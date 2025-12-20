Nhan sắc dàn thí sinh nhận các giải thưởng phụ tại Bán kết Miss Cosmo 2025

HHTO - Sau các phần thi trong khuôn khổ đêm Jury Session, BTC Miss Cosmo 2025 đã chính thức công bố chủ nhân của các giải thưởng phụ, ghi nhận những cá nhân và tập thể có dấu ấn nổi bật trong suốt hành trình cuộc thi.

Gắn liền với chủ đề Rising Dragon, hành trình Miss Cosmo 2025 mang ý nghĩa quảng bá du lịch và văn hóa Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động trải dài từ Thành phố Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Mỗi điểm đến là cơ hội để giới thiệu di sản văn hóa và nhịp sống đặc trưng của từng vùng miền. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, trình diễn và tương tác cộng đồng, Miss Cosmo 2025 góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, giàu bản sắc đến khán giả trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò của cuộc thi trong việc kết nối sắc đẹp với giá trị văn hóa và du lịch bền vững.

Miss Cosmo Philippines 2025 Chelsea Fernandez nhận Giải thưởng Parade of Beauty Award và 1 Giải thưởng khác từ nhà tài trợ (trái). Danh hiệu Global Beauties Expert’s Award gọi tên Miss Cosmo Brazil 2025 Gabriela Borges (phải).

Trong khuôn khổ các phần thi trình diễn của Miss Cosmo 2025, danh hiệu Best in Swimsuit (Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất) thuộc về thí sinh Miss Cosmo Brazil 2025 Gabriela Borges.

Best in Áo Dài thuộc về thí sinh Miss Cosmo Peru 2025 Kelín Rivera Kroll.

Best Catwalk được trao cho Miss Cosmo Cuba 2025 Amys Napoles Ochoa.

Sau đêm Bán kết, các thí sinh Miss Cosmo 2025 đã hoàn thành vòng đánh giá quan trọng, thể hiện rõ năng lực trình diễn và phong thái trước Hội đồng Ban Giám khảo. Những phần được thể hiện tại Jury Session cũng giúp khán giả nhìn nhận rõ hơn diện mạo của các đại diện Miss Cosmo 2025. Đêm Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tối ngày 20/12 tại TP.HCM.