Khách mời dự hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah: D.O. chạy show, bất ngờ với V BTS

HHTO - Sau một thập kỷ gắn bó, Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã chính thức về chung một nhà bằng một hôn lễ riêng tư tại khách sạn Shilla (Seoul, Hàn Quốc). Truyền thông Hàn đã chờ ở ngoài, ghi lại sự xuất hiện của dàn khách mời "cực khủng" gồm những ngôi sao quyền lực bậc nhất K-Biz khiến không gian trước sảnh khách sạn trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên từ khách sạn Shilla được công bố, khoảnh khắc V (BTS) xuất hiện với diện mạo cực bảnh bao đã ngay lập tức gây sốt trên khắp các trang mạng xã hội. Sự góp mặt của nam idol khiến khán giả bất ngờ bởi không biết anh là khách nhà trai hay nhà gái. Vòng quan hệ trong giới của V vốn đã rộng nay lại càng gây choáng hơn.

Dù mặc trang phục đơn giản, V vẫn gây chú ý bởi vẻ ngoài bảnh bao. (Ảnh: Dispatch)

Bên cạnh V, tâm điểm sự chú ý thuộc về phía nhà trai với sự hiện diện của những người anh em thân thiết. Lee Kwang Soo không chỉ xuất hiện với tư cách khách mời mà còn đảm nhận vai trò MC dẫn dắt buổi lễ, hứa hẹn mang lại không khí ấm áp và những tiếng cười sảng khoái cho quan khách.

Kim Woo Bin, Lee Kwang Soo và D.O. là bộ ba anh em cực thân thiết. (Ảnh: Xports News)

Đặc biệt, sự góp mặt của D.O. (EXO) đã trở thành tâm điểm của đám cưới. Dù bị trùng lịch trình biểu diễn tại lễ trao giải Melon Music Awards 2025 (MMA), nam idol vẫn nỗ lực "chạy show" để tới chúc mừng người anh thân thiết. Ngay sau khi kết thúc phần đi thảm đỏ, D.O. đã lập tức di chuyển đến khách sạn Shilla. Anh chỉ có mặt vỏn vẹn khoảng 15 phút tại lễ cưới để gửi lời chúc phúc trực tiếp tới Kim Woo Bin, sau đó rời đi ngay để chuẩn bị cho sân khấu biểu diễn cùng EXO tại MAMA. Đáng nói, quãng đường di chuyển cả đi lẫn về giữa hai địa điểm mất khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Nhiều fan đùa rằng, khi hỏi hôm nay ai là người bận rộn nhất K-Biz, người ta sẽ trả lời là D.O. (EXO).

Sự xuất hiện của những người anh lớn như Jo In Sung, Bae Sung Woo và Im Joo Hwan cũng khiến không khí thêm phần ấm cúng. Ngoài ra, dàn nam thần xuất thân từ giới người mẫu như Nam Joo Hyuk và Ahn Bo Hyun cũng có mặt, họ vốn là những người bạn cùng chung xuất phát điểm trên sàn catwalk trước khi gặt hái thành công ở lĩnh vực diễn xuất.

Im Joo Hwan xuất hiện đầy lịch lãm trong chiếc áo khoác dáng dài.

Góp mặt tại hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah, Nam Joo Hyuk và Ahn Bo Hyun diện trang phục đơn giản nhưng vẫn lịch lãm. (Ảnh: Newsen)

Phía khách mời nữ cũng rạng rỡ không kém với sự hiện diện của Gong Hyo Jin, người bạn tri kỷ đã gắn bó với cô dâu Shin Min Ah từ khi cả hai còn là nữ sinh lớp 8. Bên cạnh đó, các nữ diễn viên như Kim Tae Ri và Lee Se Young cũng thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài thanh lịch.

Gong Hyo Jin rạng rỡ tại đám cưới của cô bạn thân Shin Min Ah. (Ảnh: Newsen)

Kim Tae Ri rạng rỡ và đầy cuốn hút với gu thời trang thanh lịch.

Lee Se Young "đốn tim" người hâm mộ với góc nghiêng cực bén.

Đạo diễn của show "Gieo Gì Gặt Nấy", Na PD cũng đã có mặt tại hôn lễ.

Đám cưới còn có sự góp mặt của tài tử quyền lực Lee Byung Hun, người từng đóng chung với cả Kim Woo Bin và Shin Min Ah trong tác phẩm đình đám Our Blues. Đồng nghiệp thân thiết Ryu Jun Yeol cũng góp mặt, hoàn thiện dàn khách mời quy tụ toàn các thế hệ diễn viên hàng đầu.

Tài tử quyền lực Lee Byung Hun toát lên phong thái lịch lãm khi xuất hiện tại siêu đám cưới của đàn em.

Trước "giờ G", cặp đôi còn khiến khán giả cảm thán khi truyền thông đưa tin họ đã quyên góp 300 triệu won (khoảng 5,3 tỷ đồng) cho các quỹ từ thiện, biến ngày hạnh phúc cá nhân thành một sự kiện lan tỏa sự tử tế. 10 năm hẹn hò, từ những buổi chụp ảnh quảng cáo đầu tiên đến khi cùng nhau vượt qua nghịch cảnh, Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã chính thức viết nên chương mới cho cuộc đời mình dưới sự chứng kiến và chúc phúc của những người bạn thân thiết nhất.