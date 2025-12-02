Miss Cosmo 2025: Phương Linh diện thiết kế "Rồng ẩn giữa mây" trong lễ trao sash

Tối 1/12, tại Quảng trường Thời Đại - Huế Times Square, Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh nhận sash từ Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid và tự tin hô tên khi catwalk trên sân khấu.

Diện thiết kế Phù Vân Long Ẩn của NTK Đinh Trí Cường, Phương Linh mang đến hình ảnh “rồng ẩn - mây vờn". Những mảng vàng mô phỏng rồng uốn lượn nổi bật trên nền đen tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Đường cắt xẻ táo bạo giúp cô khoe trọn đôi chân dài, tôn lên vẻ đẹp vừa mềm mại vừa đầy nội lực.

Trong các hoạt động của ngày 1/12, Phương Linh vẫn giữ năng lượng tích cực và vẻ rạng rỡ quen thuộc. Cô tự tin catwalk trong buổi rehearsal cho Fashion Show Hello Miss Cosmo Vietnam mùa 2 diễn ra tại Cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế vào ngày 2/12. Tiếp đến, Phương Linh sẽ tiếp tục bước vào hoạt động đáng chú ý tiếp theo của cuộc thi là Best in Swimsuit, diễn ra ngày 3/12. Với phong độ ổn định và sự thể hiện ngày càng thăng hạng, người hâm mộ kỳ vọng Phương Linh sẽ bứt phá mạnh mẽ ở những vòng thi tiếp theo.

Sinh ra và lớn lên tại TP. HCM, Phương Linh cao 1m75, số đo hình thể 87-65-91cm. Cô tốt nghiệp University of Washington với GPA 3.6/4.0 và hoàn thành chương trình cao đẳng Kinh doanh tại Houston với GPA 3.95/4.0. Trước khi tham gia Miss Cosmo Vietnam 2025, cô từng làm việc tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới và hiện là chuyên viên tuân thủ tại một tập đoàn công nghệ kỳ lân hàng đầu Việt Nam.

Hành trình tiếp theo, Phương Linh cùng các thí sinh quốc tế sẽ di chuyển Đà Lạt, Lâm Đồng, tham gia các hoạt động Tea Connect Music, Carnival Costume và Green Summit, trước khi trở lại TP.HCM cho các vòng thi quan trọng như Best of Vietnam Ao Dai Show, Jury Session và Final Show.