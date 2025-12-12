Nổi tiếng như Lê Dương Bảo Lâm vẫn trầy trật bán vé fan meeting, vì đâu nên nỗi?

Trong những ngày qua, Lê Dương Bảo Lâm trở thành cái tên "thâu tóm" mạng xã hội với liên tục những bài đăng xoay quanh fan meeting đầu tiên của anh - Đại Hội Nhiều Mặt Một Lời. Những status nam nghệ sĩ than thở về chuyến "ế vé" thu hút sự chú ý của khán giả, khi đằng sau sự hài hước lại là vấn đề tiềm ẩn, ngầm giải thích lý do một nghệ sĩ nổi cộm, ở tầm "người người, nhà nhà" đều biết lại trầy trật bán vé sự kiện cá nhân.

Sau vài ngày đầu mở bán, Đại Hội Nhiều Mặt Một Lời của Lê Dương Bảo Lâm bán vé khá khiêm tốn. Trong ngày bán thứ nhất, fan meeting chỉ mới có 127 lượt mua vé trên tổng số hơn 1.600 suất công khai. Trước tình cảnh này, nam nghệ sĩ đã dùng chính năng lực làm content "ê hề" của mình như một hình thức kêu gọi khán giả, nửa đùa nửa thật phản hồi từng bình luận cư dân mạng để "năn nỉ" mua vé.

Thậm chí, anh còn nhờ đến sự hỗ trợ từ "cả showbiz" với các đồng nghiệp như Trấn Thành, Cris Phan, dàn Anh trai - Em xinh - Anh tài - Chị đẹp... lần lượt đăng bài "giải cứu" bằng cách chia sẻ thông tin sự kiện và kêu gọi khán giả ủng hộ. Sau đó, con số đã tăng nhưng tốc độ vẫn rất chậm, gần như là "được vé nào, hay vé đó".

Vậy vì sao một nghệ sĩ nổi tiếng, "nhẵn mặt" khán giả như Lê Dương Bảo Lâm lại bán vé một cách chật vật như vậy?

Nhiều đồng nghiệp lên tiếng chia sẻ fan meeting cho Lê Dương Bảo Lâm.

Lý do đầu tiên và khá quan trọng, nhận về nhiều ý kiến đồng tình chính là đối tượng khán giả mà anh hướng đến cho đêm fan meeting.

Lê Dương Bảo Lâm được yêu thích đông đảo nhưng "fan cứng" không nhiều và chưa chịu chi cho mức vé tiền triệu. Từ trước đến nay, Lê Dương Bảo Lâm được lòng tệp khán giả trung niên, "cô chú" hoặc đại chúng ở các tỉnh thành xa xôi mà anh có được khi tham gia một loạt chương trình thực tế. Tuy vậy, đối tượng khán giả này lại không có thói quen chi tiền cho fan meeting vốn chỉ đang quen thuộc với giới trẻ và người hâm mộ của mô hình nghệ sĩ "thần tượng".



Việc chưa xác định đúng tệp khán giả khiến cho các bước tiếp theo không khả quan như dự kiến. Một số quan điểm cho rằng nếu thay fan meeting bằng liveshow hài kịch, hoặc chọn điểm đến là các tỉnh miền Tây thay vì thành phố lớn thì có thể khả quan hơn.

Một yếu tố khác góp phần vào nhận định này chính là điểm rơi về thời gian. Lê Dương Bảo Lâm chọn ngày 27 và 28/12 để tổ chức nhưng lại trùng lịch diễn ra concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 nên khiến sức mua bị ảnh hưởng. Hơn nữa, việc quyết định tổ chức liền 2 ngày mà không qua bước thăm dò (làm Day 1 trước rồi hẳn tính đến bước Day 2) tạo nên rủi ro lớn hơn.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đưa ra quan điểm xoay quanh fan meeting "trầy trật" của Lê Dương Bảo Lâm, khi đây thật sự là một "ca khó" của nam nghệ sĩ nếu bỏ qua hết những yếu tố lầy lội trên mạng xã hội. Trước Lê Dương Bảo Lâm, một trường hợp fan meeting gặp vấn đề sức mua khác là của diễn viên Lâm Thanh Nhã - phim Mưa Đỏ. Điểm chung giữa 2 nghệ sĩ là sự thiếu rõ ràng trong việc xác định tệp khán giả thực sự. Với Thanh Nhã, khán giả của anh chủ yếu là fan mới, trẻ tuổi nhưng đối diện với mức giá vé cao kèm với phúc lợi chưa tương xứng, và nhất là số lượng lấp đầy chỗ ngồi quá lớn với một diễn viên mới nổi.

Khán giả bàn tán về fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm.

Dù là nghệ sĩ lâu năm nhưng trường hợp của Lê Dương Bảo Lâm cũng vậy, khi ngay từ đầu tệp khán giả có thể mua vé fan meeting, và tệp người hâm mộ của anh chưa giao nhau đáng kể. Ngoài ra, vẫn còn một "giả thiết" nữa rằng đây chỉ là chiến lược của nam nghệ sĩ để thu hút sự chú ý, khi fan meeting quy tụ đông đảo nghệ sĩ đình đám tham gia không khác gì "đại tiệc" cuối năm. Cho dù là với nguyên nhân nào thì nhìn chung, đây vẫn là nỗ lực dễ thương của nam nghệ sĩ để tri ân khán giả và quãng đường làm nghề vừa qua của mình.