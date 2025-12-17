"Drama" K-Biz 2025: Kim Soo Hyun sụp đổ hình tượng, tranh cãi từ thiện không tưởng

HHTO - Năm 2025, làng giải trí Hàn liên tục rung chuyển bởi những "drama" khó nuốt trải dài từ idol, diễn viên cho đến tạp chí. Hết scandal này lại đến sự vụ khác phủ kín từ đầu năm cho đến những ngày cuối cùng cũng chưa giải quyết hết.

NewJeans "lò vi sóng"

Cuộc chiến pháp lý giữa NewJeans và ADOR nổ ra từ 2024, khởi nguồn từ sự vụ cựu CEO Min Hee Jin thâu tóm ADOR và tách NewJeans khỏi tập đoàn. Các thành viên ra sức bảo vệ Min Hee Jin, tố HYBE/ADOR gian dối, chạy theo lợi nhuận và không bảo vệ nghệ sĩ, nổ ra cuộc chiến về hợp đồng độc quyền.

Sau thời gian lời qua tiếng lại, cuối cùng, NewJeans là bên nhượng bộ, trở lại ADOR sau phán quyết của tòa án.

Ngày 30/10, Tòa án Trung tâm Seoul phán quyết hợp đồng giữa ADOR và NewJeans vẫn còn hiệu lực, buộc nhóm phải chịu toàn bộ chi phí kiện tụng. Sau đó, Haerin và Hyein là hai thành viên đầu tiên được ADOR thông báo trở lại sau quá trình thảo luận, rồi đến Minji, Hanni và Danielle cũng bày tỏ ý định quay về thông qua truyền thông.

Tuy nhiên, vì tuyên bố này đưa ra đơn phương, không hề trao đổi trực tiếp với ADOR nên giới chuyên môn nhận định công ty có đủ cơ sở pháp lý để từ chối theo hợp đồng cũ khiến tương lai NewJeans vẫn còn mờ mịt và nguy cơ ba thành viên còn lại đối diện khoản đền bù khổng lồ nếu không được nhận lại.

Kim Soo Hyun - Từ ngôi sao hạng A đến lùm xùm tình ái

Scandal của Kim Soo Hyun được xem là cú sốc lớn của K-Biz năm 2025. Vụ việc nổ ra từ tháng 3/2025 khi Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron bất ngờ tố Kim Soo Hyun hẹn hò với cố diễn viên suốt 6 năm, từ khi cô còn là trẻ vị thành niên và là người dồn cô vào đường cùng dẫn đến quyết định cực đoan.



Gold Medalist xác nhận cả hai từng hẹn hò nhưng chỉ khi Sae Ron đã trưởng thành (2019 - 2020), đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc liên quan giai đoạn cô còn là vị thành niên. Đấu tố giữa 2 bên diễn ra suốt nhiều tháng khi Garo Sero tung bằng chứng nào là phía Kim Soo Hyun phủ nhận cái đó.

Công ty cho biết những bức ảnh có mặt nam diễn viên bị công khai trái phép và đây là hành vi vi phạm pháp luật. Loạt ảnh được chụp trong thời gian họ hẹn hò nhưng không phải lúc Kim Sae Ron là trẻ vị thành niên.

Phía Kim Soo Hyun kiện Garo Sero và gia đình Sae Ron vì phỉ báng, đòi bồi thường 12 tỉ won (hơn 215 tỷ đồng), trong khi phía cố diễn viên cũng nộp đơn kiện lại vì vu khống và vi phạm luật bảo vệ trẻ em. Hiện tại, vụ việc vẫn chưa có kết luận, diễn biến vẫn loanh quanh luẩn quẩn chưa hồi kết.

Đến hiện tại, chưa có phán quyết của tòa án và dù có cả những luồng tin có lợi cho Kim Soo Hyun, nam diễn viên đã mất sạch hình tượng đẹp trước đó. Anh được cho là phải đền bù hàng tỉ won cho các nhãn hàng và dự án Knock Off do Kim Soo Hyun đóng chính đang rơi vào cảnh hoãn chiếu vô thời hạn.

W Korea - Tranh cãi bữa tiệc xa hoa mang vỏ bọc thiện nguyện

Giữa tháng 10/2025, sự kiện Love Your W của tạp chí W Korea bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị cho là giống một buổi tiệc hào nhoáng hơn là mục đích chính gây quỹ và nâng cao nhận thức ung thư vú. Dàn sao đình đám như RM, V, j-hope (BTS), Lee Min Ho, Taeyang (BIGBANG), aespa hay i-dle... bị chỉ trích thiếu hiểu biết vì mải "quẩy tiệc", trong khi ban tổ chức bị tố biến sự kiện thành nơi họp mặt xa hoa của giới giải trí, thu lợi nhuận thay vì tạo ra hoạt động thật sự ý nghĩa cho cộng đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng các khách mời chỉ vô tình trở thành nạn nhân của một sự kiện thiếu minh bạch hơn là thờ ơ với ý nghĩa thiện nguyện.



Cộng đồng mạng phẫn nộ hơn khi Dispatch chỉ ra hàng loạt điểm mập mờ: Nhiều nghệ sĩ không nhận thù lao, trong khi W Korea lại nhận tài trợ từ gần 30 thương hiệu xa xỉ, thu về gần 1 tỷ won (hơn 18 tỷ đồng) mỗi năm. Trái ngược con số "khủng" ấy, khoản quyên góp thực tế chỉ vỏn vẹn 1,1 tỷ won (hơn 20 tỷ đồng) trong 20 năm, tức là chưa đến 50 triệu won (hơn 900 triệu đồng) mỗi năm và ban tổ chức không hề minh bạch cách sử dụng số tiền này.

Không ít người gọi Love Your W là "bữa tiệc vì thương hiệu" chứ không phải "chiến dịch vì phụ nữ" như lời quảng bá.

Lee Yi Kyung bị tố "biến thái"

Nam diễn viên Lee Yi Kyung bất ngờ rơi vào bão dư luận khi bị cáo buộc gạ gẫm phụ nữ. Tháng 10/2025, một tài khoản ẩn danh tung loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn tố anh dùng lời lẽ nhạy cảm và từng yêu cầu ảnh riêng tư.

Chỉ vài giờ sau, công ty quản lý lập tức bác bỏ cáo buộc và tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp, phía Lee Yi Kyung cũng nộp đơn lên cảnh sát Gangnam, khẳng định mình là "nạn nhân" của tin đồn nhằm tống tiền. Người tố cáo ban đầu xin lỗi, nói chỉ "dùng AI để đùa" nhưng lại đổi ý và tiếp tục đưa thêm cáo buộc mới, khiến vụ việc càng thêm rối rắm.

Người tố cáo sau đó tuyên bố sẽ xóa tài khoản vì "bị đe doạ" nhưng lại khẳng định kẻ đe doạ không liên quan đến Lee Yi Kyung khiến khán giả càng thêm bối rối.

Tòa án đã thụ lý vụ kiện và yêu cầu điều tra danh tính tài khoản đăng bài qua truy xuất IP. Dù chưa có kết luận, Lee Yi Kyung đã chịu thiệt hại nặng: Danh tiếng lao dốc, bị tạm gỡ khỏi nhiều show, sự nghiệp rơi vào trạng thái "đèn vàng".

Khi trở lại nhận giải "Best Choice" tại AAA 2025, anh tuyên bố "không khoan nhượng" với người tung tin đồn nhưng lại gây tranh cãi vì trong bài phát biểu chỉ nhắc Haha và Jo Woo Jae, bỏ qua Yoo Jae Suk dù cả bốn cùng tham gia Hangout With Yoo. Hai người đầu từng bênh vực anh, còn Yoo Jae Suk giữ im lặng nên việc "gọi tên thiếu một người" bị nhiều khán giả xem là cú "đá xoáy" ẩn ý ngay trên sân khấu.

Ngoài ra, showbiz những ngày cuối năm đang chao đảo về bê bối đời tư của Cho Jin Woong khi truyền thông vạch trần quá khứ bất hảo của anh. Công ty quản lý cho biết rất khó để xác nhận vì đây là sự kiện xảy ra từ lâu. Nam diễn viên tuyên bố giải nghệ.

Đau nhất là khán giả của Signal - những người đã chờ 10 năm để được xem mùa 2 vào năm sau. Tuy nhiên, một trong những diễn viên chủ chốt là Cho Jin Woong vướng bê bối khiến bộ phim rơi vào cảnh hoãn chiếu. Đây lại là dự án lớn nhân kỷ niệm 20 năm của tvN.

Nữ diễn viên hài nổi tiếng Park Na Rae đang tạm dừng hoạt động và đối mặt với 5 đơn kiện xuất phát từ quản lý cũ. Cô bị tố lạm dụng quyền lực, bạo lực công sở... Phía nữ diễn viên cũng đệ đơn khiếu nại người quản lý này và vụ việc vẫn đang được điều tra.