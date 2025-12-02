Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Miss Cosmo 2025: Phương Linh diện thiết kế "Rồng ẩn giữa mây" trong lễ trao sash

JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV

HHTO - Trong sự kiện “Sashing Welcome”, Hoa hậu Phương Linh nổi bật với diện mạo cuốn hút, chính thức nhận sash Việt Nam tại Miss Cosmo 2025.

Tối 1/12, tại Quảng trường Thời Đại - Huế Times Square, Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh nhận sash từ Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid và tự tin hô tên khi catwalk trên sân khấu.

Diện thiết kế Phù Vân Long Ẩn của NTK Đinh Trí Cường, Phương Linh mang đến hình ảnh “rồng ẩn - mây vờn". Những mảng vàng mô phỏng rồng uốn lượn nổi bật trên nền đen tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Đường cắt xẻ táo bạo giúp cô khoe trọn đôi chân dài, tôn lên vẻ đẹp vừa mềm mại vừa đầy nội lực.

phuong-linh1.jpg
﻿phuong-linh.jpg
﻿phuong-linh2.jpg
﻿phuong-linh3.jpg

Trong các hoạt động của ngày 1/12, Phương Linh vẫn giữ năng lượng tích cực và vẻ rạng rỡ quen thuộc. Cô tự tin catwalk trong buổi rehearsal cho Fashion Show Hello Miss Cosmo Vietnam mùa 2 diễn ra tại Cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế vào ngày 2/12. Tiếp đến, Phương Linh sẽ tiếp tục bước vào hoạt động đáng chú ý tiếp theo của cuộc thi là Best in Swimsuit, diễn ra ngày 3/12. Với phong độ ổn định và sự thể hiện ngày càng thăng hạng, người hâm mộ kỳ vọng Phương Linh sẽ bứt phá mạnh mẽ ở những vòng thi tiếp theo.

phuong-linh9.jpg
phuong-linh8.jpg
misscosmo1.jpg
misscosmo.jpg

Sinh ra và lớn lên tại TP. HCM, Phương Linh cao 1m75, số đo hình thể 87-65-91cm. Cô tốt nghiệp University of Washington với GPA 3.6/4.0 và hoàn thành chương trình cao đẳng Kinh doanh tại Houston với GPA 3.95/4.0. Trước khi tham gia Miss Cosmo Vietnam 2025, cô từng làm việc tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới và hiện là chuyên viên tuân thủ tại một tập đoàn công nghệ kỳ lân hàng đầu Việt Nam.

﻿phuong-linh6.jpg
phuong-linh7.jpg
phuong-linh5.jpg
phuong-linh4.jpg

Hành trình tiếp theo, Phương Linh cùng các thí sinh quốc tế sẽ di chuyển Đà Lạt, Lâm Đồng, tham gia các hoạt động Tea Connect Music, Carnival CostumeGreen Summit, trước khi trở lại TP.HCM cho các vòng thi quan trọng như Best of Vietnam Ao Dai Show, Jury Session Final Show.

1470.jpg
JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
#Miss Cosmo 2025 #Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2025 #Hoa hậu Phương Linh #Huế #Rồng ẩn giữa mây #Nguyễn Hoàng Phương Linh #Phù Vân Long Ẩn

Xem thêm

Cùng chuyên mục