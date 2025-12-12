Cách phối đồ để giữ vẻ ngoài thanh lịch kể cả khi mặc quần thể thao, áo croptop

HHTO - Ăn mặc trang nhã, thanh lịch không có nghĩa là luôn áp dụng theo công thức, cùng những thứ quen thuộc và dễ đoán. Điều thú vị và thu hút trong thời trang chính là sự sáng tạo trong việc phối hợp các món đồ với nhau, mang lại những bản phối bất ngờ nhưng vẫn giữ nguyên nét thanh lịch cốt lõi.

Kết hợp áo cardigan với quần short denim

Quần short denim ngắn rất thường gắn liền với miêu tả về một cô gái phóng khoáng, bụi bặm và phá cách, chúng phù hợp với những chuyến du lịch hoặc đi xem concert.

Vì vậy, việc tạo ra một bản phối thanh lịch cùng quần short là một thách thức, nhưng rất đáng để thử.

Kết hợp với áo phông màu sáng và áo khoác Cardigan màu tối sẽ trung hòa lại cá tính của chiếc quần jeans ngắn. Hoặc bạn có thể mặc quần short với quần tất mỏng và giày bốt da cổ thấp, bản phối này sẽ tạo ra vẻ ngoài cổ điển và kín đáo hơn!

Quần nỉ kết hợp với áo sơ mi rộng

Quần nỉ thể thao vốn ưu tiên sự thoải mái, vì vậy khi bạn kết hợp với áo thun, chúng sẽ chỉ phù hợp để nằm dài trên ghế sofa hoặc đến phòng gym.

Nếu muốn trưng diện hơn, hãy thử phối quần nỉ thể thao với những kiểu áo sơ mi rộng rãi, bạn sẽ có được vẻ ngoài đủ nghiêm túc để đi làm, đi học, hẹn hò đi ăn hoặc đến triển lãm.

Áo crop top rất hợp với quần ống rộng

Quần palazzo và áo crop top rất hợp với nhau, bản phối này không chỉ trông sành điệu mà còn làm nổi bật vòng eo.

Kết hợp croptop với quần ống rộng denim bạn sẽ có phong cách Y2K thời thượng.

Còn quần chất liệu vải mềm thì mang lại cảm giác nữ tính, thanh lịch. Để trông thời trang hơn, bạn có thể phối cùng phụ kiện vàng gold, bạc và mắt kính.

Quần legging bất ngờ hợp với áo blazer

Với sự trợ giúp của chiếc áo khoác blazer đậm chất thanh lịch, bạn có thể tạo ra một phong cách rất sành điệu và phá cách bất ngờ cùng quần legging. Hãy thử mặc quần legging với váy xuyên thấu, hoặc váy áo chất liệu len đan móc, khoác ngoài chiếc blazer rộng có độn vai.

Bản phối này sẽ khiến bạn sẽ trông thời thượng như đi sự kiện, mọi đường nét của phần trên cơ thể sẽ được che giấu khỏi ánh nhìn của người khác, tập trung tạo ấn tượng với đôi chân dài. Tuy nhiên, cách phối này chỉ đạt điểm tối đa khi bạn chọn trang phục màu đen, xám hoặc nâu đậm, đỏ đậm.