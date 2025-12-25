Tóc Tiên gây trầm trồ khi nhan sắc thăng hạng, gu ăn mặc ngày càng quyến rũ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Tóc Tiên liên tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông dịp cuối năm. Mỗi lần xuất hiện, “Chị Đẹp” gây trầm trồ với diện mạo phóng khoáng, nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Tóc Tiên mới đây gây ấn tượng mạnh với bộ ảnh Giáng sinh được đầu tư công phu. Nữ ca sĩ hóa thân thành “bà chúa tuyết” trong thiết kế váy lưới đỏ rực rỡ, phối cùng áo choàng lông. “Chị Đẹp” toát ra vẻ quyền lực, bí ẩn nhờ lối trang điểm phủ tuyết cùng mái tóc ép sát, búi thấp tối giản.

giang-sinh-2025-christmas-toc-tien-123.jpg
giang-sinh-2025-christmas-toc-tien.jpg

Tóc Tiên diện trang phục của thương hiệu Das Lavie, Bonjour trong bộ ảnh "cập nhật giao diện" dịp Noel 2025, thực hiện bởi Giám đốc Sáng tạo Kelbin Lei.

toc-tien-style-stage.jpg
toc-tien-style-lv.jpg

Tóc Tiên dạo gần đây cho thấy sự thăng hạng rõ rệt trong gu thời trang. “Chị Đẹp” liên tục “đổ bộ” các sự kiện lớn dịp cuối năm trong các bộ cánh quyến rũ, táo bạo.

toc-tien-waterbomb-211.jpg
toc-tien-waterbomb.jpg
toc-tien-waterbomb-21w.jpg

Hồi tháng 11, Tóc Tiên được ưu ái danh xưng “nữ thần Waterbomb Việt Nam” sau sân khấu bùng nổ. Nữ ca sĩ gây sốt với bộ trang phục 4 trong 1, biến hóa trực tiếp trên sân khấu theo tinh thần của từng ca khúc.

y-concert-toc-tien-sa.jpg
y-concert-toc-tien-fdc.jpg

Tại Y-CONCERT cuối tuần qua, Tóc Tiên được đánh giá là một trong những mỹ nhân mặc đẹp nhất đại nhạc hội. Nữ ca sĩ hợp tác cùng stylist Kelbin Lei để có được gần 10 bộ trang phục biểu diễn.

y-concert-toc-tien-f.jpg
toc-tien-y-concert.jpg

Tóc Tiên ưu ái các thiết kế ôm sát, cúp ngực hoặc có chất liệu xuyên thấu để tôn lên vóc dáng thon gọn. Sao nữ sinh năm 1988 cũng hướng đến lối trang điểm, làm tóc phóng khoáng, trưởng thành hơn.

toc-tien-style-stage-ev.jpg

Các tín đồ thời trang nhận xét Tóc Tiên dù mặc đồ gợi cảm nhưng không gây cảm giác “kém sang” hay phản cảm. Điều này đến từ khí chất sang trọng, bản lĩnh sân khấu cùng sự tiết chế khéo léo của nữ ca sĩ cùng ê-kíp.

Diệu Minh
#Tóc Tiên #thời trang Noel #Giáng sinh #Chị Đẹp #thời trang Tóc Tiên #Tóc Tiên táo bạo #Tóc Tiên gây sốt

