Gương mặt sáng giá cho Em Xinh mùa 2: "Công chúa nước mắt" từng gây sốt quốc tế

HHTO - Nhiều khán giả nhận định sao nhí này là ứng cử viên tiềm năng cho Em Xinh "Say Hi" mùa 2.

Gần đây, loạt ảnh mới của nữ diễn viên nhí Chu Diệp Anh trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng yêu phim Việt xôn xao. Không còn chỉ là "thiên thần nhí" đáng yêu ngày nào, Chu Diệp Anh giờ đây đã trưởng thành hơn, trổ mã thành thiếu nữ với thần thái tự tin.

Bộ ảnh mới của Chu Diệp Anh được tương tác cao.

Trong bộ ảnh mới, Chu Diệp Anh khoe khoảnh khắc đời thường, đi ăn uống với trang phục đơn giản. Tuy vậy, nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi với nhan sắc ngày càng xinh yêu. Đặc biệt, một số khán giả còn nhận xét Chu Diệp Anh là gương mặt tiềm năng cho các chương trình thực tế, điển hình như Em Xinh "Say Hi" mùa 2.



Nhan sắc xinh yêu của Chu Diệp Anh.

Sinh năm 2011 tại Hà Nội, Chu Diệp Anh bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Cơ duyên đến với điện ảnh của cô bé bắt đầu từ vai trò người mẫu nhí, gây chú ý nhờ đôi mắt to tròn như búp bê, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ.

Đến năm 6 tuổi, cô bé chính thức có vai diễn đầu tay trong Ông Ngoại Tuổi 30. Từ đó, Chu Diệp Anh liên tục ghi dấu ấn qua truyền hình lẫn điện ảnh, khẳng định vị thế là một trong những diễn viên nhí "đắt show" của Việt Nam.

Chu Diệp Anh trong phim Maika tham dự LHP Sundance.

Những thành tích nổi bật của Chu Diệp Anh không chỉ dừng ở trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Dự án Maika - Cô Bé Đến Từ Hành Tinh Khác mà cô đóng chính được mang đi dự Liên hoan phim Sundance danh giá, nhận được đánh giá cao từ các tờ báo nước ngoài nhờ lối diễn hồn nhiên, sáng tạo.

Trên màn ảnh nhỏ VTV, nữ diễn viên chinh phục khán giả qua vai bé Mây trong Ngược Chiều Nước Mắt, Cami trong Hướng Dương Ngược Nắng, Hoa trong Thương Ngày Nắng Về hay gần đây nhất là Phương trong Hoa Sữa Về Trong Gió.

Với gần 10 năm kinh nghiệm, Chu Diệp Anh không chỉ là "công chúa nước mắt" khiến khán giả xúc động mà còn là minh chứng diễn xuất tự nhiên, được kỳ vọng hàng đầu của ngành phim Việt.

Bên cạnh diễn xuất, Chu Diệp Anh còn sở hữu không ít tài lẻ như làm mẫu nhí chuyên nghiệp, tham gia nhiều show thời trang lớn, chụp ảnh cho các thương hiệu... Dù có lịch quay dày đặc, nữ diễn viên vẫn cân bằng giữa học tập và công việc, mang sách vở theo đoàn phim hoặc học bài giữa giờ nghỉ.