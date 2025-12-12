Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miss Grand Engfa Waraha được khen ngợi vì giữ thói quen này suốt bao năm qua

Thiện Dư

HHTO - Hành động lặp đi lặp lại của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan (Miss Grand Thailand) 2022 Engfa Waraha nhận được sự khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Gần đây, một đoạn video của Hoa hậu Engfa Waraha khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý. Chỉ với một hành động lặp đi lặp lại ở nhiều sự kiện, cô được khán giả dành nhiều lời khen có cánh.

Tổng hợp những lần Engfa cầm cúp nhẹ nhàng, tinh tế. Nguồn: Thế Giới Hoa Hậu

Cụ thể trong video, Engfa Waraha gây chú ý chỉ với một hành động tưởng chừng nhỏ nhặt, không ai để ý. Mỗi khi lên sân khấu nhận cúp, nàng hậu cầm bằng một tay vô cùng nhẹ nhàng rồi dùng tay còn lại đỡ cúp. Sau đó, cô nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, chụp ảnh cùng người trao cúp hoặc cúi đầu cảm ơn.

470951841-17929472513988296-3112898166944645758-n-horz.jpg
Engfa và thói quen cầm cúp thưởng bằng cả hai tay.

Hành động này của Engfa Waraha gần như không đổi dù ở thời điểm nào, tại lễ trao giải lớn nhỏ ra sao. Đoạn video nhanh chóng thu hút lượt xem và tương tác khủng, cũng như nhiều bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả khen ngợi Engfa vốn dĩ đã tinh tế từ khi dự thi Hoa hậu, và ngôi vị Á hậu 1 của cô là minh chứng cho lựa chọn đúng của BTC Miss Grand International năm đó.

photo-6181348513757727995-y.jpg
Cư dân mạng dành lời khen cho Engfa.

Engfa Waraha dự thi Miss Grand Thailand vào năm 2022 và vươn lên ngôi vị cao nhất. Vào cùng năm, người đẹp sinh năm 1995 đại diện quê nhà để tiếp tục thi đấu tại Miss Grand International 2022, và đạt ngôi vị Á hậu 1. Thời điểm đó, Isabella Menin - đại diện Brazil đã giành được vương miện Hoa hậu.

photo-6181348513757727995-ym.jpg
Engfa trở thành Á hậu 1 Miss Grand International 2022.

Sau cuộc thi, Engfa trở thành cái tên được săn đón bởi các nhãn hàng trong nước, cũng như “lấn sân” sang mảng diễn xuất từ năm 2023. Cô được biết đến rộng rãi khi đóng nữ chính Thiên Đường Quả Báo cùng mỹ nam Jeff Satur. Vai người chị tham lam Mo trong phim đã giúp Engfa thắng giải Nữ chính xuất sắc tại giải thưởng Thailand Box Office, và tham dự LHP Cannes danh giá quốc tế.

mv5bzwu2mtq4zmqtyjmymc00njdklwfj.jpg
Engfa gây chú ý khi chuyển sang con đường diễn xuất.
image.jpg
Thiện Dư
