"Chị Đẹp" Trang Pháp - Diệp Lâm Anh vướng tranh cãi khi biểu diễn với đàn nhị

HHTO - Hai "Chị Đẹp" Trang Pháp và Diệp Lâm Anh vấp phải ý kiến trái chiều khi kết hợp đàn nhị vào sân khấu trình diễn "Bê Trap" tại Y-CONCERT diễn ra cuối tuần qua.

Đại nhạc hội Y-CONCERT diễn ra cuối tuần qua vẫn là đề tài thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Sự kiện kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ, quy tụ hơn 50 nghệ sĩ đến từ loạt gameshow ca nhạc đình đám năm qua gồm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Tân Binh Toàn Năng...

Nhóm LUNAS gây chú ý khi trình diễn nhiều bản phối mới cùng trang phục sân khấu được đầu tư cầu kỳ. Trong đó, tiết mục Bê Trap với sự góp mặt của Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh lại nhận về ý kiến trái chiều.

Tiết mục được xây dựng theo hướng kết hợp âm nhạc điện tử hiện đại với yếu tố truyền thống. So với bản gốc, các "Chị Đẹp" tạo cao trào tại sân khấu Y-CONCERT qua đoạn nhạc drop mới phối cùng âm thanh đàn nhị. Tuy nhiên, lựa chọn này lại trở thành khởi nguồn của làn sóng tranh cãi.

Cư dân mạng chỉ ra rằng Trang Pháp và Diệp Lâm Anh sử dụng đàn nhị sai kỹ thuật cơ bản trong một video được lan truyền. Đàn nhị yêu cầu người chơi dựng thẳng nhạc cụ, tay trái bấm dây, tay phải kéo hoặc đẩy cung vĩ theo trục dọc để tạo âm thanh. Trong khi, hai "Chị Đẹp" có thao tác sai tư thế, động tác giống như chơi violin và không khớp với nhạc nền.

Kiều Anh, SOOBIN biểu diễn cùng nhạc cụ tại Y-CONCERT.

Một số so sánh được đưa ra với những sân khấu sử dụng đàn tranh, đàn bầu hay guitar điện. Dù không đánh thật trên sân khấu, các nghệ sĩ vẫn giữ đúng tư thế cầm đàn để đảm bảo tính thẩm mỹ và chuyên nghiệp. Ngược lại, cách kéo đàn nhị của hai sao nữ bị nhận xét là “như kéo cưa”.

Màn biểu diễn của 2 Chị Đẹp bị đánh giá là chưa cân nhắc kỹ về bối cảnh văn hóa.

Bên cạnh đó, tạo hình và vũ đạo của sân khấu Bê Trap cũng nhận về phản hồi trái chiều. Một số khán giả cho rằng việc kết hợp trang phục hở bạo, vũ đạo quyến rũ với đạo cụ đàn nhị khiến tổng thể màn trình diễn trở nên "thiếu tinh tế".

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến bênh vực cho rằng Bê Trap được xây dựng theo tinh thần giải trí hiện đại, không nhằm tái hiện hay trình diễn nhạc dân tộc nguyên bản. Đàn nhị trong trường hợp này chỉ đóng vai trò đạo cụ thị giác nhằm tạo điểm nhấn, phù hợp với năng lượng sôi động của bài hát.

Theo góc nhìn này, việc yêu cầu nghệ sĩ thực hiện đúng toàn bộ kỹ thuật có thể khiến tiết mục mất đi tính biểu diễn và khó kết hợp với vũ đạo để khuấy động khán giả.

Tranh luận xung quanh tiết mục này được cho là phản ánh vấn đề rộng hơn về cách làm mới, kết hợp văn hóa truyền thống với nghệ thuật hiện đại sao cho khéo léo, tránh những tranh cãi không đáng có.