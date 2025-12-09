Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một Anh trai hé lộ về Day 9 của concert "Say Hi" mùa 1, khẳng định "chưa hết lụy"

Thiện Dư

HHTO - Khả năng tổ chức Day 9 của concert Anh Trai "Say Hi" mùa 1 được Anh trai này chia sẻ tại sự kiện.

Vừa qua, Song Luân đã tổ chức sự kiện fan meeting Chạm, đánh dấu hành trình hơn một thập kỷ hoạt động ca hát và diễn xuất. Đặc biệt, sự xuất hiện của hàng loạt "Anh trai" để cổ vũ tinh thần Song Luân trở thành tâm điểm của sự kiện. Qua đó, ISAAC - một trong những "Anh trai" khách mời đã nhắc đến khả năng tổ chức Day 9, Day 10 của concert Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên.

ISAAC chia sẻ về khả năng có thêm Day 9 của concert Anh Trai "Say Hi" mùa 1. Nguồn: Cung Tâm Chế

Cụ thể, ISAAC đã thú nhận rằng các "Anh trai" thực chất vẫn chưa vượt qua được nỗi nhung nhớ dành cho Anh Trai "Say Hi", và chắc chắn rằng người hâm mộ cũng vậy. Về khả năng concert có tiếp tục các đêm diễn mới, nam ca sĩ cho biết: "ISAAC không biết có Day 9 hay Day 10 không, không sure (chắc chắn), nhưng mà hy vọng là những dịp như thế này giúp mọi người có được cảm xúc gì đó, vui hơn, một ngày, một khoảnh khắc nào đó cùng với tất cả các anh em".

590403161-18548520211050872-3159913934592134267-n.jpg
ISAAC có những chia sẻ cảm động cho các "Hi mom, Hi dad".

Ngoài ISAAC, một số Anh trai đã đến tham dự fan meeting của Song Luân gồm Anh Tú Atus, HURRYKNG, NEGAV, Đỗ Phú Quý, Dương Domic, Hải Đăng Doo, Phạm Anh Duy, JSOL, Vũ Thịnh... Mọi người cùng ngồi thưởng thức chương trình, thậm chí lên sân khấu để tham gia các trò chơi cùng nhân vật chính.

595155845-1433839091434116-5366569845162562577-n.jpg
595203964-1433786458106046-4929900754540420599-n.jpg
Các "Anh trai" tụ họp tại fan meeting của Song Luân.

Tương tác hài hước, dễ thương của các Anh trai khiến khán giả vô cùng thích thú, cũng như không khỏi hoài niệm. Trước đó hơn 1 năm, cũng chính những gương mặt này đã có khoảng thời gian tuyệt vời trong Anh Trai "Say Hi" 2024, cùng nhau làm nhạc, thi đấu và chơi game, mang đến tiếng cười cho người xem. Dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự nhớ nhung dành cho 30 "Anh trai", nhưng đồng thời trân trọng những phút giây mà mọi người có thể tề tựu với nhau.

1-2340.jpg
Cư dân mạng bày tỏ tình cảm cho các "Anh trai".

Trước đó, Anh Trai "Say Hi" mùa 1 đã thành công tổ chức 8 đêm diễn, thu hút hàng chục nghìn lượt khán giả tham dự. Chuỗi đêm nhạc đã đi qua TP.HCM, Hà Nội và thậm chí đến cả Las Vegas, Mỹ, giúp kéo dài cơn sốt của chương trình. Hiện tại, Anh Trai "Say Hi" đã ra mắt mùa 2 và đang tiến gần đến Chung kết. Concert của chương trình đã được xác nhận và mở bán vé, qua đó tiếp tục được người hâm mộ hy vọng sẽ mở đầu cho chuỗi sự kiện âm nhạc hoành tráng không kém cạnh gì mùa đầu tiên.

589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Thiện Dư
#Anh Trai "Say Hi" #ISAAC #HURRYKNG #Dương Domic #concert Anh Trai "Say Hi" #NEGAV

