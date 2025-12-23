Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

WOKEUP ra mắt loạt Performance Video, màn kết hợp cùng Em Xinh Orange gây chú ý

Như Lê (Tổng hợp)

HHTO - WOKEUP chính thức hoàn thiện bức tranh trình diễn cho EP đầu tay khi ra mắt hai Performance Video "Cháy Máy" (ft. Orange) và "100 Cuộc Gọi Nhỡ" (ft. GREY D, VSTRA, Darys), đồng thời phát hành Performance Full Set toàn bộ EP "WOKEUPAT4AM".

Mỗi Performance Video trong EP được xây dựng như một thế giới độc lập, bám sát tinh thần và cảm xúc của từng ca khúc thay vì dàn dựng theo một công thức chung. Ở Cháy Máy, hiệu ứng thị giác được đẩy lên cao khi Orange vào vai cô gái chủ động “xoay chuyển” cảm xúc của chàng trai. Nữ ca sĩ xuất hiện với tạo hình nổi bật, tương tác trực diện và đầy tình cảm cùng WOKEUP.

Những ánh nhìn, cử chỉ và chuyển động cơ thể được xử lý vừa đủ để tạo nên không khí đầy năng lượng, khiến Performance Video mang đúng tinh thần “cháy” của ca khúc. Sự xuất hiện của Orange không chỉ là một màn kết hợp âm nhạc mà còn là điểm nhấn visual quan trọng cho ca khúc Cháy Máy.

1.jpg

Trái ngược hoàn toàn, 100 Cuộc Gọi Nhỡ đưa người xem rơi vào không gian trầm lắng, nặng tâm trạng của những cuộc gọi không hồi đáp giữa đêm. Cảm giác lửng lơ và cô đơn được thể hiện xuyên suốt qua ánh sáng, bố cục khung hình và chuyển động chậm. Phần hình ảnh bám sát tinh thần “nghe là luỵ”, để cảm xúc dẫn dắt thay vì phô trương kỹ xảo. Sự góp giọng của GREY D, VSTRA và Darys làm rõ nét hơn màu sắc nội tâm của ca khúc.

7.jpg
8.jpg

Việc phát hành Performance Full Set toàn bộ EP WOKEUPAT4AM cũng cho thấy tư duy làm dự án dài hơi của WOKEUP. Nam nghệ sĩ lựa chọn cách kể câu chuyện trọn vẹn bằng chuỗi Performance Video với concept khác nhau.

Performance Video đầu tiên Quá Khứ Kia Của Anh thu về gần 1 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày phát hành, đồng thời trở thành ca khúc được nghe nhiều trên các nền tảng nhạc số. Dậy Đi Nhó, Cháy Máy100 Cuộc Gọi Nhỡ cũng sớm được khán giả yêu thích.

6.jpg

Với EP debut được đầu tư bài bản, WOKEUP cho thấy sự nghiêm túc trong dự án ra mắt của mình. WOKEUPAT4AM đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình âm nhạc của nam producer, phản ánh định hướng chú trọng vào chất lượng sản phẩm và trải nghiệm của khán giả.

2.jpg
banner.jpg
Như Lê (Tổng hợp)
#WOKEUP #EP debut #Performance Video #Orange #GREY D

Xem thêm

Cùng chuyên mục