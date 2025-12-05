Đôi bạn đồng niên Mason Nguyễn - CONGB: Cùng tỏa sáng trên sân khấu lẫn đời thường

Hai năm gần đây chứng kiến những lằn ranh giới hạn, rào cản của làng nhạc Việt được xóa nhòa. Dễ thấy nhất chính là sự gắn kết bất ngờ của một bên là rapper, một bên là nghệ sĩ theo hướng idol. Hai "thế giới" mà nửa thập kỷ trước khán giả nghĩ rằng khó giao thoa, nay lại trở nên thân thiết đến khó tin qua hành trình cùng nhau sáng tạo âm nhạc tại Anh Trai "Say Hi" 2025, điển hình là cặp "bạn siêu thân" MasonB - Mason Nguyễn và CONGB.

MasonB - đôi bạn đặc biệt của Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Nếu không có Anh Trai "Say Hi" mùa 2, chắc chắn khán giả sẽ không ngờ đến một ngày, Mason Nguyễn - nam rapper nổi tiếng với những bài nhạc "chất phố", mang ca từ gai góc lại trở thành "cốt" của CONGB - nam nghệ sĩ trẻ theo mô hình đào tạo idol toàn năng. Hai Anh Trai "đồng niên" trở nên thân thiết một cách tự nhiên sau một lời chào trong phòng chờ chương trình. Từ 5 chữ "Tôi có thể giúp bạn (học nhảy)" của CONGB dành cho Mason Nguyễn, một tình bạn đẹp đã được viết lên đến hiện tại.

So với thời điểm Rap Việt mùa 4, Mason Nguyễn đã có màn "lột xác" ấn tượng. Không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình, cách Mason Nguyễn tương tác, kết giao với các đồng nghiệp cùng trang lứa cũng gây bất ngờ.

Từ một rapper bụi bặm, gai góc, Mason Nguyễn tại Anh Trai Say Hi 2025 trở nên cởi mở, không ngại chia sẻ cảm xúc cá nhân và đón nhận nhiều năng lượng tích cực mới, trong đó có CONGB. Qua những tương tác giữa cả hai, khán giả cũng dần nhận ra một "gam màu" tươi sáng, ấm áp của Mason Nguyễn.

Đôi bạn tưởng "trái tính trái nết" lại "bù trừ" cho nhau: Nếu Mason Nguyễn ngày càng thể hiện nhiều hơn khía cạnh tinh tế, nhẹ nhàng thì CONGB cũng nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả bởi tính cách năng động, sôi nổi, luôn "đầy pin".

Khoảnh khắc cả hai đùa giỡn, chọc ghẹo hay “hỏi xoáy đáp xoay” nhau khiến người xem liên tưởng đến hai cậu bạn ngồi cùng bàn: vừa cãi nhau chí chóe đủ thứ, vừa biết an ủi nhau mỗi khi áp lực học tập ập đến.

Tình bạn mang tên MasonB này còn lan tỏa đến các "bạn học" khác trong "lớp học" Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Không phải tự dưng mà từ TEZ, buitruonglinh, Nhâm Phương Nam đến cả các anh lớn như B Ray, BigDaddy, Karik đều yêu quý và ủng hộ Mason Nguyễn và CONGB. Đằng sau những lần nhảy múa hay chọc ghẹo chính là niềm vui vì được gặp gỡ những người bạn mới, có những mối quan hệ mà mình không thể ngờ sẽ có được, lại giúp mình ngày càng tốt hơn mỗi ngày.

Tình bạn của Mason Nguyễn và CONGB được 28 Anh trai còn lại yêu mến, ủng hộ hết mình.

Nhiều khán giả nhận xét, tình bạn của Mason Nguyễn và CONGB xuất phát từ những sự quan tâm tự nhiên, chân thành qua các vòng Live Stage. Sự phát triển của Mason Nguyễn và CONGB xuyên suốt Anh Trai "Say Hi" mùa 2 là minh chứng cho hình ảnh "đôi bạn cùng tiến". CONGB vẫn luôn duy trì độ hot của mình, thường xuyên nằm trong Top 5 và nhiều lần làm đội trưởng. Trong khi đó, Mason Nguyễn đã có thể tự tin hát, nhảy, trình diễn bên cạnh sở trường rap như một thần tượng thực thụ.

Anh Trai "Say Hi" luôn nổi tiếng với yếu tố "brotherhood" - tình anh em bên cạnh nhạc hay và những "miếng hài" gây sốt. Như Mason Nguyễn và CONGB hay nhiều Anh trai khác, đó là tình bạn mà ở đó, ai cũng có cơ hội để phát triển bản thân, hỗ trợ nhau cùng đi lên và truyền cảm hứng tích cực đến giới trẻ.