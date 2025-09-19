Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những xu hướng thời trang cổ điển đang trở lại mạnh mẽ trong mùa Thu năm nay

HHTO - Thời trang Thu năm nay mang đến một làn gió hoài niệm mạnh mẽ. Từ những bộ vest thanh lịch đến áo phông họa tiết, giới thời trang đang hướng về quá khứ và làm sống lại những biểu tượng cổ điển nhất, với một chút biến tấu mới mẻ mang hơi thở đương đại.

Bộ vest thanh lịch, quyền lực

2.png

Bộ vest biểu tượng của thập niên 80 đang trở lại mạnh mẽ vào Thu Đông năm nay, được nâng cấp với kiểu dáng và thiết kế hiện đại, cập nhật phong cách táo bạo, cùng những màu sắc đại diện cho thời nay, như xám, nude, be.... kết hợp với những điểm nhấn mang hơi hướng tương lai như vải kim loại và lưới.

1.png

Áo phông họa tiết

Áo phông họa tiết cổ điển từng là món đồ chủ lực trong tủ quần áo của các cô nàng sành điệu, giờ đây chúng đã chính thức trở lại.

3.png

Từ những họa tiết in đậm, sờn rách được phối với denim và da, cho đến những chiếc áo phông oversize in hình các tác phẩm nghệ thuật cổ điển, xu hướng vintage này đang được làm mới theo hướng hiện đại. Dù là slogan hay họa tiết vẽ, áo phông họa tiết một lần nữa trở thành món đồ không thể thiếu với các tín đồ thời trang.

Áo len cardigan

5.png

Giới thời trang vẫn luôn yêu thích kiểu áo len cardigan cổ điển. Bên cạnh đó, áo len cardigan còn là biểu tượng của phong cách old money, mang đậm tính thanh lịch, sang trọng và khiêm tốn. Khi kết hợp cùng trang phục hiện đại, áo/ áo khoác len cardigan trở thành điểm nhấn nhẹ nhàng, mang đến nét duyên dáng, nữ tính cho bản phối casual.

6.png

Họa tiết chấm bi

Họa tiết chấm bi đang quay trở lại một cách rõ ràng và đầy cảm hứng. Từ táo bạo và vui tươi đến bóng bẩy và tinh tế, các nhà thiết kế đang kết hợp họa tiết vintage này với những chất liệu và item bất ngờ, theo những cách mới mẻ nhất. Ví dụ như denim, áo sơ mi, váy maxi dài chấm đất...

7.png

Họa tiết chấm bi siêu to mang đến nét phá cách, hợp với những nàng theo chủ nghĩa tối đa. Trong khi phiên bản chấm bi size nhỏ và li ti thì tinh tế hơn, tạo ra vẻ đẹp cổ điển trên trang phục hiện đại.

8.png

Mặc dù đen trắng vẫn là lựa chọn yêu thích hàng đầu, nhưng những tông màu rực rỡ như đỏ, hồng và tím cũng khiến nhiều trái tim yêu thời trang xao động

MAI LÂM
#thời trang cổ điển mùa thu #xu hướng thời trang vintage 2025 #vest thanh lịch trở lại #áo phông họa tiết cổ điển #áo len cardigan phong cách old money #họa tiết chấm bi retro #quần capri thời trang 2025 #thời trang Thu Đông 2025 #phong cách hoài niệm trong thời trang #xu hướng thời trang đương đại cổ điển

