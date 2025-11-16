Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cuối cùng phim Việt giờ vàng cũng có "tổng tài mỏ hỗn", nói câu nào sốc câu đó

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau khi nhiều "tổng tài" khiến khán giả thất vọng, Cách Em 1 Milimet đã mang đến một "tổng tài mỏ hỗn" chính hiệu, đã đẹp trai còn nói chuyện sắc sảo không ai nói lại được.

Thời gian qua, phim Việt đã tạo ra rất nhiều nhân vật tổng tài nhưng phần lớn đều khiến khán giả thất vọng. Từ trang phục, diện mạo đến thần thái, hành động của các chàng tổng tài này đều không giống như người xem hình dung, thậm chí còn bị bảo là “thiếu gia mà như... thiếu nợ”, “tổng tài cứ ngỡ... tổng đài”. Và chẳng ngờ Cách Em 1 Milimet lại xuất hiện một nhân vật đã đẹp trai còn giàu có, càng về sau càng hấp dẫn, cho dù ban đầu vai Viễn không hề được giới thiệu như tổng tài.

cach-em-17.jpg
Vai Viễn được khán giả yêu thích từ khi còn nhỏ đến trưởng thành.

Viễn không phải người thừa kế hay con nhà giàu, mà tay trắng khởi nghiệp nên bây giờ là giám đốc một công ty. Viễn tài giỏi, óc kinh doanh nhanh nhạy, đẹp trai với chiều cao 1m84 cực khủng, lại còn chung thủy khi bao nhiêu năm rồi vẫn dành tình cảm cho Ngân. Và điều thú vị nhất là Viễn có tài ăn nói rất sắc sảo, đã vặn vẹo ai là đối phương chỉ còn biết im lặng.

ha-viet-dung-10.jpg
ha-viet-dung-11.jpg
Viễn giờ đây vẫn luôn hướng về Ngân.

Viễn chẳng cần phải nói những câu xã giao giả tạo mà luôn đi thẳng vào vấn đề. Anh đã nhiều lần chê bai chồng của Ngân trước mặt cô, khiến Ngân dù tự ái đầy mình vẫn chẳng thể phản bác vì Viễn nói quá đúng. Mới đây nhất, khán giả lại phải tấm tắc trước tài ăn nói của Viễn, đã cứu bạn bè khỏi nguy nan.

Khi thấy Đức gặp rắc rối vì ra tay đánh người để bảo vệ bạn gái Nga, còn Nga lại phản bội Đức khi khai báo rằng anh chủ động gây sự, Viễn đã gặp Nga để hỏi rõ sự tình. Chẳng cần vòng vo, Viễn đã lật tẩy được những điều Nga đang toan tính, cho rằng Đức đã yêu lầm người khi Nga sẵn sàng vì lợi ích của mình mà đẩy Đức vào tù.

ha-viet-dung-1.jpg
ha-viet-dung-2.jpg
Viễn ra tay cứu Đức khỏi rắc rối.

Thậm chí khi Nga diễn bài khóc lóc, Viễn còn lạnh lùng khẳng định anh vô càm với nước mắt và cần câu trả lời rõ ràng. Viễn cũng khuyên Nga hãy sống trung thực, đừng hèn nhát khi đối diện với cái xấu. Và nếu tiếp tục như thế này, cô sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất.

ha-viet-dung-3.jpg
ha-viet-dung-4.jpg
Netizen đang ngày càng yêu thích nhân vật của Hà Việt Dũng.

Màn đối đáp của Viễn khiến netizen “hả dạ” khi cuối cùng cũng có người nhìn ra bộ mặt giả dối của Nga. Còn Hà Việt Dũng cũng được khen là nhập vai "tổng tài mỏ hỗn" quá đạt, đã đẹp trai lại còn thông minh.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim Cách Em 1 Milimet #Hà Việt Dũng #tổng tài mỏ hỗn #tổng tài phim Việt

