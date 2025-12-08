Dàn cô dâu hào môn trong tiệc cưới Tiên Nguyễn: Tăng Thanh Hà có phải đỉnh nhất?

HHTO - Đám cưới của Tiên Nguyễn và ông xã gốc Dubai quy tụ nhiều mỹ nhân tham dự, đặc biệt là các nàng dâu hào môn nức tiếng.

Cuối tuần qua, đám cưới cổ tích của Tiên Nguyễn - con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô đầu tư "khủng" từ không gian đến nghi lễ, sự kiện còn biến thành đại hội nhan sắc khi quy tụ dàn nàng dâu hào môn nổi tiếng bậc nhất làng giải trí Việt.

Cô dâu Tiên Nguyễn

Nhân vật chính của đêm tiệc cưới - cô dâu Tiên Nguyễn xuất hiện như nàng công chúa cổ tích, cùng hoàng tử của mình tận hưởng giây phút trọng đại. Khi đón khách và làm lễ, Tiên Nguyễn chọn chiếc đầm Jimmy Choo lộng lẫy phối cùng trang sức Messika đắt đỏ. Thiết kế váy xòe rộng bồng bềnh được may riêng theo số đo, tôn tối đa đường cong hoàn hảo của cô dâu. Khăn voan dài thướt tha cùng lớp trang điểm tông hồng tự nhiên giúp Tiên Nguyễn đẹp như công chúa Disney bước ra đời thực.

Tiên Nguyễn tay trong tay cùng chú rể.

Sau phần lễ, cô dâu tiếp tục khiến mọi ánh nhìn đổ dồn khi thay bộ đầm đuôi cá cúp ngực của NTK Yara Shoemaker trị giá hàng trăm triệu đồng. Thiết kế được xử lý kỹ thuật 3D tinh xảo, chiết eo sắc nét giúp Tiên Nguyễn tỏa sáng trong ngày vui của mình.

Linh Rin

Bà xã của Phillip Nguyễn xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy trắng ôm sát với tay phồng sang trọng để chúc phúc cho những người em của mình. Tại sự kiện, Linh Rin liên tục nắm tay, tình tứ và được ông xã chăm sóc tận tình. Khoảnh khắc anh vòng ra sau xe để dìu bà xã hay xách túi giúp khiến dân mạng "tan chảy", không hết lời khen ngợi cặp trai tài - gái giỏi nhà hào môn này.

Linh Rin nổi bật cạnh ông xã và bạn bè, người thân.

Đặng Thu Thảo

Sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo cũng trở thành đề tài gây xôn xao khi cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông kể từ khi thành dâu hào môn. Đến dự đám cưới Tiên Nguyễn, cô diện váy hồng pastel phom dáng thanh lịch với chất vải mềm rũ bay bổng, tôn lên vóc dáng mảnh mai đặc trưng của nàng hậu. Đặc biệt, làn da sáng mịn cùng nụ cười ngọt ngào của Đặng Thu Thảo khiến cư dân mạng thích thú và xuýt xoa, đúng với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" mà ai nấy dành cho cô nhiều năm qua.

Đặng Thu Thảo (phải) tại đám cưới Tiên Nguyễn.

Tăng Thanh Hà

Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Tăng Thanh Hà dù đã rời xa màn ảnh từ rất lâu, khi cô trở thành tâm điểm chú ý trong dàn khách mời đám cưới Tiên Nguyễn. Nàng "ngọc nữ" chọn chiếc đầm dạ hội đỏ rượu khoe vai trần và cổ thon quyến rũ, không đeo trang sức cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức gây thương nhớ. Cô xuất hiện cạnh ông xã Louis Nguyễn, có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào và cùng nhau chúc phúc cho cặp đôi mới cưới.