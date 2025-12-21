Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sắm đồ Tết đừng bỏ qua 4 món phụ kiện chất liệu da lộn đang đứng đầu xu hướng

Ái Phương
HHTO - Chất liệu da lộn sẽ là bạn song hành cùng các ngôi sao thời trang trong thời gian sắp tới, giống như cà phê latte không thể thiếu mỗi ngày, chúng giúp tủ đồ Tết của bạn thêm hương vị và đầy phong cách!

Áo khoác da lộn

2.png

Gió xuân mát mẻ, trong lành sẽ hỗ trợ các nàng bắt trend với áo khoác da lộn. Từ tua rua bắt mắt, gợi nhớ đến các thiết kế của nhà mốt Chloé và sự trỗi dậy của phong cách Bohemian, đến chi tiết đính đinh tán, ảnh hưởng từ phong cách cao bồi,... các loại áo khoác ngoài bằng chất liệu da lộn sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài sang trọng và cổ điển, lẫn nét phá cách ấn tượng.

1-7295.png

Với các nàng theo đuổi chủ nghĩa tối giản, thì áo khoác cài nút hoặc áo khoác bomber da lộn là sự lựa chọn hoàn hảo. Chúng rất hợp với áo phông trắng hoặc đầm voan in hoa, bồng bềnh, duyên dáng đậm nét Xuân.

Túi da lộn

3.png

Túi xách là phụ kiện không thể thiếu trong những bức ảnh du Xuân của các nàng, và chất liệu da lộn sẽ khiến những chiếc túi đeo chéo, túi bucket và túi bowler của nàng trông thời thượng và khác biệt hơn mọi năm.

1.png

Túi xách da lộn tự nó đã trông đắt tiền và sang trọng, có thể nâng tầm bất kì trang phục nào. Khi kết hợp cùng charm bag, vẻ ngoài của bạn sẽ trẻ trung và năng động hơn. Hoặc bạn muốn trông trưởng thành hơn thì có thể bổ sung thêm chiếc khăn lụa quấn quanh quai túi, hoặc thắt nơ thành điểm nhấn duyên dáng.

Giày thể thao da lộn

4.png

Đôi giày Puma Speedcats đã hot suốt năm qua và chúng vẫn chưa có dấu hạ nhiệt. Tết này là một dịp thích hợp để sở hữu chúng. Giày thể thao da lộn rất hợp với các kiểu váy hoa và phong cách nữ tính. Phối cùng vớ (tất) để tạo thêm điểm nhấn và chúng đủ chỉn chu lẫn thời thượng để bạn tạo dáng lên hình, vừa thoải mái để tha hồ di chuyển, đi chơi xuân mà không sợ mỏi chân, phồng rộp.

Bốt da lộn

5.png

Khi Tết đến, miền Bắc khá lạnh nên những đôi bốt da lộn sẽ được các nàng tận dụng tối đa, nó không chỉ giúp giữ ấm, mà còn rất phù hợp cho những ngày thực sự phải đi bộ lâu, vì da lộn vốn mềm mại hơn các loại da khác.

Bạn có thể mang bốt cao đến đầu gối với váy midi hoặc váy ngắn. Còn bốt cổ ngắn thì rất hợp với quần ống đứng hoặc ống rộng.

vn-11134207-7ras8-md1v6107748v90.jpg

Tuy thời tiết những ngày Tết ở miền Nam không thể ủng hộ các cô gái bắt trend bốt da lộn, nhưng các nàng vẫn có thể bon chen chút đỉnh với kiểu dép xỏ ngón da lộn cao cổ (hay gọi bốt xỏ ngón).

11.png

Thiết kế này được lấy cảm hứng từ bốt, nhưng được biến tấu lại một cách mát mẻ và thoáng khí hơn. Mặc dù không thuộc kiểu giày kinh điển, nhưng chúng lại rất dễ phối đồ và hợp với tông màu ấm, tạo điểm nhấn thú vị cho vẻ ngoài của bạn.

10.png
Ái Phương
