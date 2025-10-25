Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những món phụ kiện nổi bật mùa Thu Đông giúp bạn nâng tầm phong cách cá nhân

Mai Lâm
HHTO - Phong cách cá nhân đang là tâm điểm của xu hướng thời trang, vì vậy những món phụ kiện nổi bật sẽ giúp bạn thể hiện gu thẩm mỹ khác biệt của mình. Dù bạn đang theo đuổi phong cách nào, ít nhất một trong những xu hướng phụ kiện này sẽ giúp tủ quần áo của bạn thêm phần thú vị.

Phụ kiện phong cách cao bồi

img-9145.jpg

Thời trang miền viễn Tây đã trở thành trào lưu trong vài năm qua và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bằng chứng là nhiều thương hiệu như Schaiparelli, Willy Chavarria và Dsquared2 đã liên tục cho trình làng những chiếc thắt lưng nhiều lớp, bốt và mũ cao bồi. Tuy nhiên, bạn không cần phải quá rập khuôn để áp dụng phong cách này.

img-9144.jpg

Chỉ cần thêm thắt một chút chi tiết phụ kiện gợi nhớ đến phong cách này. Ví dụ như mặt dây chuyền hình móng ngựa, charm túi xách chủ đề cao bồi hoặc mũ da đơn giản, vậy là đủ để bắt trend rồi!

Trang sức cảm hứng nghệ thuật

img-9152.jpg

Thể hiện cá tính thời trang của bạn với những chiếc vòng cổ ấn tượng, tham khảo từ các thương hiệu Dries Van Noten, Valentino và Chanel, hoặc xem qua những đôi khuyên tai lạ mặt của nhà Moschino, Armani và Coach.

img-9150.jpg

Nếu món nào trông giống như một dự án nghệ thuật đương đại thì bạn đang nhắm đúng hướng rồi đó. Chúng sẽ mang đến một cảm hứng đầy tính art cho trang phục hằng ngày của bạn, làm bừng sáng cả những bộ đồ tối màu.

img-9151.jpg

Chi tiết lông thú

Theo xu hướng từ các thương hiệu thời trang hàng đầu, mặc đồ lông thú vào mùa Thu Đông là không bao giờ sai.

img-9156.jpg

Nhưng nếu bạn theo đuổi phong cách đơn giản, áo khoác lông đồ sộ chắc chắn khiến bạn ngần ngại, vì vậy vài món phụ kiện như khăn choàng lông, mũ lông hoặc túi xách lông sẽ thích hợp hơn.

img-9157.jpg

Nếu bạn muốn gây ấn tượng mạnh, nhưng vẫn không muốn làm lố, hãy thử một chiếc mũ trapper oversized chất liệu lông như của Etro và kết hợp với một chiếc váy dài bay bổng.

Mai Lâm
#Phụ kiện mùa Thu Đông #Phong cách cao bồi #Trang sức nghệ thuật #Phụ kiện lông thú #Xu hướng thời trang 2025

