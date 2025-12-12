Dàn thí sinh Miss Cosmo 2025 khoe nhan sắc rực rỡ trong tà áo dài Việt Nam

HHTO - Tối 11/12, trên du thuyền giữa lòng sông Sài Gòn, Fashion Show Best Of Vietnam trong khuôn khổ Miss Cosmo 2025 đã diễn ra. Dàn thí sinh mặc áo dài Việt Nam, trình diễn tại sân khấu tái hiện Bưu điện thành phố. Mỗi thiết kế khắc họa thủ công biểu tượng văn hóa của mỗi quốc gia và được hoàn thiện sau ba tháng làm việc liên tục.

Miss Cosmo 2025 đã đi được hơn nửa chặng đường, ba sự kiện lớn đầu tiên gồm Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam mùa 2, Best in Swimsuit và T.E.A Cosmo Carnival đều diễn ra thành công. Cuộc thi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả trong nước và quốc tế nhờ sự chuẩn bị chỉn chu và đồng hành sát sao dành cho từng thí sinh.

Tiếp nối hành trình quảng bá văn hóa Việt, Fashion Show Best Of Vietnam mùa 2 giới thiệu bộ sưu tập Heritage in Heritage của Nghệ nhân - NTK Trung Đinh cùng đội ngũ Trung Đinh Silk.

Với vai trò đại sứ Tuần Lễ Du Lịch TP. HCM (5 - 12/12), Nghệ nhân - NTK Trung Đinh phối hợp cùng Miss Cosmo tổ chức show diễn áo dài, truyền tải trọn vẹn câu chuyện và vẻ đẹp mà ekip sáng tạo gửi gắm trong từng thiết kế.

Được tổ chức trên du thuyền 5 sao, Fashion Show Best Of Vietnam mùa 2 mang đến một trải nghiệm thị giác khác biệt cho khán giả. Điểm nhấn của đêm diễn là sân khấu lấy cảm hứng từ Bưu điện Thành phố - công trình kiến trúc Pháp cổ hơn 130 năm tuổi. Những đường mái vòm cong, khung sắt đối xứng và gam màu đặc trưng được tái hiện theo tỉ lệ phù hợp với không gian du thuyền, tạo nên bối cảnh mang đậm giá trị lịch sử. Trong không gian ấy, mỗi tà áo dài tôn vinh bản sắc văn hóa Việt, góp phần giúp câu chuyện thời trang được truyền tải rõ ràng và giàu cảm xúc hơn đến người xem.

Dàn thí sinh Miss Cosmo 2025 hào hứng khi lần đầu được diện bộ trang phục là hiện thân cho nét đẹp văn hoá Việt Nam. Mỗi tà áo dài là một tác phẩm hội hoạ thủ công độc bản và tinh xảo, lấy cảm hứng từ những kỳ quan thiên nhiên, những tuyệt tác kiến trúc, nghệ thuật đến từ chính quốc gia của họ.

Fashion Show Best Of Vietnam mùa 2 khép lại với sự xuất hiện của toàn bộ dàn thí sinh trong tà áo dài rực rỡ, tràn đầy niềm tự hào và tình yêu quê hương, không chỉ từ Việt Nam mà còn từ các quốc gia khác trên thế giới.