NTK Phan Huy: Thủ khoa Thời trang vừa lập kỷ lục ngành thời trang thế giới

Diệu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Chưa đầy 3 năm kể từ đồ án tốt nghiệp gây sốt, Phan Huy lập kỷ lục trở thành NTK trẻ tuổi nhất thế giới có thương hiệu riêng trình diễn tại Paris Haute Couture Fashion Week. Trong lần thứ 4 trở lại kinh đô thời trang danh giá, NTK mang tới tinh thần tự hào, thái độ khiêm nhường cùng kỹ nghệ thủ công tinh hoa đậm bản sắc Việt.

Liên đoàn Haute Couture (Fédération de la Haute Couture et de la Mode) vừa công bố lịch trình chính thức của Paris Haute Couture Week 2026. Phan Huy - cái tên Việt Nam đầu tiên và duy nhất xuất hiện trên danh sách gây chú ý.

phan-huy-haute-couture.jpg
phan-huy-haute-couture-s.jpg

Phan Huy (26 tuổi) xác lập kỷ lục trở thành NTK trẻ nhất lịch sử thế giới có thương hiệu riêng được Liên đoàn Haute Couture (FHCM) công nhận với tư cách Guest Member và mời trình diễn BST trong khuôn khổ Paris Haute Couture Week Spring Summer 2026.

Paris Haute Couture Week là sân chơi dành riêng cho nghệ thuật may mặc cao cấp nhất hành tinh. Khác với Ready-to-Wear (may đo sẵn), Haute Couture đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe đến từng milimet. Mỗi bộ trang phục được chế tạo thủ công, là tác phẩm nghệ thuật độc nhất được thiết kế riêng.

ava-phan-huy-haute-couture.jpg

"Nhận được thư xác nhận, tôi không tin rằng đây là sự thật. Tại khoảnh khắc đó, tôi xúc động nhìn lại hành trình tuy chỉ mới vỏn vẹn chưa đầy ba năm kể từ ngày bắt đầu của mình." - NTK sinh năm 1999 bày tỏ.

Cơ hội quý giá đến với Phan Huy vào tháng 3 vừa qua. Thương hiệu tổ chức trưng bày thiết kế tại Paris (Pháp), nhận được sự chú ý của đại diện từ Hiệp hội Haute Couture.

phan-huy-haute-couture-fw25-fd.jpg
phan-huy-haute-couture-fw25-f.jpg

"Sau khi trực tiếp xem các thiết kế, Liên đoàn đã chủ động ngỏ ý rằng chúng tôi có thể thử sức. Nắm bắt được cơ hội ấy, chúng tôi đã quyết định chuẩn bị một bộ hồ sơ ứng tuyển nghiêm túc, xem đây như một cơ hội quý giá để học hỏi và thử thách bản thân trước các tiêu chuẩn cao nhất." - Phan Huy cho biết.

phan-huy-haute-couture-233.jpg
phan-huy-haute-couture-456.jpg

NTK sinh năm 1999 cho biết quá trình xét duyệt kéo dài nhiều tháng, bao gồm các vòng đánh giá hồ sơ kỹ thuật, portfolio chuyên môn chi tiết, phỏng vấn trực tuyến trực tiếp với hội đồng xét duyệt và sự công nhận từ các chuyên gia.

"Đặc biệt, trong đợt trình diễn Fall-Winter 2025/26 gần nhất vào tháng 9/2024 tại Palais de Tokyo, đại diện của Liên đoàn đã đến xem trực tiếp để đánh giá mức độ hoàn thiện, kỹ thuật và triết lý thẩm mỹ của thương hiệu. Đây là bước quan trọng trong quá trình xem xét cuối cùng." - Phan Huy chia sẻ.

phan-huy-des.jpg

Yếu tố then chốt giúp thương hiệu thuyết phục được hội đồng Haute Couture nằm ở tinh thần kết nối, khả năng đối thoại giữa di sản văn hóa Việt Nam và ngôn ngữ thời trang hiện đại cao cấp.

“Trong hơn 2,5 năm qua, mọi thử nghiệm của chúng tôi đều hướng đến việc biến những giá trị văn hóa thuần khiết thành thiết kế đương đại, có sức hút và gây chú ý.

Có lẽ họ nhìn thấy ở chúng tôi không chỉ bản sắc, mà còn là một tầm nhìn rõ ràng: Mang hình ảnh Việt Nam lộng lẫy, tinh tế và đầy sức sống đến với thế giới thông qua nghệ thuật couture.” - NTK 26 tuổi cho biết.

phan-huy-des-1.jpg

Tinh thần đó đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình của Phan Huy, từ đồ án tốt nghiệp gây sốt Việt Nam Thanh Bình, giúp anh trở thành Thủ khoa đầu ra ngành Thời trang, Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2023, cho đến BST trình diễn tại Paris.

phan-huy-des-2.jpg

Trước Paris Haute Couture Week 2026, Phan Huy đã ba lần góp mặt trong lịch trình Paris Fashion Week. Với NTK trẻ, đây là lần trở lại có ý nghĩa đặc biệt: “Lần này, chúng tôi đại diện cho một đất nước, mang theo kỳ vọng và niềm tự hào của ngành thủ công Việt Nam để bước lên đấu trường cao nhất.

Áp lực hoàn toàn khác biệt, không chỉ là tạo ra một show diễn đẹp, mà là phải tạo ra một BST đúng chuẩn Haute Couture cả về mặt nghệ thuật lẫn kỹ thuật, từng đường kim mũi chỉ đều phải hoàn hảo. Đó là trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là động lực vô cùng lớn."

phan-huy-haute-couture-steven.jpg
phan-huy-haute-couture-2.jpg

Gói gọn hành trình đến với cột mốc lịch sử Paris Haute Couture Week, Phan Huy chọn 3 cụm từ "tự hào - tinh hoa - khiêm nhường".

"Trong đó, tự hào chính là cảm xúc của tôi trong lần đầu tiên mang Việt Nam đến với sàn diễn thời trang danh giá bậc nhất. Tinh hoa sẽ là những kĩ thuật tay nghề thủ công của đội ngũ Việt Nam cùng Huy sáng tạo. Và khiêm nhường chính là sự lắng nghe, học hỏi những điều hay, điều đẹp từ bạn bè quốc tế." - Phan Huy tâm sự.

fb-cover-151225.jpg
Diệu Minh
#Phan Huy #Haute Couture #thời trang Việt Nam #Paris Fashion Week #kỷ lục thế giới #thủ khoa thời trang

