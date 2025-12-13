Đại tiệc cuối năm Louis Vuitton: HIEUTHUHAI nhận đãi ngộ khủng, SOOBIN vắng mặt

HHTO - HIEUTHUHAI là tâm điểm thảo luận tại đêm tiệc Year End Party của Louis Vuitton tại Việt Nam. Một cặp "Anh Trai" - "Anh Tài" đụng độ tạo hình thảm đỏ.

Sự kiện cuối năm Le Voyage des Lumières của nhà mốt Louis Vuitton tổ chức vào tối 12/1 tại TP.HCM thu hút sự quan tâm lớn của khán giả khi quy tụ dàn khách mời đình đám của V-Biz.

Producer WOKEUP là cái tên mở màn, xuất hiện sớm nhất trên thảm đỏ sự kiện. Mỹ nam ghi điểm nhờ vẻ ngoài đậm chất Hip-Hop.

"Ảnh đế Kim Chung" Liên Bỉnh Phát phong trần trong mẫu áo khoác từ bộ sưu tập Thu-Đông 2025 của thương hiệu. Thiết kế màu xanh Indigo, phom dáng ngắn với họa tiết Damier Clouds tinh xảo, lấy cảm hứng từ kỹ thuật khâu vá truyền thống Nhật Bản, có giá 105 triệu đồng.

Bộ đôi "Anh Trai" JSOL và "Anh Tài" Quốc Thiên cùng lựa chọn bản phối áo hồng, quần và túi xách màu trắng, mang đến tổng thể trẻ trung, bắt mắt.

Ma Ran Đô diện âu phục đen dáng rộng, phối cùng túi đeo chéo mini và giày chunky. Qua cam thường, visual bầu bĩnh, dễ thương của mỹ nam Nụ Hôn Bạc Tỷ gây sốt, hút tương tác trên mạng xã hội.

Isaac tham dự sự kiện của nhà mốt Louis Vuitton sau thời gian dài vắng bóng, gây ấn tượng với trang phục có họa tiết graffiti phủ kín logo và tên các thành phố lớn, lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố.

Trên đường bước vào thảm đỏ, "Anh Trai" trình diễn một đoạn vũ đạo ngắn, đáp lại lời cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Song Luân trở lại đêm tiệc cuối năm của Louis Vuitton với diện mạo bụi bặm, cuốn hút.

Steven Nguyễn "sáng bừng" trong lần đầu được mời dự Year End Party của Louis Vuitton. Sao phim Mưa Đỏ kết hợp phong cách menswear lịch lãm cùng tinh thần thể thao cao cấp, gợi nhớ đến trang phục thủy thủ cổ điển.

HIEUTHUHAI - cái tên được trông đợi nhất đại tiệc cuối năm của Louis Vuitton, thu hút mọi ống kính truyền thông ngay khi xuất hiện. Quán quân Anh Trai "Say Hi" 2024 mặc áo jacket dạ phối cùng quần denim xắn gấu thời thượng. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chiếc túi Speedy P9 Bandoulière 40 màu hồng pastel.

Outfit của HIEUTHUHAI gợi nhớ tới j-hope BTS. Nam đại sứ người Hàn từng nhiều lần lăng xê công thức phối gam nâu, nhấn nhá sắc hồng thú vị này trong các sự kiện của nhà mốt Pháp.

Kiểu tóc rủ, mái ngố giúp HIEUTHUHAI thăng hạng nhan sắc, khiến fangirl thương nhớ.

HIEUTHUHAI là sao nam duy nhất tại đêm tiệc được tài trợ trang phục từ BST Men's Pre-Spring/Summer 2026 của Louis Vuitton. Theo chia sẻ của Pharrell Williams - Giám đốc sáng tạo mảng đồ nam của thương hiệu, BST lấy cảm hứng từ vẻ đẹp mộc mạc, thanh bình của đồng quê nước Anh.

HIEUTHUHAI mang tới "sít-rịt", trình diễn các bản hit Ngủ Một Mình, Ngáo Ngơ cùng ban nhạc sống.

Khoảnh khắc hai ngôi sao hot thuộc mảng âm nhạc và điện ảnh HIEUTHUHAI - Steven Nguyễn chung khung hình.

Các tín đồ thời trang cũng bàn luận về sự vắng mặt của SOOBIN tại đêm tiệc của Louis Vuitton năm nay. Giọng ca Tháng Năm từng gắn bó thân thiết với nhà mốt Pháp trong nhiều năm được cho là đã chuyển hướng sang tiếp xúc Chanel ở chương mới của sự nghiệp.