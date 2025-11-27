Trang phục sân bay của thí sinh Miss Cosmo 2025: Nhiều người đẹp diện áo dài

HHTO - Ngày 26/11, gần 30 thí sinh quốc tế đã chính thức có mặt tại Việt Nam, mở màn hành trình Miss Cosmo 2025, một trong những cuộc thi nhan sắc quốc tế được mong đợi nhất hiện nay.

Dàn thí sinh Miss Cosmo (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế) 2025 đã chính thức đặt chân đến Việt Nam.

Là thí sinh có mặt sớm nhất, Miss Cosmo Tanzania 2025 Jesca Micca gây chú ý với thần thái tự tin trong bộ trang phục truyền thống kutenge màu xanh small color.

﻿

Cùng thời điểm, thí sinh chuyển giới Miss Cosmo Spain (Tây Ban Nha) 2025 Dori Rodríguez cũng đặt chân đến Việt Nam. Cô gây thiện cảm với năng lượng tích cực và câu chuyện nghị lực phía sau hành trình tham gia Miss Cosmo 2025.

﻿

Cũng là đại diện có mặt sớm tại sân bay, Miss Cosmo England (Anh) 2025 Phoebe Michaelides bày tỏ sự phấn khích khi sắp gặp 74 thí sinh quốc tế khác.

Đại diện Thái Lan Chotnapa Kaewjaru ghi điểm với người hâm mộ nhờ sự chuẩn bị chu đáo. Xuất hiện tại sân bay Việt Nam, cô chọn áo dài kết hợp mấn chim hạc, thể hiện sự tôn trọng với quốc gia chủ nhà.

Miss Cosmo Nicaragua 2025 Marian Rodríguez cũng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt khi tự tin catwalk tại sảnh sân bay trong tà áo dài đỏ rực rỡ, kết hợp kiểu tóc búi cao thanh lịch.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Đương kim Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh trong thiết kế Thể Đất lấy cảm hứng từ nghệ thuật gốm Bàu Trúc, thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ.

Các thí sinh còn lại dự kiến sẽ đến Việt Nam trong ngày 27- 28/11 và tham gia buổi chụp ảnh Glamshot. Sau đó, 75 thí sinh sẽ di chuyển đến Huế để tham gia chuỗi hoạt động gồm Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam mùa 2, Best in Swimsuit và sự kiện Sashing Welcome.

Tiếp theo, các thí sinh sẽ đến Đà Lạt để tham dự Best of Vietnam Ao Dai Show & Tea Connect Music, Carnival Costume. Tại TP. HCM, các thí sinh Miss Cosmo 2025 bước vào các phần thi quan trọng như Green Summit, Jury Session, Final Show cùng một số hoạt động cộng đồng.

Đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 - Lễ hội Sắc đẹp và Âm nhạc diễn ra vào ngày 20/12 tại TP.HCM hứa hẹn là điểm nhấn rực rỡ nhất của mùa giải.