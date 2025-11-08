Bắt đúng trend mùa Thu Đông 2025 với những món phụ kiện quen ơi là quen

HHTO - Ngay cả khi trang phục hằng ngày của bạn là áo thun và quần jeans đơn giản, thì bạn vẫn có thể khiến mọi người chú ý bằng cách phối phụ kiện đúng xu hướng.

Trang sức bạc

Trang sức vàng luôn được ưa chuộng mọi mùa, nhưng trang sức bạc luôn hợp với không khí mùa Đông hơn. Hãy thử phối một bộ trang sức toàn bằng bạc cùng với bất kì trang phục casual nào trong tủ đồ của bạn. Chúng sẽ trở nên sang trọng và duyên dáng hơn một cách bất ngờ. Nếu muốn nổi bật hơn, dây chuyền dài hoặc khuyên tai hình học sẽ làm tốt nhiệm vụ gây ấn tượng. Ví dụ như dây chuyền hình vỏ sò của Jujuvera đang là món phụ kiện được các fashion blogger săn đón.

Boots phẳng

Boots chắc chắn là món đồ không thể thiếu vào mùa Thu - Đông. Lưu ý là những đôi boots phù hợp với xu hướng hiện tại sẽ có phần đế mỏng, ống phẳng, cao đến gối.

Khi phối cùng váy dài thì cực kì xinh xắn và thời thượng. Chúng ta có thể tham khảo cách nhà mốt Louis Vuitton phối boots với những chiếc váy nhẹ nhàng, đầy cảm hứng Boho mà cực kì sang trọng.

Những chiếc mũ

Không gì có thể giúp bạn thể hiện phong cách riêng một cách khiêm tốn bằng một chiếc mũ duyên dáng.

Có rất nhiều nguồn cảm hứng từ các sàn diễn thời trang, từ mũ felt của Miu Miu, mũ rộng của Chanel, hay mũ da của Sportmax... tất cả đều có chung tinh thần retro cổ điển, nhưng theo cách thú vị và tinh tế.

Một chiếc mũ lưỡi trai đơn giản có thể làm nổi bật bộ jeans và áo thun của bạn, nhưng những chiếc mũ ấn tượng như beret kẻ sọc hay mũ bucket chất liệu lông thì bạn cần một bộ trang phục có đầu tư hơn.

Túi xách retro

Chúng ta đang chứng kiến sự trở lại của nhiều mẫu túi xách nổi tiếng trước đây, như Chloé Paddington, Fendi Baguettes và nhiều kiểu dáng khác. Điều này cho thấy túi xách vintage, hoặc những dáng túi tối giản, cảm hứng retro đang là xu hướng chính của hiện tại. Không cần phải là túi hàng hiệu cao cấp, vì thị trường cũng có rất nhiều mẫu túi giá cả hợp lý, thiết kế bắt mắt.

Hãy sở hữu cho mình vài chiếc để thay đổi và thử nghiệm với nhiều kiểu phối đồ, vì xu hướng túi này chắc chắn sẽ còn kéo dài.