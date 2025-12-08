2 Ngày 1 Đêm tập 92: Steven Nguyễn bất lực, HIEUTHUHAI gặp "sự cố nghề nghiệp"

HHTO - Ở tập 92 "2 Ngày 1 Đêm", hai em út Cris Phan và HIEUTHUHAI đã gặp "sự cố nghề nghiệp". Trong khi đó, trai đẹp Steven Nguyễn bất lực vì độ ăn gian của Lê Dương Bảo Lâm.

Steven Nguyễn bất lực

Tại một trạm thử thách của tập 92 2 Ngày 1 Đêm, đội Quạ Quạ thực hiện nhắm bắn vào lon nước với số lượng đạn giả giới hạn, nếu không đủ chỉ tiêu, thử thách thất bại. Ở phần này, bên cạnh loạt pha “toát mồ hôi” của HIEUTHUHAI khi làm “bia đỡ đạn”, màn nhắm bắn của Kiều Minh Tuấn cũng tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Dù chỉ là súng đồ chơi và độ nhắm bắn ngẫu nhiên, Kiều Minh Tuấn lại liên tiếp nhắm chuẩn xác và bắn trúng lon nước. Không chỉ làm tốt lượt của mình, chú Sáu còn “thị phạm” cực mượt cho đồng đội.

Còn đối với đội Steven Nguyễn, các thành viên thực hiện thử thách giã gạo thật nhuyễn, lấp đầy hai ống tre. Trong lúc Trường Giang - Cris Phan - Steven Nguyễn làm thật nhanh, Dương Lâm sợ bị văng gạo nên lấy lá để vào giã cùng. Kết quả, gạo của Dương Lâm bị xanh lè do nước lá tiết ra, không được tính kết quả.

Trong lúc mọi người đang đổ gạo đã giã vào ống tre, "Thu Diễm" cũng lén lút múc gạo đổ vào trong ống tre để kịp đầy. Dù bị phát hiện nhưng nam diễn viên không “từ bỏ” mà vẫn kiếm cớ múc gạo vào. Đứng trước màn chơi “ăn gian” lộ liễu này, đồng đội Steven Nguyễn chỉ có thể cười bất lực.

HIEUTHUHAI gặp "sự cố nghề nghiệp"

Trong tập 92, Cody Nam Võ - khách mời ở chặng Hà Nam - bất ngờ trở lại. Nam ca sĩ cùng Cris Phan và HIEUTHUHAI thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Ba anh em trải nghiệm những phân đoạn làm nên một chai nước mắm ngon tại Phú Quốc.

Khi phải lần lượt đổ két cá lên bàn cào thì dường như do số lượng nhiều quá, HIEUTHUHAI làm rơi cá xuống sàn thuyền khiến anh em hoảng hồn. Thế nhưng, sau khi được “dân trong nghề” hướng dẫn cụ thể thì Cris Phan, HIEUTHUHAI và Cody cũng thạo việc hơn.

Ở đền thờ vua Hùng tại Phú Thọ, cả 2 đội sẽ đối diện với thử thách thảy xúc xắc để quyết định tiến hay lùi. Trong phần khởi đầu, đội Đỗ Nhật Hoàng thảy trúng ô câu hỏi kiến thức và chọn sai đáp án, khiến cả đội phải quay trở lại vạch xuất phát. Thế nhưng ở những lượt sau, các thành viên lại liên tiếp thảy xúc xắc vào những bước tiến và đi xa, hoàn thành trước 100 bậc thang.

Còn đội của Steven Nguyễn lại thiếu may mắn. Ở những lượt đầu khá suôn sẻ, các thành viên đi được một đoạn ổn định. Tuy nhiên, chỉ với một cú ném 6 bước, đội Steven thảy trúng ô “Quay về vạch xuất phát” khiến ai cũng điếng người. Mọi “tội lỗi” đều quy về Dương Lâm vì chính anh là người dùng chân đỡ lại cục xí ngầu.

Điều này đồng nghĩa với việc đội của Đỗ Nhật Hoàng chính là đội giành chiến thắng chung cuộc tại Tuyên Quang. Bên cạnh đó, ba cast chính là Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy nhận phiếu ăn ngon cho các chặng sau.