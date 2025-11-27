Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Trang phục sân bay của thí sinh Miss Cosmo 2025: Nhiều người đẹp diện áo dài

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Ngày 26/11, gần 30 thí sinh quốc tế đã chính thức có mặt tại Việt Nam, mở màn hành trình Miss Cosmo 2025, một trong những cuộc thi nhan sắc quốc tế được mong đợi nhất hiện nay.

Dàn thí sinh Miss Cosmo (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế) 2025 đã chính thức đặt chân đến Việt Nam.

tanzania.jpg
tanzania1.jpg

Là thí sinh có mặt sớm nhất, Miss Cosmo Tanzania 2025 Jesca Micca gây chú ý với thần thái tự tin trong bộ trang phục truyền thống kutenge màu xanh small color.

﻿spain1.jpg
spain.jpg

Cùng thời điểm, thí sinh chuyển giới Miss Cosmo Spain (Tây Ban Nha) 2025 Dori Rodríguez cũng đặt chân đến Việt Nam. Cô gây thiện cảm với năng lượng tích cực và câu chuyện nghị lực phía sau hành trình tham gia Miss Cosmo 2025.

﻿england.jpg
england1.jpg

Cũng là đại diện có mặt sớm tại sân bay, Miss Cosmo England (Anh) 2025 Phoebe Michaelides bày tỏ sự phấn khích khi sắp gặp 74 thí sinh quốc tế khác.

thailand1.jpg
thailand.jpg

Đại diện Thái Lan Chotnapa Kaewjaru ghi điểm với người hâm mộ nhờ sự chuẩn bị chu đáo. Xuất hiện tại sân bay Việt Nam, cô chọn áo dài kết hợp mấn chim hạc, thể hiện sự tôn trọng với quốc gia chủ nhà.

nicaragua.jpg
nicaragua1.jpg

Miss Cosmo Nicaragua 2025 Marian Rodríguez cũng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt khi tự tin catwalk tại sảnh sân bay trong tà áo dài đỏ rực rỡ, kết hợp kiểu tóc búi cao thanh lịch.

phuong-linh1.jpg
phuong-linh.jpg

Đặc biệt, sự xuất hiện của Đương kim Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh trong thiết kế Thể Đất lấy cảm hứng từ nghệ thuật gốm Bàu Trúc, thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ.

Các thí sinh còn lại dự kiến sẽ đến Việt Nam trong ngày 27- 28/11 và tham gia buổi chụp ảnh Glamshot. Sau đó, 75 thí sinh sẽ di chuyển đến Huế để tham gia chuỗi hoạt động gồm Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam mùa 2, Best in Swimsuit và sự kiện Sashing Welcome.

malaysia.jpg
nigeria.jpg
guadelope.jpg
colombia.jpg

Tiếp theo, các thí sinh sẽ đến Đà Lạt để tham dự Best of Vietnam Ao Dai Show & Tea Connect Music, Carnival Costume. Tại TP. HCM, các thí sinh Miss Cosmo 2025 bước vào các phần thi quan trọng như Green Summit, Jury Session, Final Show cùng một số hoạt động cộng đồng.

Đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 - Lễ hội Sắc đẹp và Âm nhạc diễn ra vào ngày 20/12 tại TP.HCM hứa hẹn là điểm nhấn rực rỡ nhất của mùa giải.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Miss Cosmo 2025 #Trang phục sân bay #Áo dài #Thí sinh #Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế #Việt Nam #cuộc thi sắc đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục