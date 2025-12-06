Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

“Chị đại” Jessi và nhóm nhạc TEMPEST biểu diễn tại Chung kết Miss Cosmo 2025

DAISY - Ảnh: BTC

HHTO - Ban tổ chức Miss Cosmo 2025 chính thức công bố hai nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ khuấy động sân khấu đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 vào ngày 20/12 tại TP.HCM là nữ ca sĩ Jessi và nhóm nhạc nam TEMPEST.

jessi-line-up.png
tempest-line-up.png

BTC Miss Cosmo 2025 gây bất ngờ khi công bố dàn nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại đêm Chung kết, mở đầu bằng sự xuất hiện của Jessi, rapper/ca sĩ người Mỹ gốc Hàn đang hoạt động tại Hàn Quốc và TEMPEST, nhóm nhạc nam K-Pop trực thuộc Yuehua Entertainment (Hàn Quốc).

Jessi (tên thật là Jessica Ho) sinh ra tại New York và hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 2005, từng tham gia nhóm Lucky J trước khi tập trung hoàn toàn vào con đường solo.

jessi-profile-photo-02.jpg
jessi.jpg

Jessi không chỉ ghi nhận thành công thương mại mà còn được công nhận qua nhiều giải thưởng danh giá. Tại Việt Nam, cô sở hữu lượng người hâm mộ lớn nhờ hình ảnh gần gũi và cá tính thẳng thắn.

tempest-poster-02.jpg
tempest.jpg

TEMPEST sẽ là nhóm nhạc duy nhất biểu diễn tại đêm Chung kết Miss Cosmo 2025. Nhóm ra mắt năm 2022 dưới trướng công ty Yuehua Entertainment, hiện hoạt động với đội hình 6 thành viên: LEW (Trưởng nhóm), HANBIN (NGÔ NGỌC HƯNG), HYEONGSEOP, HYUK, EUNCHAN và TAERAE.

1470.jpg
DAISY - Ảnh: BTC
#Jessi #TEMPEST #Miss Cosmo 2025 #Chung kết #Hàn Quốc #Lễ hội Sắc đẹp và Âm nhạc

