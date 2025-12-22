Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

2 Ngày 1 Đêm tập 94: Tăng Duy Tân "1 chọi 4", Dương Lâm phải xin lỗi biên tập?

HHTO - Trong tập 94 của 2 Ngày 1 Đêm, khán giả được phen cười nghiêng ngả với khoảnh khắc "mỏ hỗn" Dương Lâm chắp tay xin lỗi rối rít biên tập.

Lê Dương Bảo Lâm "quay xe"

Tập 94 2 Ngày 1 Đêm có một phần thú vị khiến khán giả cười nghiêng ngả: Ai trong số các thành viên thức dậy sớm nhất sẽ trở thành PD (Producer/ Project Director) chỉ đạo toàn đoàn sản xuất nội dung quay hình. Sau khi đùn đẩy, Tăng Duy Tân bị đưa vào thế trở thành “PD mới”. Với sự bàn giao bất ngờ này, nam nhạc sĩ "ngáo ngơ" không biết xem kịch bản cho đến dùng bộ đàm điều khiển quy trình quay.

Đứng trước sự bối rối của PD mới, Dương Lâm chủ động xin được làm biên tập để hỗ trợ Tăng Duy Tân. Thế nhưng, thay vì “thị uy” giống với “tiền bối”, hai biên tập và PD mới liên tiếp bị các thành viên khác “kiếm chuyện".

Từ phần phổ biến luật chơi, biên tập Thu Diễm đọc không hiểu luật và không thể chơi thử. Đến lúc bắt đầu chơi, cả PD và biên tập không đếm nhịp bắt đầu trò chơi, khiến Kiều Minh Tuấn “hóa điên”.

Ngay khi kết thúc phần quay hoán đổi đặc biệt này, Dương Lâm chắp tay xin lỗi PD, biên tập và ê-kíp. Nam diễn viên hài còn nói vui sau chuyến này về sẽ cưng và thương biên tập hết nước, vì biết rằng mọi người bị “chèn ép” như thế nào suốt 4-5 mùa vừa qua.

bia-1500-x-1000-px-22.png

Tăng Duy Tân "một chọi bốn"

Trong thử thách cuối tập 94, các thành viên chia thành 2 đội: Đội màu xanh của Tăng Duy Tân gồm có Trường Giang, Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn. Đội màu cam của Hưng Nguyễn quy tụ HIEUTHUHAI, Cris Phan và Dương Lâm.

Để bắt đầu trận đấu, mỗi đội phải giải ra được mật mã đặc biệt để nhận được vị trí chốt cắm của đội đối thủ. Cris Phan đã nhanh chóng tìm ra được quy luật tính toán. Sau đó, khả năng tính toán nhanh nhạy của HIEUTHUHAI giúp đội cam giải tìm ra chốt của đối phương.

Đội màu xanh cũng tìm ra được chốt cắm của đối thủ. Cả Trường Giang, Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến tiến nhanh về nơi chốt của đối phương nhưng liên tiếp bị “công phá”. Trong khi đó, Tăng Duy Tân được phân là người giữ chốt của đội lại bị Cris Phan tấn công dữ dội.

bia-1500-x-1000-px-23.png

Cris Phan còn được HIEUTHUHAI tiếp viện và các thành viên khác của đội cam cũng lần lượt xuất hiện. Điều này vô tình khiến Tăng Duy Tân bị rơi vào thế “1 chọi 4”, đành buông “vũ khí” nhận thua.

Cuối chặng Quảng Trị, các thành viên 2 Ngày 1 Đêm đã cùng nhau xếp lại những “Bức Ảnh Hòa Bình”. Khách mời Hưng Nguyễn cho biết: “Tôi có một đam mê với đối với lịch sử quân sự nên thành ra tôi đã học hỏi được nhiều thứ khi đến với Quảng Trị. Được đến tận nơi xảy ra những cuộc kháng chiến mà mình đã được nghe trên báo đài, đây là một hành trình vô cùng ý nghĩa đối với tôi”.

Riêng khách mời Tăng Duy Tân càng có những cảm xúc đặc biệt hơn nữa khi được tham gia gameshow ngay tại quê hương. “Bản thân tôi là một người Quảng Trị nên cảm ơn chương trình, cảm ơn các anh em vì đã một phần nào đó giúp cho tôi và giúp cho quê hương Quảng Trị lan tỏa hơn nữa những cảnh đẹp, những di tích lịch sử và những việc đã trải qua trên mảnh đất này đến đông đảo khán giả”.

Trương Quỳnh Như
