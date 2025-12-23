WOKEUP ra mắt loạt Performance Video, màn kết hợp cùng Em Xinh Orange gây chú ý

HHTO - WOKEUP chính thức hoàn thiện bức tranh trình diễn cho EP đầu tay khi ra mắt hai Performance Video "Cháy Máy" (ft. Orange) và "100 Cuộc Gọi Nhỡ" (ft. GREY D, VSTRA, Darys), đồng thời phát hành Performance Full Set toàn bộ EP "WOKEUPAT4AM".

Mỗi Performance Video trong EP được xây dựng như một thế giới độc lập, bám sát tinh thần và cảm xúc của từng ca khúc thay vì dàn dựng theo một công thức chung. Ở Cháy Máy, hiệu ứng thị giác được đẩy lên cao khi Orange vào vai cô gái chủ động “xoay chuyển” cảm xúc của chàng trai. Nữ ca sĩ xuất hiện với tạo hình nổi bật, tương tác trực diện và đầy tình cảm cùng WOKEUP.

Những ánh nhìn, cử chỉ và chuyển động cơ thể được xử lý vừa đủ để tạo nên không khí đầy năng lượng, khiến Performance Video mang đúng tinh thần “cháy” của ca khúc. Sự xuất hiện của Orange không chỉ là một màn kết hợp âm nhạc mà còn là điểm nhấn visual quan trọng cho ca khúc Cháy Máy.

Trái ngược hoàn toàn, 100 Cuộc Gọi Nhỡ đưa người xem rơi vào không gian trầm lắng, nặng tâm trạng của những cuộc gọi không hồi đáp giữa đêm. Cảm giác lửng lơ và cô đơn được thể hiện xuyên suốt qua ánh sáng, bố cục khung hình và chuyển động chậm. Phần hình ảnh bám sát tinh thần “nghe là luỵ”, để cảm xúc dẫn dắt thay vì phô trương kỹ xảo. Sự góp giọng của GREY D, VSTRA và Darys làm rõ nét hơn màu sắc nội tâm của ca khúc.

Việc phát hành Performance Full Set toàn bộ EP WOKEUPAT4AM cũng cho thấy tư duy làm dự án dài hơi của WOKEUP. Nam nghệ sĩ lựa chọn cách kể câu chuyện trọn vẹn bằng chuỗi Performance Video với concept khác nhau.

Performance Video đầu tiên Quá Khứ Kia Của Anh thu về gần 1 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày phát hành, đồng thời trở thành ca khúc được nghe nhiều trên các nền tảng nhạc số. Dậy Đi Nhó, Cháy Máy và 100 Cuộc Gọi Nhỡ cũng sớm được khán giả yêu thích.

Với EP debut được đầu tư bài bản, WOKEUP cho thấy sự nghiêm túc trong dự án ra mắt của mình. WOKEUPAT4AM đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình âm nhạc của nam producer, phản ánh định hướng chú trọng vào chất lượng sản phẩm và trải nghiệm của khán giả.