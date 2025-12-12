Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Spotlight

Google News

Top 5 anime hay nhất năm 2025: Dược Sư Tự Sự "đỉnh chóp" vẫn chưa phải hạng 1

Thiện Dư

HHTO - Năm 2025 chứng kiến hàng loạt anime kỳ ảo, hành động xuất sắc cùng đồ họa đỉnh cao, khiến người xem không thể rời mắt.

Năm 2025 mang đến cho khán giả nhiều dự án đặc sắc, với các mùa hậu truyện và mùa kết mãn nhãn, đặc sắc. Danh sách này sẽ xếp hạng Top 5 anime hay nhất năm dựa trên các yếu tố như độ phổ biến, đánh giá từ giới phê bình, khán giả, và nhất là tinh thần sáng tạo bùng nổ nhưng vẫn tôn vinh phần kịch bản.

5. Dr. Stone Science Future

Dr. Stone Science Future (hay Dr. Stone: Hồi Sinh Thế Giới) đã khiến khán giả thỏa mãn khi khép lại hành trình năm 2025 một cách viên mãn. Senku và nhóm bạn tiếp tục hành trình vượt đại dương để khám phá nguồn gốc của hiện tượng hóa đá bí ẩn. Nhưng khi đặt chân đến Mỹ, họ ngay lập tức đối mặt với một thiên tài có trí tuệ ngang tầm Senku.

Thực chất Dr. Stone Science Future có đến 2 phần riêng biệt trong năm 2025, nhưng cả hai đều nhận về đánh giá tích cực và giữ được trọn vẹn tinh thần thương hiệu. Thậm chí đây còn được cho là những mùa hay nhất của series từ đầu đến nay. Những khoảnh khắc vui nhộn đến các phát minh hấp dẫn đến bản đồ hành trình, đấu trí gay cấn giúp Dr. Stone giữ vững vị thế của một trong những anime huyền ảo, viễn chinh hàng đầu của thập niên này.

cleanshot-2025-01-09-at-192430.jpg

4. My Hero Academia mùa 8

My Hero Academia đi đến chặng cuối trong năm 2025, đặt dấu chấm hết cho một trong những tác phẩm anime đỉnh cao của thập kỷ này. Phần cuối cùng tiếp tục cuộc chiến định mệnh giữa các anh hùng và ác nhân, với Deku đối đầu Shigaraki còn All Might chạm trán All For One. Đây được xem là đỉnh cao của xung đột thiện - ác, đồng thời là lời tạm biệt đầy nước mắt dành cho khán giả.

My Hero Academia đã tạo dựng tên tuổi vang dội trong toàn bộ cộng đồng anime, với phần cuối đạt điểm "đội nóc" liên tục và có thể kết thúc với điểm cận 10 nếu có sự thay đổi tinh tế so với truyện. Cùng với đó, mùa phim còn là cú bùng nổ thị giác cùng những cảnh chiến đấu đẹp nao lòng, khiến người xem như đắm chìm trọn vẹn vào thế giới của Học viện.

my-hero-academia-you-re-next.jpg

3. City the Animation

Nếu phải chọn một anime chất lượng nhưng kém tiếng, bị đánh giá thấp trong năm 2025 thì đó phải là City The Animation. Được sáng tạo bởi Keiichi Arawi, anime này lấy bối cảnh một thị trấn sôi động, liên tục có những tình huống dở khóc dở cười mỗi ngày. Tuy nhiên vượt lên trên những lát cắt nội dung thú vị thông điệp về vẻ đẹp của cuộc sống, tình bạn và cộng đồng.

City The Animation ghi điểm bởi chính phong cách nghệ thuật riêng biệt, sáng tạo và những phân cảnh sắp đặt đỉnh cao, hiếm thấy với một bộ anime về đời sống. Tất cả hòa quyện tạo nên một bữa tiệc thị giác đầy sắc màu, hỗn loạn, siêu thực và đầy hài hước.

filtersquality95formatwebp.jpg

2. The Apothecary Diaries mùa 2

Mang hơi thở cổ trang tinh xảo, The Apothecary Diaries hay Dược Sư Tự Sự không thể vắng bóng trong danh sách anime hay nhất năm. Mùa 2 của phim tiếp tục là "tinh hoa hộ tụ" khi theo chân Maomao tiếp tục điều tra các bí ẩn nội cung, và giúp đỡ mọi người bằng kỹ năng y thuật của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó, một cuộc đảo chính đang hình thành đưa khán giả bước qua những khía cạnh độc đáo, thú vị khác của chốn cung đình, dần thiết lập một thế giới ngày càng trở nên lý thú.

Studio sản xuất đã mang đến 24 tập liên tiếp với chất lượng đồng đều, vượt xa ngưỡng khả năng của những mùa anime thông thường. Thậm chí Dược Sư Tự Sự mùa 2 được nhiều khán giả yêu thích hơn cả mùa 1 vì thiên hướng lãng mạn, kết hợp nhuần nhuyễn với yếu tố kịch tính, hành động lẫn kể chuyện.

apothecary.jpg

1. To Be Hero X

Crunchyroll đã có chiến thắng vẻ vang với To Be Hero X - tác phẩm được đánh giá cao nhất của làng anime năm 2025. Về mặt kỹ thuật, phim mang phong cách hoạt hình Trung Quốc nhiều hơn nhưng vẫn có cách chuyển cảnh, thể hiện nhân vật rất Nhật Bản. Đặc biệt chính sự kết hợp giữa yếu tố 3D và 2D đã giúp trải nghiệm xem phim của khán giả được nâng lên tầm cao mới, thể hiện đa dạng các ngóc ngách của thế giới muôn màu.

To Be Hero X còn có những trận đánh táo bạo cùng cốt truyện giàu cảm xúc phức tạp. Vượt lên trên những tranh luận của khán giả khắp thế giới, To Be Hero X xứng đáng được vinh danh vì tinh thần dám nghĩ dám làm, lồng ghép kịch bản quy mô vào trong hiệu ứng hình ảnh mãn nhãn, tách biệt khỏi dòng chảy anime nhiều năm qua.

120118969.jpg
ft1471.jpg
Thiện Dư
#Dr. Stone Science Future #Dược Sư Tự Sự #My Hero Academia #My Hero Academia mùa 8 #To Be Hero X #City the Animation #The Apothecary Diaries #Dược Sư Tự Sự mùa 2 #anime

Xem thêm

Cùng chuyên mục