Miss Cosmo 2025: Hoa hậu Phương Linh trình diễn thế nào trong đêm Bán kết?

JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
HHTO - Jury Session (Bán kết) của Miss Cosmo 2025 đã diễn ra vào 20 giờ ngày 17/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh đã có 2 màn trình diễn trang phục dạ hội và bikini được đánh giá khá tốt.

Vào lúc 20 giờ ngày 17/12, đại diện chủ nhà Việt Nam là Hoa hậu Phương Linh đã cùng 70 thí sinh quốc tế chính thức bước vào Jury Session (Bán kết) của Miss Cosmo 2025. Tại đây, các người đẹp lần lượt thể hiện bản lĩnh và phong thái qua phần thi trình diễn trang phục hạ hội kết hợp hô tên và trình diễn bikini.

phuong-linh-9864.jpg

Phương Linh trong màn trình diễn trang phục dạ hội. Phương Linh chọn thiết kế Eclipse của NTK Thượng Gia Kỳ. Lấy cảm hứng từ khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, chiếc váy sử dụng phom dáng ôm sát, kết hợp đường xẻ cao, giúp tôn tỷ lệ cơ thể và tạo sự linh hoạt trong chuyển động trên sân khấu.

Nàng hậu sải bước tự tin, uyển chuyển, nhận được sự cổ vũ rất lớn từ khán giả.

Phương Linh trình diễn bikini trong đêm Bán kết Miss Cosmo 2025. So với dàn thí sinh rất xuất sắc năm nay, phần catwalk bikini của Phương Linh được đánh giá ở mức trên trung bình, không quá nổi trội. Có thể thấy nàng hậu đã rất cố gắng.

Trong hơn ba tuần tham gia Miss Cosmo 2025, Phương Linh trải qua chuỗi hoạt động kéo dài tại Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Đại diện Việt Nam duy trì phong độ ổn định xuyên suốt các phần thi và sự kiện chính thức như Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam mùa 2, Best in Swimsuit và T.E.A Cosmo Carnival, đồng thời chủ động giao lưu, kết nối với các thí sinh quốc tế.

phuong-linh1.jpg
phuong-linh2.jpg

Bên cạnh vai trò thí sinh, Phương Linh còn là cầu nối, góp phần quảng bá hình ảnh và giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Người đẹp ghi dấu ấn với thành tích Top 5 Best in Ao DaiTop 10 Cosmo Green Summit thông qua dự án Line2Life.

Hiện Phương Linh đang nhận gần 6 triệu điểm bình chọn từ khán giả. Đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 sẽ diễn ra vào ngày 20/12, hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp trong nước cũng như quốc tế.

123.jpg
JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
