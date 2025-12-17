Phong độ thời trang của HIEUTHUHAI khiến cảm xúc của fan "lên xuống" chóng mặt

HHTO - Cộng đồng fan SUNDAYs vừa có một tuần nhiều cảm xúc "đi tàu lượn" với loạt tạo hình của HIEUTHUHAI. Đầu tuần, anh lập kỷ lục khi trở thành Friend of the House đầu tiên tại Việt Nam của Calvin Klein. Nam rapper sau đó gây sốt với diện mạo bảnh bao, nhận đãi ngộ "khủng" tại đại tiệc của Louis Vuitton. Cuối tuần, fan "choáng" vì bộ trang phục "khó hiểu" của sao nam tại Chung kết Anh Trai "Say Hi" 2025.

Chung kết Anh Trai "Say Hi" 2025 trở thành tâm điểm truyền thông cuối tuần qua. Bên cạnh các luồng ý kiến bàn luận về kết quả chung cuộc của mùa 2, sự trở lại của những thí sinh nổi tiếng của mùa 1 nhận được nhiều sự quan tâm.

HIEUTHUHAI như thường lệ vẫn là cái tên gây sốt. Trong đêm Chung kết, ngôi sao sinh năm 1999 tham gia trình diễn tiết mục WALK và trao giải hạng mục The Best Leader mà năm trước anh chiến thắng.

Dù nhận được nhiều lời khen nhờ phát biểu ngắn gọn, khéo léo cũng như khả năng khuấy động sân khấu, mỹ nam gây tiếc nuối vì trang phục "khó hiểu".

HIEUTHUHAI sáng bừng ngay từ khi bước ra sân khấu WALK với nhan sắc điển trai, diện áo khoác blazer cách điệu, đính kết kim tuyến. Tuy nhiên, ở góc quay toàn cảnh, chiếc quần da bóng tông đỏ của nam rapper lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Tạo hình chỉ "ổn một nửa" của HIEUTHUHAI ngày trở lại Anh Trai "Say Hi".

Các tín đồ thời trang nhận xét mẫu quần khiến tổng thể tạo hình trông lộn xộn khi kết hợp hai chất liệu nhung và da bóng có độ bắt sáng khác nhau. Sắc độ màu quần quá rực cộng với họa tiết áo lấp lánh gây mất tập trung thị giác. Thêm vào đó, phom dáng của quần da phối cùng thiết kế áo có phần đai thắt vô tình làm tỷ lệ cơ thể của nam rapper trông kém cân đối.

Bộ cánh "lạc quẻ" khiến một số "cư dân Threads city" hài hước đòi HIEUTHUHAI đổi quần cho NEGAV - Tân Quán quân game show hay... trả quần cho Karik - thí sinh nhận được đề cử ở phía sau màn hình LED.

"HIEUTHUHAI mặc đồ đỏ là thần" nhưng đáng tiếc là không phải lần mới nhất này.

Cộng đồng người hâm mộ "réo tên" stylist của HIEUTHUHAI sau khi tiết mục WALK phát sóng. Các ý kiến nói rằng HIEUTHUHAI phù hợp với các bản phối tối giản, theo phong cách sang trọng, thay vì các outfit tham chi tiết, rối rắm. Fan góp ý mong đội ngũ tạo hình sớm điều chỉnh để tránh cảnh “nơm nớp lo sợ mỗi lần HIEUTHUHAI đi diễn”.

Trên thực tế, HIEUTHUHAI sở hữu lợi thế lớn về ngoại hình, được nhiều nhãn hàng thời trang ưu ái như Louis Vuitton, Calvin Klein. Anh hiện là sao nam V-Biz duy nhất có hợp đồng FOH (Friend of the House - Bạn thân thương hiệu) với nhà mốt quốc tế.

Tuần qua, HIEUTHUHAI được công bố là Friend of the House đầu tiên tại Việt Nam của Calvin Klein. "Đội trưởng Trần" sau đó nhận đãi ngộ "khủng" tại đại tiệc cuối năm của Louis Vuitton. Đến cuối tuần, fan "choáng" vì trang phục dự Chung kết Anh Trai "Say Hi" 2025 của sao nam.

Người hâm mộ mong đợi HIEUTHUHAI và ê-kíp sớm định hình gu thời trang nhất quán, thời thượng để giữ vững vị thế, ghi điểm hoàn hảo hơn trong mắt công chúng.