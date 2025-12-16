3 đôi giày kinh điển không thể thiếu cho các nàng lên đồ đi chơi mùa lễ hội

HHTO - Những ngày Giáng sinh cận kề cũng là lúc các nàng tất bật lên đồ dạo phố, chụp ảnh. Với ba đôi giày kinh điển này, trang phục được hoàn thiện và tạo sự thoải mái tối đa, hỗ trợ các nàng đi lại, vui chơi cả ngày mà không sợ đau mỏi

Giày thể thao

Giày thể thao, đặc biệt màu trắng, chúng là đôi giày tuyệt đỉnh, vừa hợp thời trang, vừa linh hoạt và hỗ trợ di chuyển. Chúng hợp với hầu hết mọi thứ trong tủ đồ của các nàng, từ quần jean, váy và đến cả những bộ vest công sở. Tuy thoải mái, nhưng giày thể thao không hề luộm thuộm, chúng có thể theo bạn đến những nơi sang trọng, với điều kiện bạn phải giữ chúng luôn trắng, sạch sẽ.

Những kiểu giày đế thấp, thiết kế tối giản là những đôi đa năng nhất, bạn có thể diện chúng khi đi học hay đến văn phòng, đi café ăn trưa cùng bạn bè, shopping hoặc tiệc tùng buổi tối.

Giày Mary Jane

Giày Mary Jane ưu tiên sự thoải mái, dễ xỏ chân và mang đến nét cổ điển, thanh lịch cho hầu hết loại trang phục. Kết hợp chúng với quần jeans lửng hoặc váy bồng bềnh, bạn sẽ trông chỉn chu ngay lập tức.

Với những ngày cần đi lại nhiều, bạn có thể chọn giày bệt Mary Jane. Còn những ngày đi chơi hoặc hẹn hò, bạn muốn trông thời thượng và sang trọng hơn thì chọn ngay một đôi Mary Jane cao gót.

Bốt đen cao đến đầu gối

Bốt đen cao đến đầu gối là một lựa chọn khá táo bạo, vì đôi giày này luôn khiến mọi người phải để ý đến bạn. Nghe rất hợp với các nàng đang trong tinh thần mùa lễ hội.

Tuy nhiên, nếu bạn là người yêu thích sự giản dị và nhẹ nhàng, hãy kết hợp bốt đen cao đến gối với váy ngắn và áo len, chúng sẽ giúp bạn trông kín đáo và truyền thống hơn. Hoặc kết hợp cùng quần jeans bó và blazer dáng rộng, bạn sẽ có ngay một bộ trang phục thanh lịch mà vẫn nổi bật