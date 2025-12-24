Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ nhân Việt "lên đồ" đón Noel 2025: Chi Pu ghi điểm, Diệp Lâm Anh gây bất ngờ

HHTO - Giáng sinh năm nay, dàn mỹ nhân Việt hướng tới phong cách tối giản, sang trọng. Tông đỏ đặc trưng của mùa lễ hội được Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn biến tấu theo tinh thần thanh lịch.

Bộ ba fashionista Việt đình đám Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn và Cô Em Trendy Khánh Linh luôn được các tín đồ thời trang trông đợi mỗi dịp lễ hội. Giáng sinh năm nay, "tam ka" đình đám mang đến phong cách riêng biệt, từ "quậy tưng bừng" đến tối giản sang trọng.

giang-sinh-2025-christmas-chau-bui-45.jpg
giang-sinh-2025-christmas-chau-bui.jpg

Châu Bùi "nôn nao" Giáng sinh từ giữa tháng 12. "Em Xinh" có ý tưởng chụp hình Noel tại nhà đầy sáng tạo. Cô nàng hóa thân thành món quà "xuyên thủng" giấy gói rực rỡ sắc màu.

599463834-18547389514057577-1514376307318619192-n.jpg
600256818-18547389568057577-2362204640474152128-n.jpg

Cô Em Trendy Khánh Linh hướng đến tinh thần tối giản. Cô diện nguyên cây đồ đen của Hermès, bê bó thông xanh.

louis-vuitton-year-end-2025-quynh-anh-shyn-24.jpg
giang-sinh-2025-christmas-quynh-anh-shyn.jpg

Trong khi đó, Quỳnh Anh Shyn có tạo hình ấn tượng tại đại tiệc cuối năm của Louis Vuitton. Nữ fashionista diện thiết kế kẻ caro đỏ đen, kết hợp bốt cao cổ. Tạo hình cá tính giúp "Em Xinh" nổi bật giữa dàn sao mùa lễ hội.

589902228-18538294051063190-4522667737574594076-n.jpg
601411617-18538293856063190-7441784383902127437-n.jpg

Văn Mai Hương lăng xê các thiết kế trang phục của nhà mốt Burberry dịp lễ hội. Giọng ca Mưa Tháng Sáu diện áo khoác chần bông phối cùng chân váy xếp ly họa tiết kẻ tartan đỏ đậm chất Noel cho diện mạo thanh lịch, mang hơi hướng cổ điển.

giang-sinh-2025-christmas-diep-lam-anh-12.jpg
giang-sinh-2025-christmas-diep-lam-anh.jpg

Diệp Lâm Anh gây trầm trồ với vẻ trẻ trung trong bộ ảnh đón Giáng sinh với phong cách năng động. "Chị Đẹp" phối cardigan đỏ cùng chân váy xếp ly ngắn, kết hợp kiểu bốt cao su Hunter thịnh hành. Nữ nghệ sĩ chọn bối cảnh tuyết trắng, làm nổi bật sắc đỏ đặc trưng của mùa lễ hội.

giang-sinh-2025-thanh-thanh-huyen.jpg

MC Thanh Thanh Huyền thu hút ánh nhìn với váy dạ hội kim sa tông đỏ trong không gian khách sạn xa hoa.

giang-sinh-2025-christmas-chi-pu.jpg
giang-sinh-2025-christmas-chi-pu-4535.jpg

Chi Pu ghi điểm với phong cách thời thượng trong outfit đến từ nhà mốt Gucci. Cô tạo dáng bên cây thông Noel lộng lẫy. Mỹ nhân V-Biz khéo léo phối áo tank top trắng viền đỏ cùng chân váy mini tông đỏ rượu sang trọng, hoàn thiện tạo hình bằng đôi cao gót đen mũi nhọn, kết hợp tất trắng cổ cao trẻ trung.

giang-sinh-2025-christmas-luna-dao-1.jpg
giang-sinh-2025-christmas-luna-dao.jpg

Luna Đào trang trí không gian Giáng sinh trong căn hộ duplex mới mua hồi đầu năm. Nữ ca sĩ khoe vóc dáng mảnh mai trong trang phục đen-trắng chủ đạo, tạo điểm nhấn với các phụ kiện bạc, đính kết kim tuyến trên váy áo.

giang-sinh-2025-christmas-thanh-thuy-hoa-hau.jpg
giang-sinh-2025-christmas-hoa-hau-thanh-thuy.jpg

Hoa hậu Thanh Thủy chọn phong cách thể thao khi check-in Noel tại Hà Nội. Nhan sắc ngọt ngào cùng trang phục năng động giúp nàng hậu ghi điểm.

fb-cover-151225.jpg
Diệu Minh
#Giáng sinh #sao Việt Noel #thời trang Giáng sinh #Châu Bùi #Quỳnh Anh Shyn #Thanh Thủy

