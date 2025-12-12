Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Cách phối đồ để giữ vẻ ngoài thanh lịch kể cả khi mặc quần thể thao, áo croptop

Ái Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ăn mặc trang nhã, thanh lịch không có nghĩa là luôn áp dụng theo công thức, cùng những thứ quen thuộc và dễ đoán. Điều thú vị và thu hút trong thời trang chính là sự sáng tạo trong việc phối hợp các món đồ với nhau, mang lại những bản phối bất ngờ nhưng vẫn giữ nguyên nét thanh lịch cốt lõi.

Kết hợp áo cardigan với quần short denim

1.png

Quần short denim ngắn rất thường gắn liền với miêu tả về một cô gái phóng khoáng, bụi bặm và phá cách, chúng phù hợp với những chuyến du lịch hoặc đi xem concert.

49dd90904c890632eee9895f0ed2061b.jpg

Vì vậy, việc tạo ra một bản phối thanh lịch cùng quần short là một thách thức, nhưng rất đáng để thử.

11.png

Kết hợp với áo phông màu sáng và áo khoác Cardigan màu tối sẽ trung hòa lại cá tính của chiếc quần jeans ngắn. Hoặc bạn có thể mặc quần short với quần tất mỏng và giày bốt da cổ thấp, bản phối này sẽ tạo ra vẻ ngoài cổ điển và kín đáo hơn!

2.png

Quần nỉ kết hợp với áo sơ mi rộng

Quần nỉ thể thao vốn ưu tiên sự thoải mái, vì vậy khi bạn kết hợp với áo thun, chúng sẽ chỉ phù hợp để nằm dài trên ghế sofa hoặc đến phòng gym.

12.png

Nếu muốn trưng diện hơn, hãy thử phối quần nỉ thể thao với những kiểu áo sơ mi rộng rãi, bạn sẽ có được vẻ ngoài đủ nghiêm túc để đi làm, đi học, hẹn hò đi ăn hoặc đến triển lãm.

Áo crop top rất hợp với quần ống rộng

897cc0c5ea301291b586fa275f67b579.jpg

Quần palazzo và áo crop top rất hợp với nhau, bản phối này không chỉ trông sành điệu mà còn làm nổi bật vòng eo.

aece71f9-how-to-style-wide-leg-jeans.jpg

Kết hợp croptop với quần ống rộng denim bạn sẽ có phong cách Y2K thời thượng.

14.png

Còn quần chất liệu vải mềm thì mang lại cảm giác nữ tính, thanh lịch. Để trông thời trang hơn, bạn có thể phối cùng phụ kiện vàng gold, bạc và mắt kính.

Quần legging bất ngờ hợp với áo blazer

fullsizeoutput-23da-1.jpg

Với sự trợ giúp của chiếc áo khoác blazer đậm chất thanh lịch, bạn có thể tạo ra một phong cách rất sành điệu và phá cách bất ngờ cùng quần legging. Hãy thử mặc quần legging với váy xuyên thấu, hoặc váy áo chất liệu len đan móc, khoác ngoài chiếc blazer rộng có độn vai.

gettyimages-1479451379-6ad28e6dd4d343f392a71026ec5b3c7a.jpg

Bản phối này sẽ khiến bạn sẽ trông thời thượng như đi sự kiện, mọi đường nét của phần trên cơ thể sẽ được che giấu khỏi ánh nhìn của người khác, tập trung tạo ấn tượng với đôi chân dài. Tuy nhiên, cách phối này chỉ đạt điểm tối đa khi bạn chọn trang phục màu đen, xám hoặc nâu đậm, đỏ đậm.

Ái Phương
#Phong cách phối đồ thanh lịch #Mix đồ quần short denim #Trang phục thể thao phối hợp lịch sự #Áo crop top và quần ống rộng #Phối đồ quần legging và blazer #Thời trang sáng tạo và phá cách #Phong cách Y2K và xu hướng retro #Kết hợp phụ kiện thời trang cao cấp #Biến tấu trang phục tối giản #Xu hướng thời trang mùa lễ hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục