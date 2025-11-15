Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hương Giang phân trần sau phần thể hiện chưa tốt trong đêm trình diễn áo tắm

Sơn Vũ - Ảnh: FBNV

HHTO - Hương Giang đã thể hiện rất tốt từ đầu cuộc thi Miss Universe 2025 đến giờ, tuy nhiên không ít netizen cho rằng cô thể hiện chưa tốt trong buổi trình diễn áo tắm khiến nhiều người tiếc nuối.

huong-giang-6.jpg
huong-giang-7.jpg

Từ khi Miss Universe 2025 khởi động đến giờ, Hoa hậu Hương Giang chưa từng khiến khán giả thất vọng. Mỗi lần xuất hiện của cô đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục chỉn chu đến thần thái rạng rỡ, hành động tự tin. Chính vì thế, cư dân mạng càng tin rằng nàng hậu sẽ thể hiện tốt ở những phần thi phụ của Miss Universe 2025.

Tuy nhiên trong buổi trình diễn trang phục bikini, Hương Giang lại lộ rõ vẻ căng thẳng, sải bước thiếu tự tin, có phần lóng ngóng khác hẳn với những gì cô vẫn thể hiện trước đây. Nhiều người thấy tiếc cho Hương Giang, vì trình diễn áo tắm là một hạng mục được nhiều người quan tâm ở Miss Universe 2025.

huong-giang-9.jpg

Sau đó, Hương Giang đã lên mạng giải thích rằng cô gặp rắc rối trang phục, sợ bị hớ hênh nên phải cấp tốc tìm đồ bảo hộ ngay trước giờ lên sân khấu. Đại diện Việt Nam đối mặt với rất nhiều băn khoăn lo lắng, sợ gặp rủi ro khi lên hình. Vì thế, cô chỉ biết cố gắng trình diễn sao cho không vấp ngã, không gặp sự cố hớ hênh chứ không còn chút năng lượng nào để catwalk thật cuốn hút.

huong-giang-2.jpg

Bản thân Hương Giang chỉ chấm mình 5 điểm cho phần thi này. Còn khán giả thì động viên cô hãy giữ vững tinh thần, lấy lại tự tin để tỏa sáng trong các thử thách tiếp theo như vòng phỏng vấn kín, trình diễn váy dạ hội, trình diễn trang phục dân tộc.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh: FBNV
#Hương Giang #Miss Universe 2025 #Hoa hậu Hương Giang #Hương Giang thi áo tắm

