“Mỹ nữ 4000 năm” Cúc Tịnh Y bị nghi đụng dao kéo vì bờ vai nhấp nhô lạ lùng

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cúc Tịnh Y rất chuộng váy áo hở vai và vì thế, netizen đang chú ý đến bờ vai vuông và nhấp nhô hơi bất thường của cô.

cuc-tinh-y-7.jpg
cuc-tinh-y-14.jpg

Mới đây, Cúc Tịnh Y xuất hiện trong một sự kiện với bộ váy đen cổ yếm, khoe khéo bờ vai vuông như mắc áo. Lâu nay, bờ vai thanh mảnh, thẳng băng như chiếc móc áo và lượn cong mềm mại xuống cánh tay luôn được khán giả xem là vai kiểu mẫu.

cuc-tinh-y-6.jpg
cuc-tinh-y-11.jpg

Tuy nhiên, netizen cho rằng Cúc Tịnh Y có bờ vai vuông nhưng lại kém độ mảnh mai thon thả. Vai của cô nhìn hơi nhấp nhô làm giảm độ mềm mại nữ tính, thậm chí nhiều người còn nhận xét bờ vai Cúc Tịnh Y nhìn mất cân đối khi có kích thước lớn hơn hẳn cánh tay.

cuc-tinh-y-1.jpg

Từ đó mà có tin đồn “mỹ nữ 4000 năm có một” đã phẫu thuật độn vai để có bờ vai móc áo đúng tiêu chuẩn. Bởi khi mới gia nhập showbiz, Cúc Tịnh Y có bờ vai xuôi và nhỏ, nhiều lần bị phát hiện phải dùng miếng độn vai hoặc mặc áo tay bồng để tạo bờ vai lớn hơn, mặc đồ đẹp hơn.

cuc-tinh-y-18.jpg
cuc-tinh-y-19.jpg

Sau đó một thời gian, nữ diễn viên có sự thay đổi cực rõ khi vai ngày càng thẳng và vuông hơn, giúp cô tự tin mặc đồ hở vai và tỷ lệ đầu với vai cũng trở nên cân đối. Ngày ấy, Cúc Tịnh Y có đôi vai thon và mảnh, được nhiều cô gái hỏi xin kinh nghiệm tập luyện để chuyển từ vai xuôi sang vai ngang.

601442148-1390578145773875-6382049282923802789-n.jpg

Nhưng hiện giờ, Cúc Tịnh Y lại lộ bờ vai nhấp nhô và khá lớn so với cánh tay nhỏ nhắn. Có fan bênh vực rằng nữ diễn viên gầy đi khiến cho xương vai hiện rõ hơn trước. Cũng không ít cư dân mạng phàn nàn nhiều người săm soi bình phẩm ngoại hình sao nữ quá kỹ, chỉ là bờ vai hơi khác biệt thôi cũng khiến Cúc Tịnh Y trở thành đề tài bàn tán. Việc này sẽ càng làm các cô gái chịu áp lực phải có ngoại hình luôn hoàn hảo mỗi khi xuất hiện trước khán giả.

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
