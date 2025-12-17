Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Phong độ thời trang của HIEUTHUHAI khiến cảm xúc của fan "lên xuống" chóng mặt

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Cộng đồng fan SUNDAYs vừa có một tuần nhiều cảm xúc "đi tàu lượn" với loạt tạo hình của HIEUTHUHAI. Đầu tuần, anh lập kỷ lục khi trở thành Friend of the House đầu tiên tại Việt Nam của Calvin Klein. Nam rapper sau đó gây sốt với diện mạo bảnh bao, nhận đãi ngộ "khủng" tại đại tiệc của Louis Vuitton. Cuối tuần, fan "choáng" vì bộ trang phục "khó hiểu" của sao nam tại Chung kết Anh Trai "Say Hi" 2025.

Chung kết Anh Trai "Say Hi" 2025 trở thành tâm điểm truyền thông cuối tuần qua. Bên cạnh các luồng ý kiến bàn luận về kết quả chung cuộc của mùa 2, sự trở lại của những thí sinh nổi tiếng của mùa 1 nhận được nhiều sự quan tâm.

anh-trai-say-hi-2025-hieuthuhai-ck-45.jpg

HIEUTHUHAI như thường lệ vẫn là cái tên gây sốt. Trong đêm Chung kết, ngôi sao sinh năm 1999 tham gia trình diễn tiết mục WALK và trao giải hạng mục The Best Leader mà năm trước anh chiến thắng.

Dù nhận được nhiều lời khen nhờ phát biểu ngắn gọn, khéo léo cũng như khả năng khuấy động sân khấu, mỹ nam gây tiếc nuối vì trang phục "khó hiểu".

HIEUTHUHAI sáng bừng ngay từ khi bước ra sân khấu WALK với nhan sắc điển trai, diện áo khoác blazer cách điệu, đính kết kim tuyến. Tuy nhiên, ở góc quay toàn cảnh, chiếc quần da bóng tông đỏ của nam rapper lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Tạo hình chỉ "ổn một nửa" của HIEUTHUHAI ngày trở lại Anh Trai "Say Hi".

Các tín đồ thời trang nhận xét mẫu quần khiến tổng thể tạo hình trông lộn xộn khi kết hợp hai chất liệu nhung và da bóng có độ bắt sáng khác nhau. Sắc độ màu quần quá rực cộng với họa tiết áo lấp lánh gây mất tập trung thị giác. Thêm vào đó, phom dáng của quần da phối cùng thiết kế áo có phần đai thắt vô tình làm tỷ lệ cơ thể của nam rapper trông kém cân đối.

hieuthuhai.jpg

Bộ cánh "lạc quẻ" khiến một số "cư dân Threads city" hài hước đòi HIEUTHUHAI đổi quần cho NEGAV - Tân Quán quân game show hay... trả quần cho Karik - thí sinh nhận được đề cử ở phía sau màn hình LED.

ntpmm-hieuthuhai-dec.jpg
hieuthuhai-suit-15.jpg
Louis Vuitton Sơn Tùng HIEUTHUHAI WOKEUP SOOBIN (2).jpg

"HIEUTHUHAI mặc đồ đỏ là thần" nhưng đáng tiếc là không phải lần mới nhất này.

hieuthuhai-style-1225-ck-3.jpg
waterboom-hieuthuhai.jpg
1224-hieuthuhai.jpg

Cộng đồng người hâm mộ "réo tên" stylist của HIEUTHUHAI sau khi tiết mục WALK phát sóng. Các ý kiến nói rằng HIEUTHUHAI phù hợp với các bản phối tối giản, theo phong cách sang trọng, thay vì các outfit tham chi tiết, rối rắm. Fan góp ý mong đội ngũ tạo hình sớm điều chỉnh để tránh cảnh “nơm nớp lo sợ mỗi lần HIEUTHUHAI đi diễn”.

Trên thực tế, HIEUTHUHAI sở hữu lợi thế lớn về ngoại hình, được nhiều nhãn hàng thời trang ưu ái như Louis Vuitton, Calvin Klein. Anh hiện là sao nam V-Biz duy nhất có hợp đồng FOH (Friend of the House - Bạn thân thương hiệu) với nhà mốt quốc tế.

calvin-klein-hieuthuhai-dec.jpg
louis-vuitton-year-end-2025-hieuthuhai-ugh.jpg

Tuần qua, HIEUTHUHAI được công bố là Friend of the House đầu tiên tại Việt Nam của Calvin Klein. "Đội trưởng Trần" sau đó nhận đãi ngộ "khủng" tại đại tiệc cuối năm của Louis Vuitton. Đến cuối tuần, fan "choáng" vì trang phục dự Chung kết Anh Trai "Say Hi" 2025 của sao nam.

genfest-presents-mbillion-hieuthuhai-n.jpg
ntpmm-hieuthuhai-dec.jpg

Người hâm mộ mong đợi HIEUTHUHAI và ê-kíp sớm định hình gu thời trang nhất quán, thời thượng để giữ vững vị thế, ghi điểm hoàn hảo hơn trong mắt công chúng.

fb-cover-151225.jpg
MIDI
#HIEUTHUHAI #Chung kết Anh Trai Say Hi #thời trang HIEUTHUHAI #Anh Trai Say Hi #Quán quân Anh Trai Say Hi #phong độ thời trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục