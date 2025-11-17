2 Ngày 1 Đêm tập 89: HURRYKNG vượt thợ săn nhàn tênh, HIEUTHUHAI "thoát nghèo"

HHTO - Trong tập 89 "2 Ngày 1 Đêm", HURRYKNG và Cris Phan - với kinh nghiệm tham gia "Đấu Trường Gia Tốc" - đã thành công thoát khỏi sự truy đuổi của các hunter.

HURRYKNG vượt thử thách "nhẹ tênh"

Thử thách đường chạy 100 mét cùng với dàn "thợ săn" đến từ Đấu Trường Gia Tốc khiến khán giả thích thú trong tập 89 2 Ngày 1 Đêm. Cris Phan và HURRYKNG - từng tham gian show này nên đã dày dạn kinh nghiệm. Cả hai đều tạo nên sự bứt phá ấn tượng trên đường đua, khoảng cách đủ xa để các "thợ săn" không kịp dí theo và xuất sắc giành chiến thắng ở trò chơi này.

Bên cạnh đó, màn tiểu phẩm của Dương Lâm nhận về "bão haha". Ban đầu, Thu Diễm còn thể hiện rằng... muốn được các anh "thợ săn" bắt lại. Đến lúc chạy, Dương Lâm cũng đã cố hết sức để tránh khỏi tầm bắt của thợ săn nhưng mà "lạ lắm".

Thay vì chạy đường thẳng, gần tới vạch đích và cảm nhận được "thợ săn" đang ở ngay sát phía sau, Thu Diễm đành quẹo vào lùm cây kế bên để trốn. Tuy nhiên, nam diễn viên hài không thể trốn thoát, bị "bưng" ra khỏi lùm cây để trở về vạch đích.

HIEUTHUHAI "thoát nghèo"

Ở phần thử thách giành ghế trả lời lời câu hỏi liệt kê, Kiều Minh Tuấn liên tiếp giành được chiếc ghế cho riêng mình. Dù hay bị anh em trêu là “ông hoàng rối loạn ngôn ngữ” và gặp phải nhiều câu hỏi trớ trêu, Kiều Minh Tuấn vẫn vượt qua và bất ngờ trở thành A Nở - giành được chiến thắng chung cuộc.

Điều đó đồng nghĩa với việc Kiều Minh Tuấn được gỡ bỏ nhân dạng A Nở. Không chỉ đọc câu thần chú, Kiều Minh Tuấn còn đứng trước gương khấn vái, thực hiện những hành động biến hình “cồng kềnh” khiến anh em không khỏi cười nghiêng ngả.

Trong khi đó, anh cả Trường Giang không những bị mất suất chiến thắng trong tích tắc mà còn bị chọn là người đang từ nhân dạng đẹp trở lại thành A Nở. Sau khi được “makeup” xong, anh còn không quên diễn vài kiểu với gương mặt vừa được “họa”.

Tập 89 cũng chứng kiến màn giành suất ngủ sướng chăn ấm nệm êm gay cấn. Vì đây là cuộc đấu cá nhân nên các thành viên sẽ tự thực hiện thử thách tính toán thời gian sao cho vừa có thể vừa đi vừa “than vãn” vừa bị các đối thủ cản trở mà vẫn trở về vạch đích đúng thời gian dự tính.

Các thành viên đều có những tính toán riêng và cũng đều bị các đối thủ tìm mọi cách cản trở từ bong bóng nước cho đến pháo giấy. Trong đó, A Nở Ngô Kiến Huy, HURRYKNG, HIEUTHUHAI và Cody Nam Võ thành công bấm dừng đồng hồ có thời gian khá sát với khoảng thời gian dự tính ban đầu. Điều đó đồng nghĩa bốn thành viên nhận được suất ngủ sướng của chặng Hà Nam lần này.