kim sa từ đầu tới chân. Vũ Cát Tường và ROBBER đổi vai trong sân khấu chung kết. Trong khi nam rapper "dịu keo" với tóc đen, Vũ Cát Tường tái hiện hình ảnh của ROBBER trong sân khấu Like A Horse.

Theo chia sẻ từ đại diện truyền thông ROBBER, nhóm sẽ nhập vai phát thanh viên trong sân khấu "tốt nghiệp".

Karik, buitruonglinh, OgeNus, Ngô Kiến Huy, Hải Nam lăng xê xu hướng skirt over pants.

Đối đầu với đội của Vũ Cát Tường là team Karik - đội thi Đoán Xem có tạo hình được nhận xét ấn tượng nhất vòng thi nhóm Live stage 5. Các "anh trai" diện áo khoác da biker đính đinh tán, kim loại bên ngoài sơ mi thắt cà vạt. Điểm nhấn đặc sắc nhất nằm ở cách phối váy caro ngoài quần jeans ống loe, tạo ra hình ảnh nổi loạn, phóng khoáng.

Nhóm Sơn.K nhận demo Ngất Ngây, đổi tên thành Ngất Ngây Con Gà Tây. Tiết mục tốt nghiệp lấy cảm hứng từ nông trại vui vẻ, mang đến làn gió mới mẻ cho đêm chung kết mùa 2.

Bộ tứ gồm Sơn.K, CONGB, Mason Nguyễn, Big Daddy hóa thân thành các anh nông dân trong trang phục gam màu dịu mắt thuộc tông đất gồm xanh lá, be, vàng và nâu.

Các thiết kế áo yếm, quần ống rộng cùng bốt cao cổ được cách điệu lạ mắt, phối xếp lớp layering, đính kết khéo léo tạo ra tổng thể vừa dễ thương vừa đậm chất nghệ sĩ đồng quê cho dàn thí sinh.

B Ray được dàn "anh trai" bình chọn là Chúa Đảo, bất đắc dĩ trở thành đội trưởng thứ 4 của Live stage 5. Huấn luyện viên Rap Việt chiêu mộ thêm các thành viên Gill, NEGAV và Vương Bình để hoàn thiện đội hình Thám Tử Nhí cho sân khấu Chung kết.

Nhóm đổi tên Demo Ai Là Người Anh Thương? thành Ai Yêu Anh Nhất?, dàn dựng bối cảnh như một buổi tiệc Prom - dạ hội tốt nghiệp. Dàn người chơi thăng hạng nhan sắc trong các bộ suit gam xám, ghi sáng, nâng cấp phong cách preppy học đường trở nên thanh lịch, hiện đại hơn.

Các quý ông "Say Hi" nhấn nhá với họa tiết cổ điển như kẻ sọc, chấm bi cùng phụ kiện nơ cài cổ, hoa gắn áo để hoàn thiện tạo hình thời thượng, nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.