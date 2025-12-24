Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

"Chị Đẹp" Trang Pháp - Diệp Lâm Anh vướng tranh cãi khi biểu diễn với đàn nhị

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hai "Chị Đẹp" Trang Pháp và Diệp Lâm Anh vấp phải ý kiến trái chiều khi kết hợp đàn nhị vào sân khấu trình diễn "Bê Trap" tại Y-CONCERT diễn ra cuối tuần qua.

Đại nhạc hội Y-CONCERT diễn ra cuối tuần qua vẫn là đề tài thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Sự kiện kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ, quy tụ hơn 50 nghệ sĩ đến từ loạt gameshow ca nhạc đình đám năm qua gồm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Tân Binh Toàn Năng...

Nhóm LUNAS gây chú ý khi trình diễn nhiều bản phối mới cùng trang phục sân khấu được đầu tư cầu kỳ. Trong đó, tiết mục Bê Trap với sự góp mặt của Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh lại nhận về ý kiến trái chiều.

Tiết mục được xây dựng theo hướng kết hợp âm nhạc điện tử hiện đại với yếu tố truyền thống. So với bản gốc, các "Chị Đẹp" tạo cao trào tại sân khấu Y-CONCERT qua đoạn nhạc drop mới phối cùng âm thanh đàn nhị. Tuy nhiên, lựa chọn này lại trở thành khởi nguồn của làn sóng tranh cãi.

Cư dân mạng chỉ ra rằng Trang Pháp và Diệp Lâm Anh sử dụng đàn nhị sai kỹ thuật cơ bản trong một video được lan truyền. Đàn nhị yêu cầu người chơi dựng thẳng nhạc cụ, tay trái bấm dây, tay phải kéo hoặc đẩy cung vĩ theo trục dọc để tạo âm thanh. Trong khi, hai "Chị Đẹp" có thao tác sai tư thế, động tác giống như chơi violin và không khớp với nhạc nền.

y-concert-kieu-anh.jpg
y-concert-kieu-anh-soobin.jpg
y-concert-kieu-anh-123.jpg
Kiều Anh, SOOBIN biểu diễn cùng nhạc cụ tại Y-CONCERT.

Một số so sánh được đưa ra với những sân khấu sử dụng đàn tranh, đàn bầu hay guitar điện. Dù không đánh thật trên sân khấu, các nghệ sĩ vẫn giữ đúng tư thế cầm đàn để đảm bảo tính thẩm mỹ và chuyên nghiệp. Ngược lại, cách kéo đàn nhị của hai sao nữ bị nhận xét là “như kéo cưa”.

y-concert-be-trap-trang-phap-diep-lam-anh.jpg
y-concert-be-trap-trang-phap-12.jpg

Màn biểu diễn của 2 Chị Đẹp bị đánh giá là chưa cân nhắc kỹ về bối cảnh văn hóa.

Bên cạnh đó, tạo hình và vũ đạo của sân khấu Bê Trap cũng nhận về phản hồi trái chiều. Một số khán giả cho rằng việc kết hợp trang phục hở bạo, vũ đạo quyến rũ với đạo cụ đàn nhị khiến tổng thể màn trình diễn trở nên "thiếu tinh tế".

y-concert-be-trap-trang-phap-diep-lam-anh-hg.jpg

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến bênh vực cho rằng Bê Trap được xây dựng theo tinh thần giải trí hiện đại, không nhằm tái hiện hay trình diễn nhạc dân tộc nguyên bản. Đàn nhị trong trường hợp này chỉ đóng vai trò đạo cụ thị giác nhằm tạo điểm nhấn, phù hợp với năng lượng sôi động của bài hát.

Theo góc nhìn này, việc yêu cầu nghệ sĩ thực hiện đúng toàn bộ kỹ thuật có thể khiến tiết mục mất đi tính biểu diễn và khó kết hợp với vũ đạo để khuấy động khán giả.

y-concert-be-trap-trang-phap-124.jpg

Tranh luận xung quanh tiết mục này được cho là phản ánh vấn đề rộng hơn về cách làm mới, kết hợp văn hóa truyền thống với nghệ thuật hiện đại sao cho khéo léo, tránh những tranh cãi không đáng có.

fb-cover-151225.jpg
MIDI
#Y-Concert #Chị Đẹp #tranh cãi âm nhạc #Trang Pháp #Diệp Lâm Anh #LUNAS tranh cãi #nhạc cụ truyền thống

Xem thêm

Cùng chuyên mục