Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Gương mặt sáng giá cho Em Xinh mùa 2: "Công chúa nước mắt" từng gây sốt quốc tế

Thiện Dư

HHTO - Nhiều khán giả nhận định sao nhí này là ứng cử viên tiềm năng cho Em Xinh "Say Hi" mùa 2.

Gần đây, loạt ảnh mới của nữ diễn viên nhí Chu Diệp Anh trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng yêu phim Việt xôn xao. Không còn chỉ là "thiên thần nhí" đáng yêu ngày nào, Chu Diệp Anh giờ đây đã trưởng thành hơn, trổ mã thành thiếu nữ với thần thái tự tin.

a.jpg
Bộ ảnh mới của Chu Diệp Anh được tương tác cao.

Trong bộ ảnh mới, Chu Diệp Anh khoe khoảnh khắc đời thường, đi ăn uống với trang phục đơn giản. Tuy vậy, nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi với nhan sắc ngày càng xinh yêu. Đặc biệt, một số khán giả còn nhận xét Chu Diệp Anh là gương mặt tiềm năng cho các chương trình thực tế, điển hình như Em Xinh "Say Hi" mùa 2.

ndgd.jpg
597904464-1404257731069710-1844621265630469876-n.jpg
Nhan sắc xinh yêu của Chu Diệp Anh.

Sinh năm 2011 tại Hà Nội, Chu Diệp Anh bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Cơ duyên đến với điện ảnh của cô bé bắt đầu từ vai trò người mẫu nhí, gây chú ý nhờ đôi mắt to tròn như búp bê, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ.

Đến năm 6 tuổi, cô bé chính thức có vai diễn đầu tay trong Ông Ngoại Tuổi 30. Từ đó, Chu Diệp Anh liên tục ghi dấu ấn qua truyền hình lẫn điện ảnh, khẳng định vị thế là một trong những diễn viên nhí "đắt show" của Việt Nam.

maikatop1-1649926598-8973-164992.jpg
Chu Diệp Anh trong phim Maika tham dự LHP Sundance.

Những thành tích nổi bật của Chu Diệp Anh không chỉ dừng ở trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Dự án Maika - Cô Bé Đến Từ Hành Tinh Khác mà cô đóng chính được mang đi dự Liên hoan phim Sundance danh giá, nhận được đánh giá cao từ các tờ báo nước ngoài nhờ lối diễn hồn nhiên, sáng tạo.

Trên màn ảnh nhỏ VTV, nữ diễn viên chinh phục khán giả qua vai bé Mây trong Ngược Chiều Nước Mắt, Cami trong Hướng Dương Ngược Nắng, Hoa trong Thương Ngày Nắng Về hay gần đây nhất là Phương trong Hoa Sữa Về Trong Gió.

Với gần 10 năm kinh nghiệm, Chu Diệp Anh không chỉ là "công chúa nước mắt" khiến khán giả xúc động mà còn là minh chứng diễn xuất tự nhiên, được kỳ vọng hàng đầu của ngành phim Việt.

chu-diep-anh-1-7090.jpg

Bên cạnh diễn xuất, Chu Diệp Anh còn sở hữu không ít tài lẻ như làm mẫu nhí chuyên nghiệp, tham gia nhiều show thời trang lớn, chụp ảnh cho các thương hiệu... Dù có lịch quay dày đặc, nữ diễn viên vẫn cân bằng giữa học tập và công việc, mang sách vở theo đoàn phim hoặc học bài giữa giờ nghỉ.

525729660-1295400765288741-7895522671432486387-n.jpg
picture5-17534570443361803292207.jpg
ft1471.jpg
Thiện Dư
#Chu Diệp Anh #sao nhí #phim VTV #sao nhí phim giờ vàng #Em Xinh "Say Hi" mùa 2

Xem thêm

Cùng chuyên mục