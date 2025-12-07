Tân Binh Toàn Năng tập 10: Wonbi kiệt sức, Hồ Đông Quan - Swan Nguyễn bị loại

HHTO - Trong tập 10 Tân Binh Toàn Năng, màn ra về của hai tân binh Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Phá băng thất bại

Công diễn 4 Tân Binh Toàn Năng bắt đầu bằng thất bại bất ngờ ở vòng Phá băng. Tiết mục Take U Home Tonight chỉ đạt 770 điểm (tương đương 92.9%), thiếu vỏn vẹn 0.6% so với mức thử thách 93.5% điểm cột mốc. Điều này khiến Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn không thể tham gia trình diễn vòng 2 và bị thay thế bởi vũ công.

Ngay sau thất bại ở vòng Phá băng, các tân binh mang đến hai tiết mục thi đấu là Bass Âm và Úm Ba La, đối diện mức thử thách 96%. NSX Toàn năng SOOBIN quyết định đổi vị trí đặc quyền thành "Mở khóa 2 vị trí ra mắt" cho Bass Âm và "Mở khóa 1 vị trí ra mắt" cho Úm Ba La.

Phần trình diễn Bass Âm mang tinh thần đường phố Việt Nam lên sân khấu giao lưu quốc tế. Cường Bạch chia sẻ: "Bọn em muốn mang sự kết hợp, giao thoa của cả hai thế hệ quy tụ trên sân khấu ngày hôm nay. Dù ở độ tuổi nào, âm nhạc hay nghệ thuật biểu diễn nói chung đều là cây cầu kết nối cảm xúc của tất cả mọi người".

Chính sự tự hào giúp các tân binh tạo nên một màn trình diễn bùng nổ và thành công vượt mức thử thách với 797 điểm (tương đương 104.7% so với điểm cột mốc). Ngay trên sân khấu sau tiết mục Bass Âm, Wonbi ngã quỵ và phải được đồng đội đỡ dậy. Khi vào hậu trường, Wonbi phải sử dụng bình oxi để điều hòa lại hơi thở.

Bên cạnh đó, sự áp lực tinh thần khiến Phúc Nguyên bỗng dưng bật khóc nức nở: “Cơ thể em không còn nghe theo em nữa, không hiểu tại sao em lại khóc, người em lại run nữa. Khi em trút hết những gì còn trong người thì lúc đó, em mới đỡ được phần nào những cảm xúc hiện tại”.

Hồ Đông Quan - Swan Nguyễn dừng chân

Dù tiết mục Bass Âm thành công vượt mức thử thách nhưng Úm Ba La lại thất bại sít sao với 741 điểm (tương đương 95.5% điểm cột mốc) so với mức thử thách 96%, dẫn đến việc phải loại trừ thành viên. Kết quả cuối cùng là sự dừng chân đầy tiếc nuối của hai tân binh Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn.

Màn dừng chân này cũng là một cú sốc lớn với NSX Toàn năng SOOBIN: “SOOBIN hơi sốc, mình không biết vì sao vòng đấu này lại loại hai người. Vì lúc đầu, SOOBIN chỉ nghĩ là loại một người”.

Hồ Đông Quan thể hiện sự tiếc nuối: “Em muốn làm lại những thứ còn đang dang dở, em muốn đứng lên thể hiện mình là một người không sợ gì cả... Em nghĩ em nợ khán giả của em một sân khấu như vậy”.

Trong khi đó, Swan Nguyễn bày tỏ sự gắn bó sâu sắc với ký túc xá và những người đồng đội: “Đây là nơi có đủ 11 anh em ở đó, là nơi tất cả chúng em ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau... Em chưa hình dung ra được, có lẽ khoảng thời gian sau sẽ là khoảng thời gian rất khó để em thoát ra được cuộc sống bây giờ vì nó đã trở nên quá quen thuộc với em”.