Trường Giang tái xuất đường đua phim Tết, HIEUTHUHAI có tham gia như lời đồn?

Đông Hải

HHTO - Bộ phim Nhà Ba Tôi Một Phòng đánh dấu sự trở lại điện ảnh, đặc biệt là mùa phim Tết của Trường Giang.

Sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trường Giang chính thức đánh dấu sự trở lại với dự án phim Tết 2026 mang tên Nhà Ba Tôi Một Phòng. Nam nghệ sĩ đã tung ra poster đầu tiên vào sáng 15/12, tuyên bố "trở lại để nói điều cần nói". Như vậy tính đến hiện tại, đã có 4 dự án phim công khai gia nhập đường đua Tết sắp tới.

600321944-1404527497695423-7236382411048256306-n.jpg

Không chỉ đảm nhận vai nam chính, Trường Giang còn lần đầu tiên thử sức ở 2 vị trí quan trọng khác là đạo diễn và nhà sản xuất. Theo tiết lộ từ ekip, nội dung phim xoay quanh một người cha miền Trung làm nghề mắm truyền thống, đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý của nam nghệ sĩ khi không còn theo đuổi nét hài sở trường như các phim trước. Ngoài ra, phim hứa hẹn còn khai thác mâu thuẫn trong gia đình, đặc biệt giữa cha và con. Từ đó, khán giả lại càng hy vọng cái tên sẽ tham gia cùng Trường Giang trong Nhà Ba Tôi Một Phòng sẽ là HIEUTHUHAI.

photo-1-16606110045431166616670.jpg
HIEUTHUHAI được kỳ vọng xuất hiện trong phim.

Sau khi Trường Giang công bố sự trở lại, HIEUTHUHAI đã nhanh chóng chia sẻ bài viết ủng hộ đàn anh. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng lập tức "khều" HIEUTHUHAI, thắc mắc liệu anh có góp mặt trong dự án này. Trước đó, tin đồn về việc HIEUTHUHAI tham gia phim đã râm ran trên mạng xã hội, xuất phát từ mối quan hệ thân thiết giữa anh và Trường Giang qua chương trình 2 Ngày 1 Đêm.

1-6326.jpg
HIEUTHUHAI chia sẻ ủng hộ đàn anh.
2-3222.jpg
HIEUTHUHAI được gọi tên dưới bài đăng phim Tết của Trường Giang.

Mặt khác, HIEUTHUHAI từng đóng phim cùng Trường Giang, nhưng là qua web drama Chủ Tịch Giao Hàng. Đây là lần đầu HIEUTHUHAI thử sức diễn xuất, đảm nhận vai "trai hư" Hồ Việt Tùng và nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ ngoại hình cuốn hút, diễn xuất tự nhiên cùng câu thoại "Vậy là em yêu cái thằng lù đù đó..." gây sốt mạng xã hội. Chính vì vậy, không ít khán giả hiện tại đặt kỳ vọng lớn về màn ra mắt điện ảnh của HIEUTHUHAI cùng Nhà Ba Tôi Một Phòng.

2-ngay-1-dem-hieuthuhai-thu-suc.jpg
0300-lmd04195-1673429304-264-wid.jpg
HIEUTHUHAI hợp tác với Trường Giang từ 2 Ngày 1 Đêm đến Chủ Tịch Giao Hàng.

Nhà Ba Tôi Một Phòng chính thức khởi chiếu vào mùng 1 Tết 2026.

ft1471.jpg
Đông Hải
#HIEUTHUHAI #Trường Giang #Nhà Ba Tôi Một Phòng #phim Tết #phim Tết 2026

