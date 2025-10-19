Các cư dân thời trang ở New York đang đẩy trend cho 4 phong cách Thu Đông này

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mai Lâm
HHTO - Các ngôi sao, influencer, biên tập viên, blogger và những cư dân mê thời trang của thành phố New York đang cập nhật những xu hướng mới mẻ của mùa Thu - Đông năm nay. Trên đường phố tràn ngập những bộ trang phục đẹp đẽ và sang trọng, cùng họa tiết caro và sọc, chất liệu da, da lộn và quần đỏ nổi bật.

Edgy Pinstripes nổi bật

img-7595.jpg

Các cô nàng trendy chắc chắn không thể bỏ qua họa tiết cổ điển này. Tuy họa tiết caro và sọc từng thuộc về phong cách công sở thanh lịch và tinh tế, nhưng giờ đây nó không còn quá đơn điệu, mà được kết hợp với những chi tiết hiện đại, để trông mới lạ và sành điệu hơn. Sự nâng cấp này đến từ cách cắt may bất ngờ và thiết kế đặc trưng của thời đại, biến mọi cô gái công sở trở nên thời thượng một cách dễ dàng.

Phong cách Leather on Leather

img-7599.jpg

Chất liệu da là luôn là tâm điểm của mùa Thu Đông, đây là thời gian tuyệt vời nhất để mặc leather on leather mà không bị quá lố. Để trông như vừa bước ra từ một buổi trình diễn thời trang, hãy phối áo khoác da với váy hoặc quần da, dưới chân đừng ngại mang một đôi bốt cao cổ cùng chất liệu. Có thể tăng chiều sâu cho trang phục bằng cách cân bằng màu sắc, thêm các món đồ có tua rua, chi tiết kim loại hoặc móc khóa để tạo sự phá cách và sáng tạo.

Da lộn bụi bặm

img-7597.jpg

Thông thường, chất liệu da lộn được dùng cho áo khoác, giày bốt hoặc túi xách. Nhưng Thu - Đông năm nay, các cư dân mê thời trang ở New York đã cập nhật một cách thú vị hơn để ra đường với chất liệu da lộn. Đó là những bộ áo liền quần da lộn vừa bụi bặm, vừa ấm áp, gợi nhớ đến phong cách Boho đang hot trend. Các màu trung tính và phụ kiện vintage rất hợp để hòa quyện mọi items với nhau, tạo nên một bản phối đơn giản nhưng rất có sức hút trên đường phố.

Quần màu đỏ

img-7596.png

Những chiếc quần đỏ rất ít khi được ưa chuộng, thậm chí chúng được xem là một item quá khó phối đồ. Tuy nhiên, với tần suất xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố New York, các tín đồ thời trang có thể dự đoán được rằng những chiếc quần đỏ sẽ trở thành một xu hướng khó cưỡng lại. Màu sắc táo bạo này sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, vì vậy nên phối cùng áo basic và giày basic, phụ kiện đơn giản và một chiếc túi xách tông màu trung tính để cân bằng mọi thứ.

Mai Lâm
#Xu hướng thời trang Thu Đông tại New York #Phong cách phối đồ hiện đại #Chất liệu da lộn và da bò #Phong cách thời trang boho #Trang phục màu đỏ nổi bật #Phong cách street style New York #Xu hướng họa tiết caro và sọc #Phối đồ tối giản và phụ kiện #Sự trở lại của thời trang cổ điển #Phối đồ thời trang theo mùa

