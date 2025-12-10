“Bé Sói” Wednesday cạnh tranh “Max” Stranger Things: Ai sẽ là “Công chúa tóc mây?”

HHTO - Tangled bản live-action đang tìm “Công chúa tóc mây” của mình. Ai là người phù hợp nhất? Dưới đây là danh sách các diễn viên tin đồn đang được nhắm đến cho vai Rapunzel - nàng công chúa có mái tóc ma thuật, dài, vàng óng ả.

Sadie Sink (2002)

Sadie Sink trong Stranger Things 5.

Sadie Sink được khán giả biết đến rộng khắp thông qua vai diễn Max trong series ăn khách Stranger Things của Netflix. Ngoài ra, Sadie Sink còn đóng nhiều tựa phim khác như: Dear Zoe, The Whale, MV All Too Well: The Short Film (của Taylor Swift)... Cô cũng đã dành cả năm qua để quay bom tấn siêu anh hùng Spider-Man: Brand New Day, dự kiến công chiếu năm 2026.

Với thông tin Sadie Sink đang được Disney nhắm đến cho vai công chúa Rapunzel của Tangled bản live-action, các ý kiến tranh luận trên MXH khá sôi nổi. Có các bình luận khen ngợi Sadie Sink càng trưởng thành càng xinh đẹp, sự nghiệp cũng ngày càng phát triển rất ấn tượng: “Ôi cô gái xinh đẹp của tôi”, “Sadie Sink là một công chúa”, “Có phải cô ấy là người có sự nghiệp riêng phát triển nhất sau Stranger Things?”...

Theo bản gốc hoạt hình, Tangled có nhiều bài hát hay, dĩ nhiên công chúa Rapunzel cũng cất tiếng hát, nổi bật có When Will My Life Begin, I See The Light… Một số bình luận thắc mắc Sadie Sink có biết hát không thì ngay lập tức, các “fan cứng” đã trả lời: “Sadie Sink bắt đầu sự nghiệp ở Broadway mà, dĩ nhiên cô ấy biết hát”.

Tuy nhiên, cũng có một số bình luận cho rằng Sadie Sink không phù hợp với vai “Công chúa tóc mây”. Họ cho rằng cô phù hợp với một nàng công chúa khác: “Hãy giữ cô ấy lại cho vai Merida, khi Brave làm bản live-action”, “Disney nên làm lại The Little Mermaid và chọn cô ấy vào vai Ariel”...

Emma Myers (2002)

Emma Myers trong Wednesday 2.

Theo một số nguồn tin, Emma Myers - “Bé Sói” Enid của Wednesday cũng đang được cân nhắc cho vai Rapunzel của Tangled bản live-action. Ngoài Wednesday, Emma Myers còn đóng vai chính trong loạt phim trinh thám tuổi teen A Good Girl’s Guide To Murder, bộ phim sắp có mùa 2; tham gia A Minecraft Movie - phim chuyển thể từ trò chơi điện tử có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại.

Trên MXH, nhiều bình luận khen ngợi Emma Myers có vẻ ngoài xinh xắn phù hợp với hình tượng công chúa Rapunzel. Đặc biệt, mái tóc ngắn sẫm màu của Emma Myers còn được khen là cá tính, rất “chuẩn” với đoạn cuối của phim - khi Rapunzel cắt phăng mái tóc dài vàng óng. Các bình luận viết: “Tôi chưa từng nghĩ đến việc Emma sẽ đóng Rapunzel, nhưng cũng hợp đấy chứ”, “Emma Myers sẽ mang đến một Rapunzel nhiều năng lượng”...

Tuy nhiên, một số bình luận khác lại cho rằng Emma Myers có vẻ ngoài tương đồng với Rapunzel không có nghĩa là cô phù hợp với vai diễn này. Khả năng ca hát của Emma Myers cũng được đặt dấu chấm hỏi: “Tôi biết cô ấy giỏi nhảy múa, nhưng hát thì sao?”, “Tôi không muốn một Emma Watson thứ hai, tôi không muốn có thêm một phiên bản như Beauty and The Beast cắt bỏ hết phần nhạc”...

McKenna Grace (2006)

McKenna Grace trong The Hunger Games: Sunrise On Reaping.

Xuất thân là một diễn viên nhí, McKenna Grace giờ đây đã trưởng thành, ngày càng xinh đẹp và tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều vai diễn khác nhau. Trong năm nay, McKenna Grace giắt túi hai tựa phim là Five Nights At Freddy’s 2 và Regretting You. Gần đây, cô cũng đã hoàn thành việc ghi hình cho Sunrise On The Reaping - phần tiền truyện rất được trông đợi của The Hunger Games.

Có thể nói, McKenna Grace đang là một trong những lựa chọn hàng đầu của các hãng phim khi tìm kiếm một gương mặt diễn viên trẻ cho các dự án. Trên MXH, nhiều bình luận khen ngợi McKenna Grace rất phù hợp với hình tượng Rapunzel truyền thống. Các bình luận viết: “Cô ấy xinh đẹp, tỏa sáng, màu tóc và màu mắt phù hợp, có nụ cười của một công chúa”, “Không chỉ xinh đẹp, quan trọng nhất là thần thái cũng rất nhẹ nhàng, tinh tế, như một nàng công chúa đời thực”, "Một lựa chọn hoàn hảo"...

Về khả năng ca hát của McKenna Grace, nhiều fan cũng bình luận rằng cô có giọng hát rất hay. Điều này không hề là bí mật, bởi cô đã từng biểu diễn và khoe giọng trước nhiều người.

Một số fan cứng cũng tiết lộ rằng trong một phỏng vấn trước đây, McKenna Grace đã từng kể Tangled là bộ phim hoạt hình yêu thích của cô. Do đó, đa số đều đồng ý rằng mọi “tín hiệu vũ trụ” đều đang dẫn lối cho McKenna Grace trở thành Rapunzel của Tangled bản live-action.

Freya Skye (2009)

Freya Skye (ngoài cùng bên phải) trong Zombies 4: Dawn of The Vampires.

Gần đây, đạo diễn Michael Gracey của Tangled phiên bản live-action và nữ diễn viên trẻ Freya Skye đã theo dõi nhau trên Instagram. Điều đó khiến MXH xôn xao rằng Freya Skye gần như “cầm chắc” vai công chúa Rapunzel trong tay.

Freya Skye là một ca sĩ, diễn viên đến từ Anh. Gia tài phim ảnh không nhiều lắm, nổi bật nhất có thể kể đến mới chỉ có Zombies 4: Dawn of The Vampires - một phim ca nhạc của Disney. Trong phim, Freya Skye khoe giọng hát cao và trong trẻo qua một số ca khúc như My Own Way, Dream Come True…

Một số bình luận cho rằng Freya Skye là một lựa chọn khá mới mẻ nhưng phù hợp với vai Rapunzel. Các bình luận viết: “Cô ấy chưa quá nổi tiếng, có lẽ sẽ mang đến làn gió mới cho phim”, “Màu tóc và giọng hát phù hợp đấy chứ”, “Cô ấy cực kỳ tài năng, sẽ đảm nhận được vai diễn này”...

Tuy nhiên, cũng có một số bình luận cho rằng Freya Skye quá trẻ, chỉ mới 16 tuổi. Điều này có thể khiến việc lựa chọn nam diễn viên vào vai Flynn - nam chính của Tangled - gặp trở ngại. Các bình luận viết: "Trẻ quá", “Nếu Freya Skye là Rapunzel, các lựa chọn cho vai Flynn sẽ bị thu hẹp rất nhiều do vấn đề tuổi tác”...

Isabel May (2000)

Isabel May trong 1883.

Isabel May là cái tên được biết đến nhiều ở mảng series hơn là phim điện ảnh. Một số bộ phim mà cô góp mặt có thể kể đến: Alexa & Katie, 1883, 1923… Sắp tới, cô sẽ xuất hiện trong Scream 7 với vai con gái của Sidney Prescott (Neve Campbell).

Trên MXH, một số bình luận cho rằng Isabel May là một lựa chọn “bí ẩn” nhưng “thú vị” cho vai Rapunzel. Một số netizen bày tỏ họ tò mò về việc cô sẽ mang đến một Rapunzel như thế nào.

Tuy nhiên, một số bình luận khác lại cho rằng Isabel May là một lựa chọn kém hấp dẫn khi chưa đủ “nhiệt” để khiến người ta quan tâm đến Tangled bản live-action. Một số cũng bày tỏ lo ngại về khả năng ca hát của Isabel May: “Tôi đoán cô ấy không thể hát, vì bài hát chủ đề của Alexa & Katie là do Paris Berelc - người đóng vai Alexa - hát, chứ không phải là cả hai”...