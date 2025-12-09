Mở fan meeting mà "tấu hài" như Dương Lâm: Khoe bán được hơn 100 vé, content "ê hề"

Dịp cuối năm nay, Lê Dương Bảo Lâm là một trong những nghệ sĩ tổ chức fan meeting cuối cùng, gây chú ý với cái tên độc lạ Đại Hội Nhiều Mặt Một Lời. Thế nhưng kể từ khi mở bán vé, fan meeting của "Thu Dĩm" lại gặp phải không ít tình huống dở khóc dở cười, trở thành nguồn content "ê hề" trên mạng xã hội.

Theo như Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ, trong ngày mở bán vé đầu tiên, fan meeting chỉ bán được con số 127 vé. Nam nghệ sĩ hài hước bày tỏ "nguyên đêm không ngủ được", quy tụ dàn khách mời xịn nhưng chưa có nhiều khán giả. Thậm chí, anh chàng còn đăng tải một đoạn tin nhắn, trong đó nhân viên đề xuất bắn pháo hoa 18 triệu trong khi lượng vé ngày đầu ít ỏi.

Những dòng trạng thái hài hước được Lê Dương Bảo Lâm đăng tải.

Với tình hình vé ngày đầu "khiêm tốn", Lê Dương Bảo Lâm lại được dịp đăng tải hàng loạt bài viết hài hước. Sau đó, không ít nghệ sĩ thân thiết với anh như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Tiến Luật, Neko Lê, Cris Phan... đã chia sẻ bài viết của anh, góp một chút công sức để lan tỏa fan meeting đến đông đảo khán giả hơn.

HIEUTHUHAI chia sẻ bài cho đàn anh.

Quang Hùng MasterD cũng góp một tay chia sẻ cho Lê Dương Bảo Lâm.

Nhiều nghệ sĩ thân thiết lan tỏa fan meeting giúp Lê Dương Bảo Lâm với những dòng trạng thái hài hước.

Cũng theo hình ảnh do Lê Dương Bảo Lâm đăng tải, fan meeting được tổ chức tại nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM trong 2 ngày. Sự kiện là lời tri ân mà nam nghệ sĩ dành cho người hâm mộ sau nhiều năm tham gia chương trình truyền hình và phim ảnh. Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự ấn tượng của mình dành cho giá vé phải chăng của fan meeting, dao động từ 900.000 - 1.600.000 VND.

Ngoài ra, các đêm fan meeting còn có dàn khách mời đình đám, cho đến nay đã hé lộ những cái tên như Quang Hùng MasterD, Hà Nhi, Anh Tú, Long Nón Lá, Mạc Văn Khoa, Hữu Đằng, Tiêu Minh Phụng... Mặt khác, nhiều cư dân mạng mong đợi thêm sự xuất hiện của người em HIEUTHUHAI, theo như chính lời Lê Dương Bảo Lâm khẳng định khi anh làm MC cho fan meeting của Song Luân vừa qua.