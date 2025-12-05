Netizen “đào” lại loạt phát ngôn của Dương Domic, fan càng thêm "mất kết nối"?

HHTO - Gần đây, loạt phát ngôn của Dương Domic về tin đồn với Linh Ka cùng những chi tiết "bị thời gian vùi lấp” bất ngờ bị đào lại, khiến fan có vẻ càng thêm "mất kết nối".

Những ngày gần đây, mạng xã hội "dậy sóng" trước bức ảnh Dương Domic xuất hiện cùng Linh Ka tại Paris. Sự việc càng gây chú ý bởi trước đó cả hai từng nhiều lần im lặng trước tin hẹn hò, thậm chí phía giọng ca Tràn Bộ Nhớ còn công khai phủ nhận mối quan hệ.

Bức ảnh gây tranh cãi suốt những ngày qua của nam ca sĩ Tràn Bộ Nhớ.

Cùng với đó, hàng loạt phát ngôn cũ của Dương Domic cũng bị “đào” lại khiến câu chuyện càng thêm ồn ào. Nhiều khán giả nhắc lại rằng nam ca sĩ từng nhiều lần đáp trả tin đồn tình cảm. Gây chú ý nhất là tại concert D-3 Anh Trai "Say Hi" cuối năm 2024, khi MC Trấn Thành bất ngờ hỏi: “Đã từng yêu cô gái Hà Nội nào chưa?”, Dương Domic lập tức đáp “chưa”, đồng thời khẳng định cuộc sống của anh chỉ xoay quanh âm nhạc.

Phát ngôn trước đây của nam ca sĩ bị đào lại. Nguồn: @lf_littleflowers

Xa hơn vào tháng 8/2024, chủ nhân Pin Dự Phòng từng đăng tải dòng trạng thái gây chú ý: “Yêu Ka Hát nên mọi người đặt biệt danh là KH”. Sau đó, bài đăng nhanh chóng bị xóa và Dương Domic cũng giải thích rằng đây chỉ là trò chơi chữ, còn “K” và “H” là hai ký hiệu xuất phát từ một tính từ fan thường dùng để gọi anh và không có chuyện tình cảm đặc biệt ở đây.

Thời điểm 8/2024, bài viết đã làm dấy lên tranh cãi lớn.

Trước hai lần phủ nhận trên, kể từ khi Dương Domic trở thành hiện tượng trong Anh Trai "Say Hi", các “thám tử mạng” liên tục soi ra hàng loạt món đồ thời trang đồng điệu một cách bất ngờ giữa cả hai: từ vòng tay, đồng hồ, mũ lưỡi trai cho đến những bộ streetwear đặc trưng. Loạt “chi tiết nhỏ nhưng không hề nhỏ” ấy khi được ghép lại, tạo thành bức tranh khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn.

Rất nhiều chi tiết hẹn hò dần "chìm vào quên lãng" kể từ sau lời phủ nhận của Dương Domic.

Phía Linh Ka, cô từng đăng tải đoạn video gây chú ý với khoảnh khắc được cho là Dương Domic xoa đầu mình xuất hiện trên story. Dù hot girl nhanh chóng lên tiếng đính chính rằng đó chỉ là tay của quản lý, làn sóng chỉ trích vẫn bùng lên khiến cô phải khóa trang cá nhân một thời gian.

Năm 2024, Linh Ka cũng từng có nhiều bài đăng đầy ẩn ý.

Sau chuỗi sự việc trên, nhiều khán giả cho rằng họ khó giữ được sự tin tưởng trọn vẹn dành cho Dương Domic. Tình trạng rời fandom diễn ra rõ rệt khi số lượng thành viên tham gia broadcast của nam ca sĩ giảm đáng kể.

Hiện tại phía Dương Domic vẫn chăm chỉ cập nhật dự án cá nhân, chưa có động thái lên tiếng về bức ảnh.

Một bộ phận netizen cũng đưa ra góc nhìn lý giải. Họ cho rằng bản thân việc nghệ sĩ có bạn gái không phải điều sai hay đáng chỉ trích - bởi đã có nhiều trường hợp công khai hoặc "không công khai nhưng cũng chẳng giấu giếm" vẫn nhận được tình cảm lớn từ khán giả.

Nhiều Anh trai có bạn gái nhưng vẫn được yêu mến, ủng hộ.

Tuy nhiên, điều khiến trường hợp Dương Domic trở nên gay gắt lại nằm ở việc anh từng trực tiếp phủ nhận. Chính sự phủ nhận trước đây khiến nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng, thậm chí cho rằng họ đã bị “đánh lừa niềm tin”.

Hơn nữa, Dương Domic sở hữu lượng “fan bạn gái” khá lớn - những người đặt nhiều cảm xúc vào hình tượng nghệ sĩ độc thân, đậm "chất liệu bạn trai". Vì vậy, nghi vấn nam ca sĩ có người yêu khiến tình trạng rời fandom diễn ra mạnh mẽ hơn bình thường.

Dương Domic sở hữu tệp "fan bạn gái" quá đông đảo, khiến việc nam ca sĩ "đã có chủ" gây hụt hẫng cho phần lớn fandom.