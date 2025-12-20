Jennie đại náo MMA 2025, diện trang phục có chi tiết tinh tế tôn vinh văn hóa Hàn

Tối 20/12, Jennie trở thành tâm điểm tại thảm đỏ MMA 2025 khi xuất hiện trong thiết kế haute couture (cao cấp) của thương hiệu Georges Hobeika, đơn giản nhưng sang trọng. Nữ idol trang điểm "nhẹ như không" cùng kiểu tóc buộc lơi giản đơn vẫn đủ gây sốt.
Sau khi bước vào buổi lễ chính, Jennie "đổi gió" với layout mới: Một chiếc váy trắng trễ vai thuộc bộ sưu tập váy cưới mới nhất (mùa 2026) và vòng cổ của Vivienne Westwood. Thiết kế tinh tế giúp nữ ca sĩ được ví như nàng thiên nga trắng kiêu kỳ.
Đến sân khấu của mình, Jennie bước ra với một màn trình diễn được ví như nghi lễ mở cổng vào thế giới riêng của cô. Từ khi xuất hiện trong chiếc áo khoác dài, cất giọng với Seoul City, Jennie đã bao trùm không khí bằng sự ma mị, cuốn hút đến gai người.
Điểm nhấn tinh tế được khen khắp nơi trong trang phục của Jennie là chữ hangul được viết trên khăn và áo khoác, phần nào lan tỏa nét đẹp của văn hóa Hàn Quốc, xứng danh Đại sứ danh dự du lịch Seoul.
Khi chuyển sang ZEN, bầu không khí sân khấu vừa u huyền, vừa tỉnh thức, tạo cảm giác như tất cả khán giả đều bị lôi vào thế giới của cô. Như một cách nhấn mạnh bản sắc cho era của mình, Jennie đổi áo khoác qua từng ca khúc ZEN, like JENNIE tương tự các set diễn trong chuyến lưu diễn hay tại lễ hội âm nhạc của mình
Khép lại lễ trao giải, nữ thần tượng mang về tổng cộng 3 chiếc cúp danh giá. Từ Top 10, Millions Top 10 đến Daesang Record of the Year (Thu âm của năm), minh chứng cho dấu ấn âm nhạc và sức ảnh hưởng không sụt giảm của cô trong nhiều năm qua.
Jennie không chọn sắc đỏ đặc trưng của era RUBY mà đồng nhất trong tông trắng - đen khi trở lại MMA. Bộ cánh cuối cùng của cô khi lên nhận Daesang là bộ cánh trắng có cut-out táo bạo với điểm nhấn là lớp voan khoác nhẹ lên vai.