Đại tiệc thời trang cuối năm: Một "Em Xinh" gây bất ngờ, HIEUTHUHAI lập cú đúp?

HHTO - Dàn sao “vuýp” từ bộ tứ gameshow Anh Trai, Anh Tài, Chị Đẹp, Em Xinh đổ bộ đại tiệc thời trang cuối năm. Các “cúp lé” Tăng Duy Tân - Bích Phương, Orange - WOKEUP được trông đợi có khoảnh khắc “chung khung hình” tình tứ. HIEUTHUHAI lập kỷ lục mới?

Mùa lễ hội cuối năm chính thức bắt đầu, đánh dấu bằng loạt chiến dịch, sự kiện, thảm đỏ của các thương hiệu thời trang xa xỉ. Tại Việt Nam, Louis Vuitton trở thành tâm điểm chú ý với đêm tiệc Year End Holidays Cocktail diễn ra vào 12/12. Sự kiện năm nay được dự đoán sẽ bùng nổ hơn hẳn nhờ hiệu ứng truyền thông từ năm 2024 cùng loạt động thái úp mở lịch trình của nhiều ngôi sao đình đám trong suốt 2 tuần qua.

Tóc Tiên style.jpg

Tóc Tiên là một trong những ngôi sao sớm nhất có động thái xác nhận tham dự đại tiệc của Louis Vuitton trên mạng xã hội. "Chị Đẹp" có phong độ thời trang ổn định, hứa hẹn sẽ dẫn đầu đường đua best dressed (mặc đẹp) trong dàn sao nữ.

louis-vuitton-year-end-amee-123cf.jpg
louis-vuitton-year-end-min-23.jpg

Min và Amee vừa có màn "rã đông" gây bão mạng xã hội tại Anh Trai "Say Hi". Người hâm mộ đang rất mong chờ về tạo hình thời thượng của bộ đôi công chúa V-Pop tại sự kiện của Louis Vuitton.

louis-vuitton-year-end-fve.jpg
louis-vuitton-year-end-bich-phuong-tang-duy-tan.jpg

Năm chú kiến của Cách Yêu Đúng Điệu gồm các "em xinh" Quỳnh Anh Shyn - Lamoon -- Juky San - Mỹ Mỹ - Bích Phương sẽ hội ngộ tại tiệc cuối năm của Louis Vuitton. Trong đó, fashionista Quỳnh Anh Shyn được kỳ vọng sẽ có outfit độc lạ. Bích Phương cùng Tăng Duy Tân được mong đợi sẽ có khoảnh khắc sánh đôi tình tứ.

louis-vuitton-year-end-orange.jpg
louis-vuitton-year-end-wokeup.jpg

Theo lịch trình được ê-kíp đăng tải, Orange và producer WOKEUP đều dự sự kiện của Louis Vuitton vào tối 12/12. Netizen đón đợi tương tác dễ thương của cặp sao đang vướng đồn đoán hẹn hò.

louis-vuitton-year-end-phuong-ly.jpg

Phương Ly gây bất ngờ khi xác nhận xuất hiện tại sự kiện Year End Holidays Cocktail của Louis Vuitton. "Vợ quốc dân" đã gắn liền với hình ảnh quý cô Chanel từ nhiều năm nay cho tới tận gameshow Em Xinh "Say Hi".

louis-vuitton-year-end-han-sara.jpg

Han Sara tiếp nối danh sách sao dự tiệc cuối năm của Louis Vuitton, nâng tổng số lên 8 "Em Xinh" đổ bộ siêu thảm đỏ.

louis-vuitton-year-end-4.jpg
louis-vuitton-year-end-25-thien-minh.jpg

Vũ trụ "Anh Tài" có 2 cái tên xác nhận tham dự gồm Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát.

louis-vuitton-year-end-lien-binh-phat-1245.jpg
louis-vuitton-year-end-lien-binh-phat-kim-chung-fd.jpg

Liên Bỉnh Phát dự tiệc của Louis Vuitton sau khi lên ngôi Thị đế Kim Chung. Hồi tháng 10, nhà mốt Pháp tài trợ trang phục, phụ kiện cho nam diễn viên dự lễ trao giải tại Đài Loan.

louis-vuitton-year-end-nicky.jpg
louis-vuitton-24.jpg

Vũ trụ Anh Trai "Say Hi" nhộn nhịp với sự trở lại của Nicky, Song Luân, JSOL và HIEUTHUHAI.

louis-vuitton-year-end-2.jpg
louis-vuitton-year-end-isaac-fve.jpg

ISAAC "nối lại tình xưa" với Louis Vuitton sau nhiều năm vắng bóng tại các sự kiện của thương hiệu. Lần gần đây nhất anh quảng bá chiến dịch, lăng xê trang phục thương hiệu đã là 4 năm trước.

Louis Vuitton SOOBIN HIEUTHUHAI.jpg
louis-vuitton-year-end-hieuthuhai.jpg

Sáng ngày 11/12, HIEUTHUHAI xác nhận sẽ góp mặt tại đại tiệc của Louis Vuitton khiến netizen "rần rần". Mỹ nam Gen Z sẽ tiếp tục là tâm điểm trong lần trở lại này. Năm trước, diện mạo "cháy phố" của nam rapper gây sốt mạng xã hội với hàng triệu lượt tương tác.

Trong năm nay, HIEUTHUHAI thúc đẩy mối quan hệ bền chặt, nhận được đãi ngộ ấn tượng của nhà mốt Pháp từ đẩy bìa tạp chí tới tấm vé độc quyền dự Paris Fashion Week.

hieuthuhai-calvin-k.jpg
louis-vuitton-year-end-hieuthuhai-cjk.jpg

Vài ngày trước, HIEUTHUHAI được công bố trở thành Friend of the House (Bạn thân thương hiệu) đầu tiên của Calvin Klein tại thị trường Việt Nam. Fan "thắp nến" trông đợi nam rapper sớm có danh phận với Louis Vuitton, tạo ra "cú đúp" kỷ lục trong danh sách sao nam V-Biz.

123.jpg
MIDI
