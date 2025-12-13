Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Đại tiệc cuối năm Louis Vuitton: HIEUTHUHAI nhận đãi ngộ khủng, SOOBIN vắng mặt

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - HIEUTHUHAI là tâm điểm thảo luận tại đêm tiệc Year End Party của Louis Vuitton tại Việt Nam. Một cặp "Anh Trai" - "Anh Tài" đụng độ tạo hình thảm đỏ.

Sự kiện cuối năm Le Voyage des Lumières của nhà mốt Louis Vuitton tổ chức vào tối 12/1 tại TP.HCM thu hút sự quan tâm lớn của khán giả khi quy tụ dàn khách mời đình đám của V-Biz.

louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2026-5.png

Producer WOKEUP là cái tên mở màn, xuất hiện sớm nhất trên thảm đỏ sự kiện. Mỹ nam ghi điểm nhờ vẻ ngoài đậm chất Hip-Hop.

louis-vuitton-year-end-2025-lien-binh-phat-fre.jpg
louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2026-36.png

"Ảnh đế Kim Chung" Liên Bỉnh Phát phong trần trong mẫu áo khoác từ bộ sưu tập Thu-Đông 2025 của thương hiệu. Thiết kế màu xanh Indigo, phom dáng ngắn với họa tiết Damier Clouds tinh xảo, lấy cảm hứng từ kỹ thuật khâu vá truyền thống Nhật Bản, có giá 105 triệu đồng.

louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2026-10.png
louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2026-31.png

Bộ đôi "Anh Trai" JSOL và "Anh Tài" Quốc Thiên cùng lựa chọn bản phối áo hồng, quần và túi xách màu trắng, mang đến tổng thể trẻ trung, bắt mắt.

louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2026-6.png
louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2026-8.png

Ma Ran Đô diện âu phục đen dáng rộng, phối cùng túi đeo chéo mini và giày chunky. Qua cam thường, visual bầu bĩnh, dễ thương của mỹ nam Nụ Hôn Bạc Tỷ gây sốt, hút tương tác trên mạng xã hội.

louis-vuitton-year-end-2025-isaac-13.jpg
screenshot-2025-12-12-203256.png

Isaac tham dự sự kiện của nhà mốt Louis Vuitton sau thời gian dài vắng bóng, gây ấn tượng với trang phục có họa tiết graffiti phủ kín logo và tên các thành phố lớn, lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố.

Trên đường bước vào thảm đỏ, "Anh Trai" trình diễn một đoạn vũ đạo ngắn, đáp lại lời cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ.

louis-vuitton-year-end-2025-song-luan.jpg
louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2026-45.png

Song Luân trở lại đêm tiệc cuối năm của Louis Vuitton với diện mạo bụi bặm, cuốn hút.

louis-vuitton-year-end-2025-steven-nguyen-2.jpg
louis-vuitton-year-end-2025-steven-nguyen.jpg

Steven Nguyễn "sáng bừng" trong lần đầu được mời dự Year End Party của Louis Vuitton. Sao phim Mưa Đỏ kết hợp phong cách menswear lịch lãm cùng tinh thần thể thao cao cấp, gợi nhớ đến trang phục thủy thủ cổ điển.

louis-vuitton-year-end-2025-hieuthuhai-tgrs.jpg

HIEUTHUHAI - cái tên được trông đợi nhất đại tiệc cuối năm của Louis Vuitton, thu hút mọi ống kính truyền thông ngay khi xuất hiện. Quán quân Anh Trai "Say Hi" 2024 mặc áo jacket dạ phối cùng quần denim xắn gấu thời thượng. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chiếc túi Speedy P9 Bandoulière 40 màu hồng pastel.

louis-vuitton-year-end-2025-hieuthuhai-dqswe.jpg
louis-vuitton-year-end-2025-hieuthuhai-jhope-bts.jpg
louis-vuitton-year-end-2025-hieuthuhai-jhope.jpg

Outfit của HIEUTHUHAI gợi nhớ tới j-hope BTS. Nam đại sứ người Hàn từng nhiều lần lăng xê công thức phối gam nâu, nhấn nhá sắc hồng thú vị này trong các sự kiện của nhà mốt Pháp.

louis-vuitton-year-end-2025-hieuthuhai-124h.jpg
Kiểu tóc rủ, mái ngố giúp HIEUTHUHAI thăng hạng nhan sắc, khiến fangirl thương nhớ.
louis-vuitton-year-end-2025-hieuthuhai-jhope-bts-uegr.jpg
louis-vuitton-year-end-2025-hieuthuhai-dqsfvfvwe.jpg

HIEUTHUHAI là sao nam duy nhất tại đêm tiệc được tài trợ trang phục từ BST Men's Pre-Spring/Summer 2026 của Louis Vuitton. Theo chia sẻ của Pharrell Williams - Giám đốc sáng tạo mảng đồ nam của thương hiệu, BST lấy cảm hứng từ vẻ đẹp mộc mạc, thanh bình của đồng quê nước Anh.

HIEUTHUHAI mang tới "sít-rịt", trình diễn các bản hit Ngủ Một Mình, Ngáo Ngơ cùng ban nhạc sống.

louis-vuitton-year-end-2025-steven-nguyen-3.jpg
louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2026-3.png
louis-vuitton-year-end-2025-hieuthuhai.jpg

Khoảnh khắc hai ngôi sao hot thuộc mảng âm nhạc và điện ảnh HIEUTHUHAI - Steven Nguyễn chung khung hình.

Louis Vuitton SOOBIN 11.jpg
louis-vuitton-year-end-2025-hieuthuhai-soobin-123.jpg

Các tín đồ thời trang cũng bàn luận về sự vắng mặt của SOOBIN tại đêm tiệc của Louis Vuitton năm nay. Giọng ca Tháng Năm từng gắn bó thân thiết với nhà mốt Pháp trong nhiều năm được cho là đã chuyển hướng sang tiếp xúc Chanel ở chương mới của sự nghiệp.

fb-cover-151225.jpg
MIDI
#Louis Vuitton #HIEUTHUHAI #Le Voyage des Lumières Louis Vuitton #j-hope BTS #Steven Nguyễn #Liên Bỉnh Phát #WOKEUP #SOOBIN

Xem thêm

Cùng chuyên mục