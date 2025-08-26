Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lựa chọn theo 3 tiêu chí này, chắc chắn bạn sẽ tìm mua được chiếc túi ưng ý

Mai Lâm - Quý Hiên
HHTO - Sự hài lòng và ưng ý khi dùng một chiếc túi là điều mà hàng vạn cô gái luôn tìm kiếm. Một chiếc túi hoàn hảo, ngoài việc đẹp đẽ, hợp xu hướng ra, nó còn phải có kích thước vừa vặn và chứa đựng những gì bạn cần, phù hợp với lối sống lẫn phong cách cá nhân của bạn.

1. Chọn túi theo chất liệu

w1900-q65.jpg

Túi xách có rất nhiều chất liệu, có người thích da, vải canvas hoặc sợi vải đan, có người thích chất liệu nhựa, giả da hoặc rơm, cói.

1-108.png

Thông thường, túi tote được đan từ rơm hoặc lá khô sẽ nhẹ và êm ái khi đeo trên vai. Miệng túi rộng để bạn có thể mang theo những vật dụng thiết yếu hằng ngày, như ví tiền, điện thoại, bình nước, thậm chí là một cuốn sách nhỏ.

3b04a9162bd8a5069ed9da1923762457.jpg

Dây đeo vai bản rộng cũng giúp phân tán trọng lượng, giảm áp lực lên vai suốt cả ngày. Vì thế, chất liệu này thường được lựa chọn vì độ bền và sự tiện lợi của nó. Điều tuyệt vời hơn nữa là túi rơm có rất nhiều kiểu thiết kế khác nhau, linh hoạt trong việc phối hợp với đa dạng phong cách thời trang.

2. Chọn túi theo kích thước

3-969.png

Chiếc túi xách hoàn hảo thường sở hữu một kích thước vừa vặn, thiết kế đầy đủ công năng. Khoang túi rộng, trên thành lòng túi được chia ngăn, có dây kéo và dây đeo dài. Phần đáy được thiết kế phẳng và chắc chắn, giúp túi không dễ bị lật và giữ mọi thứ ngăn nắp, không bị mất dáng ngay cả khi đựng những vật dụng nặng như sách, bình nước.

944f680215d7807d230aed9a73ac3a8b.jpg

Quai xách ngắn ở phía trên giúp dễ dàng cầm nắm khi cảm thấy bị mỏi vai, một điểm cộng nếu bạn phải đi bộ nhiều. Khi nhìn thấy một chiếc túi xách như thế này, hãy tự tin mua ngay.

3. Chọn túi theo màu sắc

2-5415.png

Túi xách màu trung tính sẽ phù hợp với hầu hết tủ đồ của bạn (ngay cả khi bạn là người yêu thích chủ nghĩa màu sắc). Bạn sẽ không bao giờ hối hận khi chọn một chiếc túi xách có màu sắc trang nhã, tối giản, như đen, nâu, hoặc be. Bất cứ khi nào gấp, cũng có thể tóm lấy nó ngay mà không cần phải đắn đo.

fendi-peakaboo-9-23-f1.jpg

Nó hoàn hảo cho việc sử dụng hàng ngày khi bạn muốn một chiếc túi xinh xắn nhưng vẫn đa năng với mọi trang phục. Túi màu trung tính cũng có thể trở nên thú vị, nhiều màu sắc hơn bất cứ khi nào bạn muốn, chỉ cần thêm charm bag hoặc dùng khăn lụa để thắt nơ, (trong khi túi có màu sắc, chi tiết phức tạp thì không thể làm điều tương tự).

Mai Lâm - Quý Hiên
#lựa chọn túi xách #chất liệu túi xách #kích thước túi xách #màu sắc túi xách #túi tote đan rơm #túi phù hợp phong cách #túi đa năng hàng ngày #bảo quản túi xách #phối đồ với túi xách #tư vấn mua túi xách

