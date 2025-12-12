Top 5 anime hay nhất năm 2025: Dược Sư Tự Sự "đỉnh chóp" vẫn chưa phải hạng 1

Năm 2025 mang đến cho khán giả nhiều dự án đặc sắc, với các mùa hậu truyện và mùa kết mãn nhãn, đặc sắc. Danh sách này sẽ xếp hạng Top 5 anime hay nhất năm dựa trên các yếu tố như độ phổ biến, đánh giá từ giới phê bình, khán giả, và nhất là tinh thần sáng tạo bùng nổ nhưng vẫn tôn vinh phần kịch bản.

5. Dr. Stone Science Future

Dr. Stone Science Future (hay Dr. Stone: Hồi Sinh Thế Giới) đã khiến khán giả thỏa mãn khi khép lại hành trình năm 2025 một cách viên mãn. Senku và nhóm bạn tiếp tục hành trình vượt đại dương để khám phá nguồn gốc của hiện tượng hóa đá bí ẩn. Nhưng khi đặt chân đến Mỹ, họ ngay lập tức đối mặt với một thiên tài có trí tuệ ngang tầm Senku.

Thực chất Dr. Stone Science Future có đến 2 phần riêng biệt trong năm 2025, nhưng cả hai đều nhận về đánh giá tích cực và giữ được trọn vẹn tinh thần thương hiệu. Thậm chí đây còn được cho là những mùa hay nhất của series từ đầu đến nay. Những khoảnh khắc vui nhộn đến các phát minh hấp dẫn đến bản đồ hành trình, đấu trí gay cấn giúp Dr. Stone giữ vững vị thế của một trong những anime huyền ảo, viễn chinh hàng đầu của thập niên này.

4. My Hero Academia mùa 8

My Hero Academia đi đến chặng cuối trong năm 2025, đặt dấu chấm hết cho một trong những tác phẩm anime đỉnh cao của thập kỷ này. Phần cuối cùng tiếp tục cuộc chiến định mệnh giữa các anh hùng và ác nhân, với Deku đối đầu Shigaraki còn All Might chạm trán All For One. Đây được xem là đỉnh cao của xung đột thiện - ác, đồng thời là lời tạm biệt đầy nước mắt dành cho khán giả.

My Hero Academia đã tạo dựng tên tuổi vang dội trong toàn bộ cộng đồng anime, với phần cuối đạt điểm "đội nóc" liên tục và có thể kết thúc với điểm cận 10 nếu có sự thay đổi tinh tế so với truyện. Cùng với đó, mùa phim còn là cú bùng nổ thị giác cùng những cảnh chiến đấu đẹp nao lòng, khiến người xem như đắm chìm trọn vẹn vào thế giới của Học viện.

3. City the Animation

Nếu phải chọn một anime chất lượng nhưng kém tiếng, bị đánh giá thấp trong năm 2025 thì đó phải là City The Animation. Được sáng tạo bởi Keiichi Arawi, anime này lấy bối cảnh một thị trấn sôi động, liên tục có những tình huống dở khóc dở cười mỗi ngày. Tuy nhiên vượt lên trên những lát cắt nội dung thú vị thông điệp về vẻ đẹp của cuộc sống, tình bạn và cộng đồng.

City The Animation ghi điểm bởi chính phong cách nghệ thuật riêng biệt, sáng tạo và những phân cảnh sắp đặt đỉnh cao, hiếm thấy với một bộ anime về đời sống. Tất cả hòa quyện tạo nên một bữa tiệc thị giác đầy sắc màu, hỗn loạn, siêu thực và đầy hài hước.

2. The Apothecary Diaries mùa 2

Mang hơi thở cổ trang tinh xảo, The Apothecary Diaries hay Dược Sư Tự Sự không thể vắng bóng trong danh sách anime hay nhất năm. Mùa 2 của phim tiếp tục là "tinh hoa hộ tụ" khi theo chân Maomao tiếp tục điều tra các bí ẩn nội cung, và giúp đỡ mọi người bằng kỹ năng y thuật của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó, một cuộc đảo chính đang hình thành đưa khán giả bước qua những khía cạnh độc đáo, thú vị khác của chốn cung đình, dần thiết lập một thế giới ngày càng trở nên lý thú.

Studio sản xuất đã mang đến 24 tập liên tiếp với chất lượng đồng đều, vượt xa ngưỡng khả năng của những mùa anime thông thường. Thậm chí Dược Sư Tự Sự mùa 2 được nhiều khán giả yêu thích hơn cả mùa 1 vì thiên hướng lãng mạn, kết hợp nhuần nhuyễn với yếu tố kịch tính, hành động lẫn kể chuyện.

1. To Be Hero X

Crunchyroll đã có chiến thắng vẻ vang với To Be Hero X - tác phẩm được đánh giá cao nhất của làng anime năm 2025. Về mặt kỹ thuật, phim mang phong cách hoạt hình Trung Quốc nhiều hơn nhưng vẫn có cách chuyển cảnh, thể hiện nhân vật rất Nhật Bản. Đặc biệt chính sự kết hợp giữa yếu tố 3D và 2D đã giúp trải nghiệm xem phim của khán giả được nâng lên tầm cao mới, thể hiện đa dạng các ngóc ngách của thế giới muôn màu.

To Be Hero X còn có những trận đánh táo bạo cùng cốt truyện giàu cảm xúc phức tạp. Vượt lên trên những tranh luận của khán giả khắp thế giới, To Be Hero X xứng đáng được vinh danh vì tinh thần dám nghĩ dám làm, lồng ghép kịch bản quy mô vào trong hiệu ứng hình ảnh mãn nhãn, tách biệt khỏi dòng chảy anime nhiều năm qua.