3 Anh trai "ngoài lạnh trong nóng" của Say Hi, điểm chung đều hay "rớt miếng"

Gần đây, những hình ảnh của dàn Anh trai gồm Otis, Lohan và Jey B khiến cộng đồng người hâm mộ trên Threads phấn khích. Trong ảnh, các chàng sao nam thi nhau khoe cơ bắp săn chắc, cuốn hút, không ai nhường nhịn ai. Chủ đề này nhanh chóng được đông đảo khán giả của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 bàn tán.

Hình ảnh thân hình săn chắc của Jey B, Lohan và Otis gây sốt. Nguồn: @daohoangsayhii_

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng xuýt xoa trước ngoại hình nổi bật, chuẩn không kém cạnh người mẫu của Lohan, Otis và Jey B. Đặc biệt, một số người còn đùa rằng các anh chàng này có điểm chung là "ngoài lạnh trong nóng", tức sở hữu thân hình quyến rũ nhưng thường xuyên "rớt miếng", tung ra những câu thoại "lạnh tanh" ở chương trình.

Cư dân mạng bình luận hài hước.

Mỹ nam sinh năm 1994 Lohan là người thường xuyên có những "miếng lạnh" nhưng được thể hiện một cách sốt sắng, khiến khán giả dở khóc dở cười. Từ tiểu phẩm chiếc áo tàng hình cùng Trấn Thành, sang miếng "Lan ruồi" cùng màn hóa thân thành bao ni lông, hoặc với câu thoại "Anh trai say hi, Lohan say hí hí" mở màn tập 1, Lohan đều khiến ai nấy nổi da gà nhưng vẫn rất dễ thương.

Không thua gì Lohan, Otis cũng là một cá nhân "trong nóng ngoài lạnh" của Anh Trai "Say Hi" mùa 2, nhưng đảm đương vai trò ở hậu trường và ngoài đời. Trong những buổi livestream hay gặp fan, nam nghệ sĩ khiến ai nấy cười ngất vì vừa "rớt miếng", vừa trùng miếng với người khác.

Còn với Jey B, anh chàng nổi tiếng là "thánh miếng lạnh" từ đầu cho đến khi Anh Trai "Say Hi" mùa 2 khép lại. Chắc chắn những ai theo dõi chương trình kỹ càng đều nhớ không quên những câu thoại như "Màu xanh là thả miếng không phanh, làm nhạc cực đanh và không bao giờ bị mọi người xa lánh", hay "Luôn luôn biết cảm thông và chuyên trị kẻ ngông" của anh chàng.