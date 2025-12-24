Dàn diễn viên của “vũ trụ Lật Mặt” tái hợp tại thảm đỏ ra mắt “Nhà Hai Chủ”

HHTO - Thảm đỏ ra mắt phim "Nhà Hai Chủ" quy tụ đông đảo sao Việt. Đặc biệt, ca sĩ Phương Thanh gây chú ý khi thể hiện bản nhạc phim "Mẹ Của Con", mang đến không khí lắng đọng cho sự kiện.

Nhà Hai Chủ của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh & Phạm Trung Hiếu đánh dấu sự tái hợp của bộ đôi Lật Mặt 7 là Trâm Anh và Trần Kim Hải. Câu chuyện trong phim được xây dựng trên sự kiện có thật xảy ra vào những năm 1985 về đôi vợ chồng chọn một ngôi nhà sinh sống tại Sài Gòn sau thời kỳ kinh tế mới.

Bỏ qua lời cảnh báo của những người hàng xóm về việc nhà xây cất trong ngày kiêng kỵ - Tam Nương sát chủ, hai vợ chồng vẫn quyết tâm chọn nơi đây là nơi mình sẽ an cư lạc nghiệp. Thế nhưng, từ đây, họ phải đối mặt với những hiện tượng kì lạ quấy phá sự yên bình của gia đình nhỏ.

Dàn diễn viên của "vũ trụ Lật Mặt" tái ngộ trong Nhà Hai Chủ.

Bên cạnh bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh & Phạm Trung Hiếu, các diễn viên NSƯT Kim Phương, Trâm Anh, Trần Kim Hải, Tạ Lâm, bé Shine, thảm đỏ sự kiện còn chào đón nhiều khách mời như diễn viên hành động người Thái Simon Kook - ngôi sao Diệp Vấn 3, nữ ca sĩ Phương Thanh, nghệ sĩ Lê Huỳnh, Lãnh Thanh, Võ Cảnh…

Ngôi sao phim hành động người Thái Simon Kook.

Võ Cảnh.

Lãnh Thanh.

Nữ ca sĩ Phương Thanh thể hiện OST Mẹ Của Con tại sự kiện.

Những diễn viên góp mặt trong Nhà Hai Chủ đều từng xuất hiện trong vũ trụ Lật Mặt với Trâm Anh, Trần Kim Hải, Tạ Lâm đến từ Lật Mặt 7 và NSƯT Kim Phương đã có màn trình diễn xúc động trong Lật Mặt 8.

Nam diễn viên Trần Kim Hải cho biết: “Thật ra việc diễn viên từng đóng chung và tái hợp với nhau trong cùng bộ phim không phải là điều khó gặp, nhưng đây là lần hiếm hoi mà tôi có gặp lại tất cả những người từng góp mặt trong “một vũ trụ” tại cùng một bộ phim. Cảm xúc khi gặp lại mọi người tại “Nhà Hai Chủ” nó vừa thích thú vừa quen thuộc, giống như những người bạn thân lâu ngày không gặp vậy”.

Đạo diễn Trần Duy Linh bày tỏ: “Trước sự kiện này, anh em chúng tôi rất hồi hộp và có chút lo lắng. Chúng tôi không biết rằng khán giả sẽ đón nhận “Nhà Hai Chủ” như thế nào? Câu chuyện này có đủ gieo vào lòng người xem ít nhiều suy nghĩ về niềm tin tín ngưỡng không? Và liệu thông điệp “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” chúng tôi đã truyền tải vừa vặn hay chưa?

Rất nhiều câu hỏi trong đầu chúng tôi ngày hôm nay, nhưng chúng tôi tin rằng mỗi khán giả sẽ có nhìn nhận riêng của mình. Và hy vọng, hành trình của “Nhà Hai Chủ” ít nhiều chạm đến những suy nghĩ đó của quý vị”.