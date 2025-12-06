“Chị đại” Jessi và nhóm nhạc TEMPEST biểu diễn tại Chung kết Miss Cosmo 2025

HHTO - Ban tổ chức Miss Cosmo 2025 chính thức công bố hai nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ khuấy động sân khấu đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 vào ngày 20/12 tại TP.HCM là nữ ca sĩ Jessi và nhóm nhạc nam TEMPEST.

BTC Miss Cosmo 2025 gây bất ngờ khi công bố dàn nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại đêm Chung kết, mở đầu bằng sự xuất hiện của Jessi, rapper/ca sĩ người Mỹ gốc Hàn đang hoạt động tại Hàn Quốc và TEMPEST, nhóm nhạc nam K-Pop trực thuộc Yuehua Entertainment (Hàn Quốc).

Jessi (tên thật là Jessica Ho) sinh ra tại New York và hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 2005, từng tham gia nhóm Lucky J trước khi tập trung hoàn toàn vào con đường solo.

Jessi không chỉ ghi nhận thành công thương mại mà còn được công nhận qua nhiều giải thưởng danh giá. Tại Việt Nam, cô sở hữu lượng người hâm mộ lớn nhờ hình ảnh gần gũi và cá tính thẳng thắn.

TEMPEST sẽ là nhóm nhạc duy nhất biểu diễn tại đêm Chung kết Miss Cosmo 2025. Nhóm ra mắt năm 2022 dưới trướng công ty Yuehua Entertainment, hiện hoạt động với đội hình 6 thành viên: LEW (Trưởng nhóm), HANBIN (NGÔ NGỌC HƯNG), HYEONGSEOP, HYUK, EUNCHAN và TAERAE.