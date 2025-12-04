Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lâm Vỹ Dạ nhan sắc thăng hạng hậu giảm cân thành công, khán giả vào "xin vía"

Thiện Dư

HHTO - Thời gian gần đây, cái tên Lâm Vỹ Dạ liên tục chiếm sóng mạng xã hội nhờ màn "lột xác" nhan sắc bất ngờ. Từ một nghệ sĩ hài quen thuộc và "mảng miếng", từng không quá để tâm về vẻ ngoài, cô bất ngờ hóa thân thành mỹ nhân trẻ đẹp, khiến khán giả không khỏi chú ý.

img-2190.jpg
Hình ảnh rạng ngời gần đây của Lâm Vỹ Dạ.

Cụ thể trong những hình ảnh gần đây tại các sự kiện, Lâm Vỹ Dạ trở thành tâm điểm với gương mặt thanh thoát, vóc dáng thon gọn và thần thái rạng ngời. Chỉ riêng một đoạn clip ngắn ngủi đăng tải trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ đã nhanh chóng thu về hơn 1,3 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận khen ngợi.

img-2191.jpg
img-2192.jpg

Nhiều cư dân mạng bày tỏ bất ngờ với nét "lão hóa ngược" của Lâm Vỹ Dạ, đặc biệt khi cô ở tuổi U40 và đã có hai con. Có người còn lên tiếng "xin vía" giảm cân, da đẹp từ cô vì sự thay đổi chóng mặt nhưng không kém phần thuyết phục của cô.

photo-6163379315484068791-y.jpg
photo-6163379315484068790-y.jpg
Cư dân mạng khen ngợi Lâm Vỹ Dạ.

Ngoài ra tại một sự kiện ra mắt phim, Lâm Vỹ Dạ tiết lộ đã giảm tận 14kg chỉ trong vòng 4 tháng. Một trong những động lực lớn để cô quyết tâm thay đổi ngoại hình đến từ câu nói thẳng thắn của "anh Hai" Trường Giang rất lâu trước kia. Giờ đây, nữ nghệ sĩ có thể diện những bộ cánh đẹp, sải bước tại sự kiện mà không cần ngại ngùng gì.

Lâm Vỹ Dạ hé lộ giảm 14kg. Nguồn: lavyonvietnam

Sinh năm 1989, Lâm Vỹ Dạ từ lâu đã là gương mặt "vàng" trên sân khấu hoặc các dự án phim hài. Dù không sở hữu nhiều vai diễn điện ảnh nổi bật, cô vẫn là cái tên được yêu mến nhờ lối diễn duyên dáng, lém lỉnh và khả năng ứng biến nhanh nhạy. Gần đây, vai bà chị dâu khó tính trong Cậu Út Cậu Con Cúc để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

anh-chup-man-hinh-2025-08-04-luc.jpg
phim-tet-cau-ut-cau-con-cuc-phan.jpg
Lâm Vỹ Dạ trên màn ảnh nhiều năm trước.

Ngoài sự nghiệp, Lâm Vỹ Dạ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc bên ông xã Hứa Minh Đạt và các con. Dù bận rộn đến đâu, cô cũng dành thời gian ưu tiên chăm sóc gia đình, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp trên mạng xã hội.

589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
