Cập nhật những mẫu giày thể thao ấn tượng, táo bạo nhất từ Tuần lễ Thời trang

MAI LÂM
HHTO - Một làn sóng giày thể thao mới lại nổi lên, tất cả những cập nhật và biến tấu táo bạo, bất ngờ mang lại sự mới mẻ mà làng thời trang mê mẩn. Điều nổi bật của xu hướng giày thể thao sắp tới chính là cách chúng kết hợp giữa hoài niệm và hiện tại, mang hơi thở của quá khứ nhưng không hề sao chép hoàn toàn.

Giày cổ điển đế mỏng và thấp

00527bb4e5d9e98ae350ed10792fca9c.jpg

Thiết kế mỏng nhẹ và kiểu dáng thấp của những đôi giày thể thao cổ điển đang khiến cộng đồng thời trang mê mẩn. Các hãng đã chuyển từ đế platform sang một kiểu gọn gàng, tinh tế hơn, nhưng vẫn mạnh mẽ và hỗ trợ di chuyển.

11.png

So với phiên bản gốc của quá khứ, những đôi giày này đã được cải tiến với màu sắc nổi bật hơn và họa tiết độc đáo. Có thể kết hợp chúng với quần jort, quần jeans baggy hoặc váy xếp nếp, đầm midi và cả đầm maxi.

Giày cổ cao

12.png

Thời đại của giày thể thao cổ cao vẫn chưa kết thúc, thậm chí được dự đoán sẽ còn kéo dài nữa, với nhiều cập nhật và biến tấu mới. Ở làn sóng này, giày cổ cao được bổ sung thêm những chi tiết bất ngờ như thêu, lông và các phụ kiện charm độc đáo.

Một số đôi còn cao đến giữa bắp chân, lấy cảm hứng từ môn quyền anh, vừa ngầu vừa thời thượng. Bạn chắc chắn sẽ sớm nhìn thấy các cô nàng sành điệu trong đôi giày này với một chiếc áo khoác blazer và váy ngắn.

Giày lười

13.png

Giày lười hở gót tưởng khó có thể trendy lần nữa, nhưng không ngờ vào năm 2025, chúng lại phổ biến như thể chưa bao giờ rời khỏi vòng xoay xu hướng. Mặc dù thiết kế không có nhiều thay đổi, nhưng các hãng thời trang đã mở rộng sang nhiều loại chất liệu mới như raffia, da, da lộn,... Nhờ vậy, giày lười thời đại mới mang đậm tính thời trang hơn xưa, phù hợp với hầu hết mọi trang phục hay phong cách.

Đính charm

14.png

Charm có thể là món phụ kiện đại diện cho thời đại này. Bất cứ thứ gì được đính thêm charm đều trở nên sành điệu và trendy dễ dàng, kể cả giày. Có một số kiểu giày dép vốn gắn liền với chi tiết đính kèm như Crocs, nay được nâng cấp thành đính charm lấp lánh, chất liệu kim loại bóng bẩy, đa dạng kiểu, mang lại vẻ ngoài thời trang và phá cách hơn cho đôi Crocs quen thuộc.

15.png

Đến cả giày thể thao cũng được gắn charm một cách ấn tượng, đem đến sự vui tươi và thể hiện cá tính riêng.

MAI LÂM
