Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Bắt đúng trend mùa Thu Đông 2025 với những món phụ kiện quen ơi là quen

Mai Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngay cả khi trang phục hằng ngày của bạn là áo thun và quần jeans đơn giản, thì bạn vẫn có thể khiến mọi người chú ý bằng cách phối phụ kiện đúng xu hướng.

Trang sức bạc

img-9143.jpg

Trang sức vàng luôn được ưa chuộng mọi mùa, nhưng trang sức bạc luôn hợp với không khí mùa Đông hơn. Hãy thử phối một bộ trang sức toàn bằng bạc cùng với bất kì trang phục casual nào trong tủ đồ của bạn. Chúng sẽ trở nên sang trọng và duyên dáng hơn một cách bất ngờ. Nếu muốn nổi bật hơn, dây chuyền dài hoặc khuyên tai hình học sẽ làm tốt nhiệm vụ gây ấn tượng. Ví dụ như dây chuyền hình vỏ sò của Jujuvera đang là món phụ kiện được các fashion blogger săn đón.

img-9142.jpg

Boots phẳng

Boots chắc chắn là món đồ không thể thiếu vào mùa Thu - Đông. Lưu ý là những đôi boots phù hợp với xu hướng hiện tại sẽ có phần đế mỏng, ống phẳng, cao đến gối.

img-9146.jpg

Khi phối cùng váy dài thì cực kì xinh xắn và thời thượng. Chúng ta có thể tham khảo cách nhà mốt Louis Vuitton phối boots với những chiếc váy nhẹ nhàng, đầy cảm hứng Boho mà cực kì sang trọng.

img-9147.jpg

Những chiếc mũ

Không gì có thể giúp bạn thể hiện phong cách riêng một cách khiêm tốn bằng một chiếc mũ duyên dáng.

img-9148.jpg

Có rất nhiều nguồn cảm hứng từ các sàn diễn thời trang, từ mũ felt của Miu Miu, mũ rộng của Chanel, hay mũ da của Sportmax... tất cả đều có chung tinh thần retro cổ điển, nhưng theo cách thú vị và tinh tế.

img-9149.jpg

Một chiếc mũ lưỡi trai đơn giản có thể làm nổi bật bộ jeans và áo thun của bạn, nhưng những chiếc mũ ấn tượng như beret kẻ sọc hay mũ bucket chất liệu lông thì bạn cần một bộ trang phục có đầu tư hơn.

Túi xách retro

img-9154.jpg

Chúng ta đang chứng kiến sự trở lại của nhiều mẫu túi xách nổi tiếng trước đây, như Chloé Paddington, Fendi Baguettes và nhiều kiểu dáng khác. Điều này cho thấy túi xách vintage, hoặc những dáng túi tối giản, cảm hứng retro đang là xu hướng chính của hiện tại. Không cần phải là túi hàng hiệu cao cấp, vì thị trường cũng có rất nhiều mẫu túi giá cả hợp lý, thiết kế bắt mắt.

img-9155.jpg

Hãy sở hữu cho mình vài chiếc để thay đổi và thử nghiệm với nhiều kiểu phối đồ, vì xu hướng túi này chắc chắn sẽ còn kéo dài.

Mai Lâm
#Xu hướng phụ kiện Thu Đông 2025 #Trang sức bạc và vàng mùa Đông #Phối phụ kiện nổi bật #Giày boots cao gối #Phong cách mũ retro cổ điển #Túi xách vintage và retro #Phong cách thời trang mùa Thu Đông #Phối đồ theo xu hướng #Phong cách Boho mùa Thu 2025 #Trendy thời trang New York

Xem thêm

Cùng chuyên mục