Những con số ấn tượng của Zootopia 2: Lắp 3000 vảy điêu khắc cho chú rắn xanh

HHTO - Chỉ sau 11 ngày công chiếu, Zootopia 2 đã “oanh tạc” phòng vé toàn cầu và tiến rất gần đến mốc doanh thu khổng lồ 1 tỷ đôla. Nhưng không chỉ có thế, Zootopia 2 còn sở hữu nhiều con số biết nói thú vị khác!

178 và 67 - Tổng cộng, Zootopia 2 có 178 nhân vật độc đáo đại diện cho 67 loài động vật khác nhau.

50.000 - Trong một cảnh ở Zootopia 2, tại sa mạc có diễn ra một lễ hội âm nhạc hoành tráng, với giọng ca trứ danh Gazelle (Shakira) là tâm điểm. Rất nhiều các công dân của xứ Zootopia đã có mặt và “quẩy” tưng bừng. Theo tiết lộ của Disney, có hơn 50.000 nhân vật xuất hiện trong bối cảnh này.

9,6 triệu - Các họa sĩ thiết kế của phim đã tạo hình lông cho hàng chục loài động vật trong Zootopia 2, trong đó loài tốn nhiều “lông” nhất có lẽ là hươu cao cổ. Được biết, mỗi con hươu cao cổ cần hơn 9,6 triệu sợi lông bao phủ.

570.000 - Đó là số sợi lông được các họa sĩ thiết kế của phim đã dùng để “mặc” cho Nibbles - cô hải ly kiêm YouTuber kiêm “hướng dẫn viên” đã đưa Nick và Judy “dạo một vòng” Chợ Đầm Lầy.

2000 - Thông thường, một bộ phim hoạt hình của Disney có trung bình 1600 cảnh quay. Riêng Zootopia 2 lại có hơn 2000 cảnh quay.

697 - Có tổng cộng 697 thành viên đoàn làm phim đã cùng nhau tạo nên Zootopia 2.

71 - Đó là số diễn viên lồng tiếng cho Zootopia 2.

3000 - Nhân vật chú rắn xanh Gary De’Snake (Quan Kế Huy) xuất hiện trong Zootopia 2 được lấy cảm hứng thiết kế từ những chú rắn nổi tiếng trong các bộ phim hoạt hình trước đây của Disney như: Kaa (The Jungle Book), Sir Hiss (Robin Hood) và Juju (The Princess and The Frog).

Các bản thử nghiệm ban đầu về diễn xuất của Gary được vẽ tay bởi họa sĩ hoạt hình huyền thoại Eric Goldberg - người nổi tiếng với các nhân vật hoạt hình như Thần Đèn (Aladdin), Phil (Hercules) và Louis (The Princess and The Frog).

Một trong những thách thức kỹ thuật phức tạp nhất mà đoàn làm phim Zootopia 2 phải đối mặt là tạo ra 3000 vảy 3D điêu khắc cho Gary. Bao gồm: 450 vảy trên đầu, 160 vảy ở bụng, và gần 2400 vảy ở lưng.

Đội ngũ hoạt hình hiệu ứng của phim đã tạo ra một bộ công cụ tạo tỷ lệ mới, cho phép đặt tỷ lệ tương tác, kiểm soát sự phát triển, dấu chân tỷ lệ và định hình mặt cắt. Điều này giúp tạo ra hình ảnh nghệ thuật nhưng vẫn chân thực cho chuyển động của từng chiếc vảy.

900 triệu - Chỉ sau 11 ngày công chiếu, Zootopia 2 đã vượt mốc hơn 900 triệu đôla doanh thu phòng vé toàn cầu. Con số này giúp Zootopia 2 đứng thứ 4 trong Top 10 phim có doanh thu cao nhất toàn cầu năm 2025. Đáng chú ý, với tốc độ "cá kiếm" như vũ bão này, 900 triệu chắc chắn chưa phải là con số cuối cùng.

Riêng ở Trung Quốc, Zootopia 2 cũng “oanh tạc” khi dẫn đầu phòng vé cuối tuần vừa qua ở xứ tỷ dân, nâng tổng doanh thu ở đây lên đến 429 triệu đôla.

Câu chuyện của Zootopia 2 nối tiếp sau các sự kiện của phần phim đầu tiên. Lúc này, chàng cáo Nick đã “hoàn lương”, gã lừa đảo hào hoa năm nào nay đã tốt nghiệp trường cảnh sát và trở thành đồng nghiệp với cô thỏ Judy. Lần này, họ không chỉ phải khám phá ra sự thật được cất giấu trong một cuốn sách cổ, truy bắt rắn xanh Gary - người được cho là “kẻ phản diện” đáng sợ nhất từng xuất hiện ở Zootopia, mà còn phải “trị liệu” các vấn đề còn chưa được hòa hợp như một “bộ đôi” giữa cả hai.

Zootopia 2 hiện đang công chiếu ở các rạp phim trên toàn quốc.