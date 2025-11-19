Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 hóa quý cô thanh lịch trên sàn diễn thời trang

HHTO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi vừa cùng nhau xuất hiện trong một sự kiện thời trang. Ba nàng hậu diện áo dài và trang phục thanh lịch, sải bước tự tin, xinh đẹp trên sàn runway.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện thời trang. Mới đây nhất, ba nàng hậu tiếp tục có cơ hội cùng nhau sải bước trên sàn runway.

Hoa hậu Hà Trúc Linh mới sinh nhật tròn 21 tuổi. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp có cơ hội được xuất hiện tại nhiều sự kiện mang tính quốc gia, các show diễn thời trang lớn và là đại sứ của nhiều chương trình. Hà Trúc Linh được đánh giá là Gen Z không chỉ đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, mà còn mang tinh thần học hỏi, trách nhiệm và lòng yêu nước.

Xuất hiện tại show thời trang lần này, nàng hậu diện áo dài và thiết kế dạ hội tông đỏ cho mùa lễ hội cuối năm. Thần thái của Hà Trúc Linh trên các sàn runway ngày càng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh cũng mới đón sinh nhật 22 tuổi. Xen lẫn giữa sự dịu dàng của một Á hậu là sự kiên định của người lính, Trần Ngọc Châu Anh luôn tỏa sáng bằng bản lĩnh và trái tim nhân hậu. Trên mọi hành trình, cô là nguồn cảm hứng của vẻ đẹp trí tuệ, tinh thần cống hiến và tình yêu cuộc sống.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi là người đẹp ít tuổi nhất trong Top 3, cô cũng mới qua sinh nhật 20 tuổi hồi đầu tháng 10. Vân Nhi cho biết cô đã và đang dùng sức ảnh hưởng của mình để đóng góp vào sự phát triển của du lịch Đồ Sơn, đặc biệt thông qua việc quảng bá hình ảnh và những giá trị của quê hương. Vân Nhi được khen vô cùng ấn tượng và nổi bật trên sàn diễn nhờ nhan sắc xinh đẹp, tự tin.